Nepal tăng thu từ xuất khẩu điện bất chấp thiệt hại do lũ lụt

Các đường dây tải điện ở Kathmandu, Nepal. (Nguồn: Getty Images)

Doanh thu xuất khẩu điện trong tháng tăng 962 triệu Rupee so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng kỳ năm 2025, Nepal thu về 4,96 tỷ rupee từ hoạt động này.

Kết quả trên đạt được bất chấp những thiệt hại đối với nhiều dự án thủy điện do trận lũ lụt nghiêm trọng ngày 26/8 gây ra. Thiên tai buộc một số nhà máy đã được cấp phép xuất khẩu điện phải tạm ngừng phát điện.

Theo NEA, Nepal đã tạm dừng xuất khẩu điện sang Bangladesh sau trận lũ, nhưng hoạt động này được nối lại vào ngày 24/10. Theo thỏa thuận ba bên giữa Nepal, Ấn Độ và Bangladesh, Nepal được phép xuất khẩu tối đa 40 MW điện sang Bangladesh.

Trong ba tháng đầu năm tài chính hiện tại, từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 10, tổng giá trị xuất khẩu điện của Nepal đạt 16,15 tỷ Rupee.

Trận lũ ngày 26/8 gây thiệt hại nghiêm trọng cho 7 nhà máy thủy điện đang hoạt động, trong đó có 3 nhà máy đã được phê duyệt xuất khẩu điện. Theo báo cáo Cập nhật phát triển Nepal do Ngân hàng Thế giới công bố hồi đầu tháng này, tổng cộng 12 dự án thủy điện, bao gồm cả các nhà máy đang vận hành và công trình đang xây dựng, bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

(theo Tân Hoa xã)