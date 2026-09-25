Nepal kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ sau thảm họa lũ quét

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York ngày 24/9, ông Shah cho biết nhu cầu phục hồi và tái thiết Nepal sau thảm họa được ước tính tương đương khoảng 10% GDP. Trận lũ xảy ra tại các cộng đồng miền núi khoảng bốn tuần trước, trong bối cảnh Nepal đang đối mặt với những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Nepal Balendra Shah phát biểu hôm 24/9. Ảnh chụp màn hình.

Thủ tướng Nepal cho rằng những quốc gia dễ tổn thương không nên phải gánh thêm nợ để khắc phục hậu quả của các thảm họa khí hậu quy mô lớn.

"Khi một thảm họa do khí hậu phá hủy cơ sở hạ tầng của một quốc gia nghèo, giải pháp không thể chỉ là một khoản vay khổng lồ khác hoặc những khoản viện trợ nhỏ lẻ chắp vá", ông Shah nói. "Chúng tôi cần sự hỗ trợ đầy đủ dưới hình thức viện trợ không hoàn lại từ cộng đồng quốc tế".

Ông đồng thời kêu gọi Nepal, Ấn Độ và Trung Quốc tăng cường hợp tác về khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, đồng thời sớm xây dựng một cơ chế chung tại khu vực Himalaya để chia sẻ dữ liệu vệ tinh, theo dõi các hồ băng, củng cố hệ thống cảnh báo sớm và phối hợp ứng phó thảm họa xuyên biên giới.

Ông Shah cho biết trận lũ đã cuốn trôi đường sá, cầu cống, trường học, nhà cửa và sinh kế của người dân, làm gián đoạn tiến trình phát triển của Nepal. Ông mô tả thảm họa là lời cảnh báo về những rủi ro ngày càng lớn do biến đổi khí hậu gây ra.

Trước đó, vào cuối tháng 8, một sông băng sụp đổ gần khu vực biên giới giữa Nepal và Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, gây lở đất và lũ quét dữ dội quét qua các thung lũng ở hạ lưu. Đến nhiều tuần sau thảm họa, hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp diễn, với hơn 6.000 người còn mất tích. Ông Shah cho rằng nhiều người trong số này có thể sẽ không bao giờ được tìm thấy.

Đầu tuần này, Ngân hàng Thế giới đã cung cấp khoản tài chính khẩn cấp lên tới 170 triệu USD để hỗ trợ Nepal ứng phó với thảm họa và bắt đầu các hoạt động phục hồi.