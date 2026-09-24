Nét đẹp hoa anh đào Mường Phăng sẵn sàng đón du khách dịp Tết 2027

Ông Trần Trà - Người đã dành 8 năm để gây dựng đảo hoa anh đào tại Mường Phăng.

Nhớ về Tết 2026, chúng tôi có cơ duyên đến khu vực hồ Pá Khoang đùng thì hoa anh đào nở đẹp nhất. Mấy chiếc ô tô của chúng tôi cứ rì rì leo dốc không hẳn vì đường dốc mà để những người ngồi trên xe có cơ hội thưởng lãm cảnh sắc tuyệt vời nơi đây. Giữa núi non xanh biếc, thi thoảng những cây hoa anh đào lại xuất hiện, tô thắm, làm lung linh cả một vùng. Xa xa, mặt hồ Phá Khoang mênh mông, lấp lánh, chốc chốc lại phả lên những cơn gió xuân mát lạnh. Không gian ấy, du khách nào mà chẳng xiêu lòng.

Cũng trong buổi sáng mùa xuân đó, chúng tôi còn thấy hàng nghìn cây giống mới đang tiếp tục được đưa xuống đất. Một chiếc xe chở đầy cây dừng bên triền đồi. Công nhân đội nón, đi ủng, đeo găng tay, lần lượt chuyển từng bầu cây xuống. Những cây giống xanh non được xếp thành hàng dài trong những chiếc bầu đen. Con đường đất đỏ chạy giữa khu vực trồng cây, phía xa là hồ Pá Khoang. Hình ảnh ấy cho thấy vùng hoa Co Líu vẫn đang trong quá trình hình thành.

Du khách chụp ảnh bên một cây anh đào đang nở rộ, phía sau là hồ Pá Khoang và những triền rừng Mường Phăng.

Chúng tôi tìm gặp ông Trần Trà - người phụ trách đảo hoa xinh đẹp này. Ông nói, hiện khu vườn có trên 2 vạn cây anh đào; khoảng 3.000 cây đã cho hoa, khoảng 10.000 cây đang phát triển. Nếu những cây đang phát triển tiếp tục sinh trưởng tốt, số lượng cây cho hoa trong những mùa tới sẽ tăng lên. Đó là cơ sở để những người đầu tư vào khu vườn kỳ vọng mùa hoa năm 2027 sẽ có quy mô lớn hơn.

Tuy nhiên, hoa nở đến đâu vẫn phụ thuộc vào sinh trưởng của cây, thời tiết và quá trình chăm sóc. Vì vậy, mùa hoa 2027 nên được nhìn như một kỳ vọng dựa trên sự phát triển hiện tại, thay vì một cam kết về quy mô hoa.

Cánh hoa thánh thót giọt mồ hôi

Khoảng 8 năm qua, để có những hàng cây hôm nay, ông Trà cho biết một lượng tiền không nhỏ đã được đưa vào khu vực này. Mỗi năm, riêng tiền thuê nhân công phát dọn, chăm sóc vườn vào khoảng 250-300 triệu đồng. Khoảng 16 km đường quanh khu vực cũng được đầu tư với kinh phí hơn 2 tỷ đồng. “Có đợt cần trồng cây cho kịp thời vụ, nói không ngoa, chúng tôi thuê “cả làng” vào đảo cùng chung tay góp sức” – ông Trà hóm hỉnh.

Theo ông Trà, quá trình làm đường tạo việc làm, đem lại khoảng 1 tỷ đồng tiền công mỗi năm cho người dân địa phương, tương đương khoảng 8 tỷ đồng trong 8 năm. Tổng chi phí cho cây giống, trồng cây, chăm sóc, phát dọn, làm đường và các hạng mục khác được ông Trà ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.

Những con số ấy trở nên dễ hình dung hơn khi nhìn vào các hình ảnh tại vườn. Ở đây có người trực tiếp trồng cây. Có người chuyển từng bầu cây xuống xe. Có người làm việc trên nền đất đỏ. Những đôi ủng lấm đất, đôi găng tay, chiếc nón che nắng là hình ảnh phía sau những hàng hoa mà du khách đang đứng chụp ảnh.

Người dân Mường Phăng tham gia trồng cây anh đào tại khu đảo hoa của ông Trần Trà.

Một nhóm khách đứng giữa những luống cây non, phía sau là cả một vùng hoa đang nở. Họ không chỉ nhìn thấy những bông hoa mà còn đứng giữa quá trình một vùng hoa được tạo dựng. Đó cũng là cách du lịch có thể tạo ra giá trị cho cộng đồng. Mường Phăng đã có những hộ dân làm homestay, phục vụ ăn uống và trải nghiệm văn hóa. Địa phương cũng đang chuẩn bị cơ sở lưu trú phục vụ mùa lễ hội hoa và khảo sát thêm các khu vực có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng.

Khi khách đến ngắm hoa, nhu cầu không chỉ dừng ở việc tham quan. Họ cần nơi nghỉ, bữa ăn, phương tiện đi lại, sản phẩm địa phương và những trải nghiệm khác. Vì vậy, một vùng hoa lớn hơn có thể tạo ra nhiều việc làm hơn ngoài phạm vi vườn cây.

Từ đảo hoa đến ước vọng làm nên khu du lịch

Trong tuần này, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Du lịch Mường Phăng do ông Trần Trà làm giám đốc đã trình tỉnh Điện Biên đề xuất khảo sát, nghiên cứu và đề xuất đầu tư khu vực khoảng 50 ha tại bản Co Líu.

Theo đề xuất, phía Nam khu vực nghiên cứu giáp hồ Pá Khoang, phía Bắc giáp tỉnh lộ 141; hiện khoảng 30 ha đã trồng hoa anh đào. Doanh nghiệp đề xuất nghiên cứu hệ thống đường, bãi đỗ xe, khu vui chơi giải trí, khu trồng hoa, nghỉ dưỡng, thương mại và dịch vụ.

Nếu sau quá trình khảo sát, thẩm định và các thủ tục theo quy định, ý tưởng này có điều kiện triển khai, vùng cây hiện có sẽ có cơ hội được kết nối với hạ tầng và dịch vụ du lịch bài bản hơn.

Khi ấy, hình ảnh những du khách đứng giữa vườn hoa, người phụ nữ trong tà áo dài bên hồ, hay những nhóm người chụp ảnh dưới tán anh đào có thể không còn là những khoảnh khắc riêng lẻ. Chúng có thể trở thành một phần của sản phẩm du lịch Mường Phăng.

Du khách đến thăm những cây anh đào đã nở từ những năm trước.

Nhưng điều quan trọng hơn là người dân địa phương phải được tham gia và hưởng lợi từ quá trình đó. Một mùa hoa có thể kéo khách đến trong vài ngày. Một vùng hoa được tổ chức tốt có thể tạo ra nhu cầu dịch vụ trong nhiều năm. Những người từng làm đường, phát dọn, chăm sóc cây hôm nay có thể tiếp tục có việc khi vườn vận hành; các hộ dân có thể phát triển homestay, ăn uống, bán sản phẩm địa phương hoặc tham gia các dịch vụ phục vụ du khách.

Từ những cây giống còn xanh non trong bầu đất đến những cành hoa đang phủ hồng bên hồ, Co Líu đang đứng giữa hai thời điểm: một vùng hoa đã thành hình và một vùng hoa lớn hơn vẫn đang được gây dựng.

Mùa anh đào 2027 vì thế không chỉ được chờ đợi bằng những cánh hoa. Nó còn là phép thử cho khả năng biến một lợi thế cảnh quan thành sinh kế, để màu hồng của hoa không chỉ đẹp trong những bức ảnh mà còn để lại giá trị lâu dài cho người dân bên hồ Pá Khoang./.