Nestlé đầu tư 900 triệu USD xây nhà máy mới tại Thái Lan. Ảnh minh hoạ: TTXVN

Bước đi này nhằm thiết lập chuỗi cung ứng độc lập cho thương hiệu Nescafé, giúp tập đoàn tự gỡ thế bế tắc vận hành sau khi liên doanh kéo dài 35 năm tại địa phương đổ vỡ.

Thông tin vừa công bố cho hay khoản đầu tư này sẽ tập trung vào xây dựng nhà máy sản xuất hiện đại tại Khu công nghiệp Araya, tỉnh Samut Prakan (miền Trung Thái Lan), dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2028. Quyết định này giúp Nestlé tách rời hoàn toàn hoạt động sản xuất khỏi Công ty Quality Coffee Products Ltd (QCP) - liên doanh tỷ lệ 50:50 được thành lập từ năm 1990 giữa Nestlé và gia đình tài phiệt Mahagitsiri.

Trước đó, thỏa thuận hợp tác giữa hai bên đã hết hiệu lực vào cuối năm 2024. Việc đàm phán các điều khoản mới không đạt kết quả đã dẫn đến ít nhất 7 vụ tranh chấp pháp lý phức tạp và các thủ tục trọng tài quốc tế, với tổng giá trị bồi thường mà phía đối tác Thái Lan đưa ra vượt quá 3 tỷ USD.

Động thái mở rộng đầu tư được Nestlé đẩy mạnh sau những thắng lợi pháp lý quan trọng. Cụ thể, Tòa án Tối cao về Sở hữu trí tuệ và thương mại quốc tế Thái Lan (CIPIT) đã bãi bỏ lệnh cấm tạm thời đối với việc sản xuất, phân phối và nhập khẩu các sản phẩm Nescafé, qua đó khôi phục hoàn toàn hoạt động kinh doanh bán lẻ của hãng tại thị trường này.

Giới phân tích đánh giá vụ việc trên là ví dụ điển hình về những thách thức pháp lý mà các tập đoàn đa quốc gia có thể gặp phải khi chấm dứt mô hình liên doanh 50:50 tại các thị trường mới nổi.