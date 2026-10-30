NESI và Hệ thống Trung tâm Ngoại ngữ SAM hợp tác ứng dụng AI, chuẩn hóa quy trình khảo thí tiếng Anh

Đại diện NESI và Hệ thống Trung tâm Ngoại ngữ SAM cùng đội ngũ hai bên tại lễ ký kết hợp tác ngày 23/10/2026.

NESI và Hệ thống Trung tâm Ngoại ngữ SAM ký kết hợp tác triển khai NESI Smart Testing AI trong hoạt động kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Anh. Theo kế hoạch, giải pháp sẽ được đưa vào các khâu đánh giá đầu vào, kiểm tra định kỳ và kiểm tra cuối khóa tại hệ thống SAM.

Khi giáo viên có thể giảm tải công việc và dành nhiều thời gian hơn cho việc dạy học

Với mỗi kỳ kiểm tra tại trung tâm ngoại ngữ, công việc khảo thí không chỉ dừng lại ở việc ra đề và tổ chức thi. Sau đó là chấm bài, chữa bài, tổng hợp điểm số và đánh giá năng lực của từng học viên. Khi số lượng lớp và học viên tăng, khối lượng công việc lặp lại này có thể chiếm đáng kể thời gian của đội ngũ chuyên môn.

Từ thực tế đó, NESI phát triển Smart Testing AI với mục tiêu hỗ trợ một số khâu trong quy trình khảo thí. Nền tảng được thiết kế để hỗ trợ tổ chức kiểm tra, xử lý và chấm kết quả, quản lý dữ liệu và tổng hợp báo cáo, qua đó giảm bớt các thao tác thủ công sau kỳ thi.

Theo nội dung hợp tác, NESI Smart Testing Al sẽ được triển khai tại Hệ thống Trung tâm Ngoại ngữ SAM ở ba giai đoạn: kiểm tra đầu vào để đánh giá trình độ và hỗ trợ xếp lớp; kiểm tra định kỳ để xác định năng lực của học viên tại từng thời điểm; và kiểm tra cuối khóa nhằm đánh giá mức độ đáp ứng mục tiêu đào tạo.

Đối với các chương trình ôn luyện, hệ thống hỗ trợ các bài kiểm tra mô phỏng theo định dạng A2 Key (KET) và B1 Preliminary (PET),phục vụ công tác luyện tập, đánh giá năng lực và theo dõi sự tiến bộ của học viên. Đây là hoạt động kiểm tra, đánh giá nội bộ phục vụ đào tạo và ôn luyện tại SAM.

Bên cạnh việc hỗ trợ cho giáo viên trong các công việc sau kỳ kiểm tra, giải pháp còn giúp các trung tâm quản lý kết quả tập trung, thuận tiện hơn trong việc tổng hợp báo cáo và theo dõi chất lượng đào tạo.

Đưa công nghệ đến gần hơn với công việc hằng ngày của giáo viên

Chuyển đổi số trong giáo dục không chỉ nằm ở việc chuyển bài kiểm tra từ giấy lên máy tính, mà còn ở khả năng hỗ trợ những công việc phát sinh trước, trong và sau kỳ thi. Với giáo viên, giá trị của công nghệ được thể hiện rõ nhất khi hệ thống giúp tiết kiệm thời gian cho những công việc quen thuộc, và dành thời gian tập trung vào công cuộc giảng dạy.

Ông Bạch Đăng Chính, CEO NESI, chia sẻ: “Trong quá trình làm việc với các cơ sở giáo dục, chúng tôi nhận thấy giáo viên đang dành rất nhiều thời gian cho việc chấm bài, tổng hợp kết quả và hoàn thiện báo cáo sau mỗi kỳ kiểm tra. Đây là những công việc cần thiết nhưng hoàn toàn có thể được công nghệ hỗ trợ. Chúng tôi phát triển NESI Smart Testing AI với mong muốn giảm bớt gánh nặng đó, để thầy cô có thêm thời gian dành cho học viên và cho chính công việc chuyên môn của mình.”

Ông Bạch Đăng Chính, CEO NESI (trái), và ông Ngô Phước Vy, Phó Tổng giám đốc Hệ thống giáo dục SAM EDTECH – Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ SAM, tại lễ ký kết hợp tác.

SAM hướng tới số hóa hoạt động khảo thí

Hệ thống Trung tâm Ngoại ngữ SAM hiện có mạng lưới 5 trung tâm ngoại ngữ và ngoại ngữ – tin học tại TP.HCM, Vĩnh Long và Tây Ninh. Theo đơn vị, SAM đang chú trọng ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng giảng dạy. Việc lựa chọn hợp tác với NESI thể hiện định hướng đầu tư vào những giải pháp có khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế trong hoạt động đào tạo.

Ông Ngô Phước Vy, Phó Tổng giám đốc Hệ thống giáo dục SAM EDTECH – Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ SAM, chia sẻ: “Chuyển đổi số là một trong những định hướng phát triển của chúng tôi trong thời gian tới. Điều chúng tôi quan tâm không chỉ là đưa công nghệ vào hoạt động đào tạo, mà là công nghệ đó có thực sự giúp giáo viên làm việc thuận lợi hơn và học viên được hỗ trợ tốt hơn hay không. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác với NESI sẽ là bước khởi đầu phù hợp để từng bước số hóa hoạt động khảo thí, đồng thời mở ra cơ hội cùng phát triển thêm những giải pháp công nghệ giáo dục thiết thực trong tương lai.”

Sự hợp tác diễn ra trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục đang được đẩy mạnh, phù hợp với định hướng của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 và Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị.

Trong thời gian tới, NESI và Hệ thống Trung tâm Ngoại ngữ SAM sẽ tiếp tục phối hợp triển khai NESI Smart Testing AI, đồng thời ghi nhận phản hồi từ quá trình sử dụng thực tế để điều chỉnh và hoàn thiện giải pháp, hướng tới một quy trình khảo thí thuận tiện hơn cho giáo viên và hiệu quả hơn cho các cơ sở đào tạo.

Đại diện NESI và Hệ thống Trung tâm Ngoại ngữ SAM chụp ảnh lưu niệm sau lễ ký kết hợp tác tại Vĩnh Long, ngày 23/10/2026.