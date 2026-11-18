Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Giồng Riềng Võ Văn Bảnh (thứ hai, từ trái qua) tặng giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân ở ấp Sở Tại đạt thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2026. Ảnh: CẨM TÚ

Dạo bước trên các tuyến đường giao thông nông thôn khang trang tại ấp Sở Tại những ngày này, dễ dàng cảm nhận được sức sống mới từ phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Tuyến đường dài 780m được thắp sáng bởi hệ thống đèn năng lượng mặt trời, hai bên ngõ xóm được người dân quét dọn sạch sẽ, với hàng hoa, cây xanh mát mắt. Không chỉ thay đổi diện mạo cảnh quan, sự chuyển biến rõ nét nhất ở ấp Sở Tại chính là tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa 542 hộ dân, với 2.162 nhân khẩu thuộc ba dân tộc Kinh, Khmer và Hoa.

Từ sự đồng lòng ấy, các quy ước cộng đồng được người dân tự giác thực hiện nghiêm túc thông qua việc giữ gìn vệ sinh môi trường, bài trừ hủ tục trong việc cưới, việc tang, tương trợ nhau phát triển kinh tế. Toàn ấp có 98,52% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 51 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; 98% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường.

Để tạo nên sự đồng thuận cao trong cộng đồng, ông Lý Thành Trung, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Sở Tại cho biết: “Văn hóa hiện hữu ngay trong cách ứng xử, sự sẻ chia và trách nhiệm của mỗi người với cộng đồng. Một khu dân cư văn hóa trước hết phải là nơi người dân sống đoàn kết, nghĩa tình và tôn trọng lẫn nhau. Chính truyền thống hòa thuận, giao thoa văn hóa lâu đời giữa đồng bào Kinh, Khmer, Hoa ở ấp là nền tảng vững chắc để phát huy sức mạnh đại đoàn kết từ mỗi gia đình, tổ nhân dân tự quản, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng đổi mới”.

Bà Thị Thu Hà, ngụ ấp Sở Tại nói: “Phong trào xây dựng đời sống văn hóa giúp tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt. Người dân tự giác giữ gìn các tuyến đường giao thông nông thôn sạch đẹp, bài trừ hủ tục, sẵn sàng tương trợ nhau khi khó khăn, hoạn nạn. Nhìn xóm ấp bình yên, văn minh, con cháu chăm ngoan học hành, chúng tôi rất tự hào và luôn nhắc nhở nhau giữ gìn nếp sống tốt đẹp này”.

Sức lan tỏa của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đang phủ rộng khắp các ấp trên địa bàn xã Giồng Riềng. Với đặc thù đồng bào Khmer chiếm trên 22% dân số, cấp ủy và chính quyền xã luôn quan tâm chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các mô hình tự quản như tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp; ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền; giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo; “5 không, 3 sạch”… được triển khai đồng bộ, biến việc thực hiện các tiêu chí văn hóa thành nếp sinh hoạt tự giác của mỗi gia đình.

Nhờ lồng ghép chặt chẽ xây dựng đời sống văn hóa với phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng nông thôn mới, diện mạo xã Giồng Riềng ngày càng khởi sắc. Đến nay, 100% các ấp thực hiện nghiêm quy ước cộng đồng, tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa luôn ở mức cao. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân đạt trên 8%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/năm, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống chỉ còn 1,02%.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Giồng Riềng Võ Văn Bảnh, nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn xã thực sự đi vào chiều sâu, trở thành động lực tinh thần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Với phương châm lấy người dân làm chủ thể, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xã Giồng Riềng không ngừng nâng chất phong trào, hướng đến xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn, nghĩa tình, trong đó mỗi gia đình văn hóa, khu phố văn hóa không chỉ là danh hiệu mà còn là nền tảng vững chắc để xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Sau hơn 25 năm bền bỉ vun đắp, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại Giồng Riềng thực sự kết trái ngọt. Khi mỗi người dân đều ý thức mình là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng văn hóa, đó chính là nguồn nội lực bền vững để xây dựng quê hương Giồng Riềng giàu đẹp, văn minh và đậm nghĩa tình.