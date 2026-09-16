'Nét chữ An Nhiên': Câu chuyện văn hóa đằng sau nét thư pháp

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của chữ viết và không gian văn hóa Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chương trình giới thiệu đến công chúng thư pháp Hán Nôm và thư pháp Quốc ngữ, kết hợp trình diễn, giao lưu thư pháp với biểu diễn âm nhạc dân tộc.

Tại đây, công chúng có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chữ viết, đồng thời tìm hiểu về những giá trị văn hóa, tinh thần được gửi gắm qua từng nét bút. Tên gọi "Nét chữ An Nhiên" gợi lên một trạng thái tinh thần bình tĩnh, thư thái và hướng nội - trạng thái được tạo nên từ sự tập trung, kiên nhẫn và rèn luyện.

Qua hoạt động viết chữ, nghệ thuật thư pháp không chỉ đem lại giá trị thẩm mỹ mà còn mở ra một khoảng lặng để con người tìm về sự cân bằng, tĩnh tại giữa nhịp sống hiện đại.

Đông đảo người dân và du khách đến xin chữ

Tham gia chương trình, một bạn trẻ nói: "Cảm xúc của em lúc này cảm thấy rất tự hào, bởi vì dân tộc Việt Nam mình luôn có truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo. Ngày hôm nay, em xin chữ An với mong muốn bản thân luôn được bình an và tâm hồn được sống một cách thư thái".

Bạn Nguyễn Kim Phượng, đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội cho biết: "Đây là lần đầu tiên tham gia chương trình nên em có những cảm xúc rất đặc biệt Em cảm thấy rất hồi hộp vì được trực tiếp trải nghiệm một nét văn hóa mà không phải ngày nào mình cũng có thể cảm nhận được. Thứ hai, em cảm thấy rất vui vì hiện nay đã có nhiều hơn những chương trình ý nghĩa như thế này để góp phần bảo tồn di sản văn hóa dân tộc và nâng cao các giá trị truyền thống".

Một trong những điểm nhấn là màn trình diễn và giới thiệu thư pháp của các thư pháp gia, mở ra cho công chúng câu chuyện văn hóa phía sau những nét bút. Đó là quá trình rèn luyện lâu dài, sự làm chủ kỹ thuật và khả năng chuyển tải tư tưởng, cảm xúc vào tác phẩm. Công chúng không chỉ thưởng thức vẻ đẹp của thư pháp mà còn hiểu hơn về lao động nghệ thuật, sự kiên trì và chiều sâu tinh thần của người thực hành.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn và giới thiệu thư pháp của các thư pháp gia

Theo nhà thư pháp Ngọc Đình, CLB Thư pháp Việt: "Dù ngày nay nghệ thuật thư pháp không chỉ dừng lại ở việc xin chữ, tặng chữ ngày xuân, người ta vẫn giao lưu, tặng nhau các tác phẩm thư pháp thường nhật hoặc dùng để decor (trang trí) không gian sống. Song ấn tượng mang đậm âm hưởng dân tộc nhất vẫn là những ngày xuân.

Hình ảnh mọi người xôn xao bàn luận về chữ nghĩa, xin các chữ Phúc, Lộc, Thọ, An tặng cha mẹ, người thân, hay cầu việc học hành cho con cái... tất cả đều tạo nên một không khí rất đặc biệt. Màu mực đen trên giấy đỏ mang đến thông điệp về sự may mắn và bình an".

Thông qua chuỗi hoạt động triển lãm, trình diễn, giao lưu và biểu diễn nghệ thuật, chương trình góp phần tăng cường sự kết nối giữa thư pháp, di sản, du lịch và các hoạt động sáng tạo văn hóa, qua đó quảng bá hình ảnh Hà Nội thanh lịch, văn hiến, giàu bản sắc và giới thiệu những giá trị của Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến đông đảo công chúng.

Nhiều "thầy đồ" tham gia chương trình "Nét An nhiên"

TS. Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám nói: "Công chúng được chứng kiến các ông đồ sáng tác không chỉ trên giấy truyền thống mà còn trên các sản phẩm làng nghề như gốm, nón... Qua đó, chúng tôi muốn thể hiện tinh thần sáng tạo trong thời đại mới, sự thích ứng và kết nối giữa nghệ thuật thư pháp với các sản phẩm thủ công truyền thống, góp phần phát triển không gian sáng tạo và ngành công nghiệp văn hóa của Thủ đô".

Chương trình cũng là dịp tôn vinh nghệ thuật thư pháp, kết nối các câu lạc bộ và cộng đồng thực hành thư pháp

Chương trình cũng là dịp tôn vinh nghệ thuật thư pháp, kết nối các câu lạc bộ và cộng đồng thực hành thư pháp, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong đời sống hôm nay, để những giá trị truyền thống tiếp tục hiện diện một cách tự nhiên trong không gian văn hóa đương đại của Thủ đô.

Chương trình "Nét chữ An nhiên" được tổ chức đến ngày 19/9 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.