Nét đẹp của nữ thợ sửa chữa máy bay tiêm kích Nhà máy A32

Nữ nhân viên kỹ thuật Nhà máy A32 tỉ mỉ kiểm tra các đầu cắm, kịp thời phát hiện và xử lý hỏng hóc.

Những bàn tay thầm lặng giữ nhịp cánh bay

Trong tiếng máy móc rền vang của những nhà xưởng, giữa hệ thống khí tài đồ sộ và những bảng mạch điện tử phức tạp, hình ảnh những nữ thợ kỹ thuật cần mẫn, tỉ mỉ bên từng chi tiết máy bay đã trở thành nét đẹp riêng của Nhà máy A32.

Ở nơi công việc luôn đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, sự chính xác và tinh thần trách nhiệm đến từng thao tác, những người phụ nữ vẫn bền bỉ khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và năng lực đặc biệt của mình.

Nữ nhân viên kỹ thuật thuộc Phân xưởng 5 đang thực hiện viết bài test cho mạch điện tử trên máy ATK.

Là đơn vị chuyên sửa chữa, bảo dưỡng, tăng tổng niên hạn sử dụng các loại máy bay chiến đấu SU-22, SU-27, SU-30, YAK-130, Nhà máy A32 đặt ra những yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng kỹ thuật. Mỗi sản phẩm xuất xưởng không chỉ là kết quả của quá trình lao động công phu, mà còn gắn liền với nhiệm vụ bảo đảm an toàn, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các loại máy bay. Trong môi trường ấy, những nữ quân nhân, công nhân Nhà máy không ngừng học hỏi, rèn luyện để làm chủ công nghệ.

Từ đọc hiểu sơ đồ mạch điện tử phức tạp trên màn hình đa chức năng của dòng Su-30MK2, đến thiết kế, vẽ lại hệ thống vi mạch, ứng dụng phần mềm chuyên ngành vào quản lý, điều phối linh kiện. Mỗi bước tiến đều đòi hỏi ở những nữ quân nhân, công nhân sự kiên trì, tinh thần tự học và quyết tâm vượt qua giới hạn của bản thân.

Thiếu tá QNCN Phan Thị Phương Anh, Nhân viên thống kê, Chủ tịch Hội Phụ nữ Nhà máy A32 - Quân chủng Phòng không - Không quân, tự hào cho biết: "Thời đại chuyển đổi số và công nghệ 4.0 mở ra nhiều cơ hội, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với người lao động kỹ thuật. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Nhà máy A32 đã chủ động nghiên cứu, tiếp cận công nghệ mới, mạnh dạn đảm nhận những nhiệm vụ khó. Không dừng lại ở kinh nghiệm tích lũy trong thực tiễn, nhiều chị em còn tham gia nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đạt giải cao tại các hội thi sáng tạo trong Quân đội".

Đằng sau mỗi chi tiết được kiểm tra, mỗi hỏng hóc được phát hiện, mỗi sản phẩm đạt chuẩn kỹ thuật là sự tập trung cao độ và tinh thần trách nhiệm của người thợ. Đức tính cẩn trọng, tỉ mỉ, phương châm làm việc "đến nơi, đến chốn" đã trở thành nét đặc trưng của nữ thợ kỹ thuật A32, góp phần bảo đảm 100% sản phẩm xuất xưởng đạt tiêu chuẩn chất lượng đề ra.

Nếu vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam được hun đúc từ sự đảm đang, nhân hậu và giàu đức hy sinh, thì ở Nhà máy A32, những phẩm chất ấy còn được thể hiện qua bản lĩnh nghề nghiệp, tư duy khoa học và khả năng làm chủ công nghệ hiện đại. Các chị vừa giữ gìn những giá trị truyền thống, vừa tự tin khẳng định vị trí trong lĩnh vực kỹ thuật hàng không quân sự vốn có nhiều yêu cầu khắt khe.

"Đặc biệt, tại Nhà máy A32 chúng tôi, nhiều hội viên là thế hệ thứ hai, thứ ba trong những gia đình có truyền thống gắn bó với đơn vị. Tình yêu nghề, niềm tự hào về mái nhà chung A32 vẫn đang được tiếp nối qua các thế hệ, trở thành động lực để mỗi người thêm gắn bó với công việc, với đồng chí, đồng đội và những cánh bay của Tổ quốc" - Thiếu tá QNCN Phan Thị Phương Anh, Nhân viên thống kê, Chủ tịch Hội Phụ nữ Nhà máy A32, chia sẻ.

Nữ cán bộ, nhân viên phân xưởng đang hoàn thiện các sản phẩm thiết bị điện, bảng điện.

Từ những việc làm nhỏ lan tỏa nghĩa tình trong hội viên

Không chỉ giỏi chuyên môn, Hội Phụ nữ Nhà máy A32 còn tạo dấu ấn bằng những hoạt động thiết thực, giàu tính nhân văn. Với tinh thần sáng tạo, chủ động và linh hoạt, Hội chú trọng xây dựng các mô hình phù hợp với đặc thù của đơn vị kỹ thuật hàng không, lấy hiệu quả thực chất làm mục tiêu, tránh hình thức, phô trương.

Tiêu biểu là mô hình "Kế hoạch nhỏ" được duy trì từ năm 2017, với thông điệp "Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn". Từ những đóng góp tiết kiệm, sẻ chia của cán bộ, hội viên, mô hình đã hỗ trợ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp phát triển kinh tế gia đình, với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

Giá trị của mô hình không chỉ nằm ở số tiền hỗ trợ mà còn ở tinh thần tương thân tương ái được vun đắp qua từng việc làm cụ thể. Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều thể hiện ý thức tiết kiệm, trách nhiệm với tập thể và sự quan tâm dành cho những người đồng chí, đồng đội đang gặp khó khăn. Tinh thần sẻ chia ấy tiếp tục được lan tỏa trong các hoạt động an sinh xã hội. Hội quan tâm chăm lo gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tích cực hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Đặc biệt, trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chương trình "Bếp ăn từ thiện" đã trao hơn 20.000 suất ăn, với tổng trị giá trên 600 triệu đồng.

Theo thiếu tá QNCN Phan Thị Phương Anh, Nhân viên thống kê, Chủ tịch Hội Phụ nữ Nhà máy A32,để các phong trào phát triển bền vững, thời gian tới, Hội Phụ nữ Nhà máy A32 chú trọng phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ Hội. Lựa chọn những việc khó, việc mới để tổ chức thực hiện; lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ, sự tiến bộ của hội viên và hiệu quả của các mô hình làm tiêu chí đánh giá thi đua. Qua đó, mỗi hoạt động không chỉ hướng đến giải quyết một nhu cầu cụ thể mà còn góp phần bồi đắp ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết và sự gắn bó trong tập thể.

Chính sự kết hợp giữa nhiệm vụ chuyên môn với hoạt động nhân văn đã tạo nên nét riêng trong phong trào phụ nữ tại Nhà máy A32. Dù ở nhà xưởng hay trong các hoạt động vì cộng đồng, những nữ quân nhân, công nhân vẫn thể hiện tinh thần chủ động, tận tụy và trách nhiệm, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, nghĩa tình.

Lấy hiệu quả nhiệm vụ làm thước đo

Thực tiễn cho thấy, khi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, phong trào phụ nữ sẽ có sức sống và khả năng lan tỏa bền vững. Tại Nhà máy A32, tinh thần ấy được thể hiện qua ba cách làm trọng tâm: phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Hội; duy trì các mô hình thiết thực, phù hợp với đặc thù đơn vị; lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo kết quả phong trào.

Thiếu tá QNCN Phan Thị Phương Anh cho rằng, cán bộ Hội phải đi đầu trong thực hiện, nói đi đôi với làm, gương mẫu về đạo đức, tác phong và ý thức trách nhiệm. Cùng với đó, các mô hình hoạt động được xây dựng trên cơ sở nhu cầu thực tế, tạo điều kiện để hội viên thực hành đức tính tiết kiệm, lòng nhân ái và tinh thần vì cộng đồng. Quan trọng hơn, các phong trào thi đua phải gắn với nhiệm vụ lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng đơn vị vững mạnh.

Hội Phụ nữ Nhà máy A32 nhận đỡ đầu cháu Hoàng Minh Huy, con của nhân viên trong đơn vị có hoàn cảnh đặc biệt, tiếp thêm động lực để cháu vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Từ những cách làm đó, chất lượng hoạt động Hội ngày càng được nâng lên, đóng góp tích cực vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Nhà máy. Hội Phụ nữ Nhà máy A32 đã 4 lần liên tiếp được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng Cờ "Đơn vị xuất sắc trong công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Quân đội". Năm 2025, Hội Phụ nữ Nhà máy được tặng Cờ "Tập thể điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua và xây dựng, nhân điển hình tiên tiến của Phụ nữ Quân đội, giai đoạn 2020-2025". Những phần thưởng ấy là sự ghi nhận đối với quá trình bền bỉ đổi mới, sáng tạo trong tổ chức phong trào, đồng thời là động lực để mỗi cán bộ, hội viên tiếp tục rèn luyện, cống hiến.

Giữa nhịp lao động khẩn trương ở xưởng máy, những nữ lính thợ sửa chữa máy bay tiêm kích A32 vẫn lặng lẽ cống hiến bằng trí tuệ, đôi bàn tay và trái tim giàu trách nhiệm. Từ những chi tiết kỹ thuật được chăm chút tỉ mỉ đến những việc làm sẻ chia giản dị, các chị đang góp phần viết tiếp vẻ đẹp của người phụ nữ Quân đội thời kỳ mới: Bản lĩnh trong công việc, sáng tạo trong lao động, nhân ái trong cuộc sống và luôn tận tâm với nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Tổ quốc.