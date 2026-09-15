'Nét chữ An Nhiên' đưa thư pháp đến gần hơn với công chúng

Từ ngày 15-19/9, chương trình “Nét chữ An Nhiên” diễn ra tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, giới thiệu thư pháp Hán Nôm, Quốc ngữ kết hợp trình diễn, giao lưu và âm nhạc dân tộc. Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của con chữ, chương trình trong khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội 2026 giúp công chúng cảm nhận giá trị của sự rèn luyện, hiếu học và bình an được gửi gắm qua từng nét bút.

Hoạt động trải nghiệm, trình diễn trực tiếp tạo cơ hội để người dân, du khách, đặc biệt là người trẻ, tiếp cận thư pháp theo cách gần gũi, sinh động. Qua đó, chương trình góp phần kết nối nghệ thuật thư pháp với không gian di sản, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại./.