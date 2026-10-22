Nestlé khởi công nhà máy cà phê trị giá 685 triệu USD tại Thái Lan

Sản phẩm sữa lúa mạch của Nestlé. Ảnh: BNEWS/TTXVN phát

Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2028 và tạo ra hơn 500 việc làm. Lễ động thổ dự án mang tên “Ngôi nhà Nescafé Thái Lan" được tổ chức tại Khu công nghiệp Araya, đánh dấu một trong những khoản đầu tư lớn của tập đoàn Nestlé tại Thái Lan.

Nhà máy sẽ sản xuất cà phê hòa tan, cà phê pha sẵn và các sản phẩm thức uống cà phê uống liền, ứng dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến, trí tuệ nhân tạo (AI), robot và các hệ thống tự động hóa.

Theo Nestlé, nhà máy cũng sẽ bao gồm một trung tâm phân phối các sản phẩm đa danh mục và một Trung tâm Sáng tạo Cà phê nhằm phát triển nguyên liệu, công thức cùng các sản phẩm mới.

Ông Remy Ejel, Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc điều hành khu vực châu Á, châu Đại Dương và châu Phi của Nestlé, cho biết Thái Lan là một trong những thị trường cà phê lớn và năng động nhất của tập đoàn, trong đó Nescafé giữ vị trí dẫn đầu. Khoản đầu tư này sẽ giúp đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng, mở rộng năng lực sản xuất tại Đông Nam Á và hỗ trợ sự phát triển dài hạn của mảng kinh doanh cà phê.

Tập đoàn dự kiến thu mua khoảng 4,3 tỷ baht (128 triệu USD) nguyên liệu thô và nguyên liệu đầu vào mỗi năm từ nông dân và nhà cung cấp Thái Lan, bao gồm hạt cà phê, đường và sữa tươi. Nestlé đã thu mua hạt cà phê Robusta của Thái Lan trong hơn 40 năm qua, đồng thời hỗ trợ nông dân thông qua hoạt động chia sẻ kiến thức, phân phối giống cà phê chất lượng cao và mở rộng canh tác sang nhiều vùng.

Về công nghệ vận hành, nhà máy sẽ tích hợp các hệ thống lưu trữ và truy xuất tự động có khả năng chứa hơn 100.000 pallet. Công nghệ điều khiển bằng AI và tự động hóa sẽ kết nối các hoạt động sản xuất, lưu kho, nhặt đơn hàng và điều phối.

Bên cạnh đó, Nestlé đặt mục tiêu giảm phát thải carbon thông qua việc sử dụng 100% năng lượng tái tạo, nhiên liệu sinh khối và công nghệ thu hồi nhiệt. Cơ sở này được thiết kế để đạt mục tiêu không rác thải chôn lấp và tích hợp hệ thống tái chế nước.

Bộ trưởng Công nghiệp kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Đầu tư Thái Lan Varawut Silpa-archa đã tham dự buổi lễ cùng Đại sứ Thụy Sĩ tại Thái Lan Fabrice Filliez và các đại diện chính phủ, doanh nghiệp khác.

Ông Varawut cho biết khoản đầu tư này minh chứng cho tiềm năng hợp tác giữa các công ty quốc tế và Chính phủ Thái Lan trong việc đưa công nghệ tiên tiến vào nước này, đồng thời phát triển lực lượng lao động địa phương. Công trình hiện đang được xây dựng và dự kiến vận hành vào giai đoạn cuối năm 2028.