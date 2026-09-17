Nét đặc biệt trong quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Chiều 17/9, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Mekong ASEAN đề nghị Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu (từ ngày 14-16/9) đã thể hiện những nét đặc biệt nào trong quan hệ Việt Nam - Thái Lan, cũng như những thông điệp mà hai nước muốn gửi gắm về định hướng phát triển quan hệ trong thời gian tới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Trả lời câu hỏi, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và mang tính lịch sử trong quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan.

Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Nhà vua Thái Lan tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1976 và diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, cũng như trong bối cảnh quan hệ hai nước vừa nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025.

Theo Người phát ngôn, với vai trò đặc biệt của Nhà vua và Hoàng gia trong đời sống tinh thần, lịch sử và văn hóa của Thái Lan, chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa là ngoại giao cấp Nhà nước mà còn có ý nghĩa sâu sắc đối với giao lưu và gắn kết giữa nhân dân hai nước, đồng thời thể hiện sự coi trọng cao độ của Hoàng gia, Nhà nước và nhân dân Thái Lan đối với Việt Nam.

“Tôi cho rằng, thông điệp quan trọng nhất của chuyến thăm đó chính là sự tin cậy chính trị ở cấp cao, cũng như là tình cảm gần gũi giữa nhân dân hai nước và hai dân tộc. Điều quan trọng nhất là, với những tình cảm tốt đẹp đó, với những nhận thức chung sâu sắc và sự tin cậy chính trị đang có những phát triển hết sức tốt đẹp, hai nước sẽ có những hành động nhằm cụ thể hóa các chương trình, dự án vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực cũng như là trên thế giới,” bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.