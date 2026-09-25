Nepal kêu gọi nước giàu chi trả cho những thảm họa biến đổi khí hậu

Khu vực bị tàn phá do lũ quét cuốn theo bùn đất tại huyện Rasuwa, Nepal, ngày 26/8/2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Trong phát biểu nhân dịp diễn ra tuần lễ cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ), điều mà ông Khanal muốn truyền tải tới thế giới là các vấn đề về biến đổi khí hậu không còn chỉ nằm trên lý thuyết mà đang trở thành hiện thực và tần suất xảy ra các thảm họa có khả năng sẽ tăng lên trong những năm tới, khi nhiệt độ toàn cầu gia tăng và các sông băng tan chảy.

Ông nói thêm rằng Nepal hầu như không góp phần gây ra cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Hơn 90% lượng điện năng của nước này đến từ thủy điện, hơn 70% số xe ô tô mới được bán ra là xe điện, và quốc gia này chỉ chiếm 0,1% tổng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu.

Ông Khanal cho biết các cuộc họp của ông tại New York đã đạt kết quả tốt đẹp, với việc Mỹ công bố khoản hỗ trợ mới trị giá 31 triệu USD để khắc phục hậu quả của trận lũ lụt vừa qua tại Nepal. Nhóm các nước công nghiệp phát triển đã cam kết hỗ trợ không chính thức và Anh cũng đã tuyên bố sẽ chung tay. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại do thảm họa là vô cùng lớn, có thể lên tới 5 tỷ USD theo ước tính sơ bộ của chính phủ.

Nepal đã đề nghị Quỹ Tổn thất và Thiệt hại của LHQ cấp khoản tiền 20 triệu USD, mức tối đa cho phép, nhưng con số này chỉ là một phần rất nhỏ so với nhu cầu thực tế. Quỹ này được thành lập vào năm 2022 sau trận lũ lụt thảm khốc tại Pakistan, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện bất kỳ khoản giải ngân nào và đang thiếu hụt ngân sách trầm trọng. Giới quan sát coi trường hợp của Nepal là một phép thử quan trọng đối với quỹ này.

Nepal, quốc gia vùng Himalaya, đã hứng chịu một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử vào cuối tháng trước, khi một trận lũ quét dữ dội tựa như sóng thần, bắt nguồn từ sự sụp đổ của một khối băng trên núi cao dọc biên giới Nepal-Trung Quốc, gây ra sự tàn phá trên diện rộng. Hơn 1.400 người đã thiệt mạng, 6.000 người vẫn đang mất tích và thiệt hại kinh tế lên tới hàng tỷ USD.

Các nhà khoa học thuộc tổ chức nghiên cứu khí hậu World Weather Attribution mô tả sự kiện này là một "cuộc khủng hoảng kép", khi sự bất ổn về địa chất kết hợp với tình trạng nóng lên toàn cầu kéo dài đã dẫn đến sự rút lui của các sông băng và hiện tượng tan chảy lớp đất đóng băng vĩnh cửu.