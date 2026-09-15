'Nét chữ An nhiên' – Khi thư pháp hòa cùng không gian di sản

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của chữ viết và không gian văn hóa Văn Miếu – Quốc Tử Giám, “Nét chữ An nhiên” giới thiệu đến công chúng nghệ thuật thư pháp Hán Nôm và thư pháp Quốc ngữ, kết hợp trình diễn, giao lưu thư pháp với biểu diễn âm nhạc dân tộc.

Qua đó, chương trình tạo nên một không gian trải nghiệm văn hóa gần gũi, giàu bản sắc dành cho người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của chữ viết và không gian văn hóa Văn Miếu – Quốc Tử Giám, “Nét chữ An nhiên” giới thiệu đến công chúng nghệ thuật thư pháp Hán Nôm và thư pháp Quốc ngữ, kết hợp trình diễn, giao lưu thư pháp với biểu diễn âm nhạc dân tộc

Trong truyền thống văn hóa Việt Nam, chữ viết không chỉ là phương tiện ghi lại ngôn ngữ mà còn gắn với tri thức, học vấn, nhân cách và đời sống tinh thần. Nghệ thuật thư pháp vì thế không đơn thuần là nghệ thuật tạo hình bằng chữ, mà còn là sự kết hợp giữa kỹ thuật, thẩm mỹ, tư tưởng và quá trình tu dưỡng của người viết.

Đặt thư pháp trong không gian Văn Miếu – Quốc Tử Giám, chương trình tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa nghệ thuật viết chữ với đạo học và truyền thống văn hiến Thăng Long – Hà Nội. Công chúng có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của từng con chữ, đồng thời tìm hiểu những giá trị văn hóa, tinh thần được gửi gắm qua từng nét bút.

Tên gọi “Nét chữ An nhiên” gợi một trạng thái tinh thần bình tĩnh, thư thái và hướng nội, được tạo nên từ sự tập trung, kiên nhẫn và rèn luyện. Thông qua hoạt động viết chữ, thư pháp không chỉ mang lại giá trị thẩm mỹ mà còn mở ra một khoảng lặng để con người tìm về sự cân bằng giữa nhịp sống hiện đại.

Các hoạt động trải nghiệm, giao lưu được kỳ vọng đưa thư pháp đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ và những du khách lần đầu tiếp cận loại hình nghệ thuật này

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động trình diễn thư pháp. Những người thực hành trực tiếp thể hiện kỹ thuật, phong cách và cá tính trên nhiều chất liệu, sản phẩm khác nhau. Qua đó, công chúng có thể quan sát quá trình hình thành một tác phẩm, từ lựa chọn chữ, xây dựng bố cục đến từng động tác của người viết.

Phía sau một nét bút là quá trình rèn luyện lâu dài, sự làm chủ kỹ thuật cũng như khả năng chuyển tải tư tưởng, cảm xúc vào tác phẩm. Trình diễn trực tiếp vì vậy giúp người xem không chỉ thưởng thức vẻ đẹp của thư pháp mà còn hiểu hơn về lao động nghệ thuật, sự kiên trì và chiều sâu tinh thần của người thực hành.

Chương trình cũng tạo cơ hội để các câu lạc bộ, người thực hành thư pháp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần tăng cường kết nối trong cộng đồng thực hành. Các hoạt động trải nghiệm, nói chuyện và giao lưu được kỳ vọng đưa thư pháp đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ và những du khách lần đầu tiếp cận loại hình nghệ thuật này.

Các nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ dân tộc trong chương trình

Đan xen trong chuỗi hoạt động là các chương trình biểu diễn nhạc dân tộc, tạo nên sự hòa quyện trong không gian di sản. Sự kết hợp này mang đến trải nghiệm văn hóa đa chiều, để thư pháp không chỉ hiện diện như một hoạt động trưng bày mà trở thành một phần của không gian thưởng thức và tương tác văn hóa.

Thông qua chuỗi hoạt động triển lãm, trình diễn, giao lưu và biểu diễn nghệ thuật, “Nét chữ An nhiên” góp phần kết nối thư pháp với di sản, du lịch và các hoạt động sáng tạo văn hóa; đồng thời quảng bá hình ảnh Hà Nội thanh lịch, văn hiến, giàu bản sắc và giới thiệu những giá trị của Văn Miếu – Quốc Tử Giám đến đông đảo công chúng.

Du khách thích thú với món quà thư pháp Việt Nam

Trong khuôn khổ Festival Thăng Long – Hà Nội lần thứ II, chương trình góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, đồng thời tôn vinh nghệ thuật thư pháp, kết nối cộng đồng thực hành và góp phần đưa những giá trị truyền thống hiện diện tự nhiên hơn trong đời sống văn hóa đương đại của Thủ đô.