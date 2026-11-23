Triển lãm do Công viên - Bảo tàng Đất nung Thanh Hà phối hợp với làng gốm Thanh Hà và CLB Nhiếp ảnh Hội An tổ chức, khai mạc sáng 23.11.2026 trên đường Phạm Phán, làng gốm Thanh Hà, phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng.

Một số tác phẩm tại triển lãm “Nếp làng - Lửa nghề”, ghi lại đời sống và công việc của người thợ gốm Thanh Hà. Ảnh: BTC

“Một người đứng trên bờ, một người ngồi dưới ghe. Giữa hai đôi tay là chiếc hũ đất nung. Nhìn bức ảnh ấy, tôi nghĩ đến hai chữ “nếp làng” ở Thanh Hà - một ngôi làng đẹp bên dòng Thu Bồn”, ông Nguyễn Văn Nguyên, đại diện Công viên - Bảo tàng Đất nung Thanh Hà, chia sẻ tại lễ khai mạc.

Từ chiếc hũ chuyền tay, câu chuyện mở ra đến bến sông, nơi gốm từ sân nhà theo ghe đi xa. Để có một chuyến ghe đầy, bao nhiêu người đã góp tay. Người chuốt đất, người hong gốm, người thức canh lò. Gốm ra lò lại có người đứng dưới ghe, ngước lên đón lấy. Nếp làng nằm trong cách người Thanh Hà góp sức làm nghề và sống gần nhau qua cả những năm hưng thịnh lẫn lúc khó nhọc.

Hội An xưa là một thương cảng sầm uất. Về sau, khi những người cầm máy tìm đến, họ ghi lại cả phố cổ, bến sông và những làng nghề quanh phố. Dần dà, ở Hội An có một cộng đồng những người yêu nhiếp ảnh, có người trở đi trở lại một ngôi làng chỉ để gặp một gương mặt thân quen.

Những người cầm máy cũng đã ghi lại Thanh Hà từ thuở quanh làng còn lũy tre, bà con bày gốm bán dọc đường. Có những cảnh ngày ấy ai đi qua cũng thấy, mà bây giờ muốn nhìn lại, phải nhờ đến người đã dừng chân bấm máy. Lần này, khi ảnh được mang về treo trên đường Phạm Phán, người chụp và người trong ảnh có dịp đứng cạnh nhau ngay ở nơi câu chuyện đã bắt đầu.

“Công viên - Bảo tàng cũng là một người bạn của làng trong công việc gìn giữ ấy. Giữ một chiếc hũ, chúng tôi mong còn kể được chuyện người làm ra nó. Giữ một tấm ảnh, chúng tôi mong mai này con cháu nhìn vào còn nhận ra bà mình, sân nhà mình, cái lò nơi ông cha từng thức lửa. Nghề gốm trước hết là kế sinh nhai của từng nhà. Rồi qua những buổi con ngồi cạnh mẹ, cháu học ông cách nhìn màu đất, coi ngọn lửa, nghề thành cái nghiệp mà người làng thương, đeo đuổi và trao lại cho nhau”, ông Nguyên chia sẻ.

Khi khách ngồi vào bàn xoay

Gốm Thanh Hà từng được ghi vào phần thổ sản Quảng Nam trong Đại Nam nhất thống chí. Ở làng nghề có lịch sử hơn 500 năm, người thợ vẫn chuốt nồi, niêu, hũ đất bên cạnh các dòng gốm mỹ nghệ và đồ lưu niệm. Người làng duy trì lễ giỗ tổ nghề vào mùng 10 tháng Bảy âm lịch tại khu miếu nghề gốm Nam Diêu. Năm 2019, Bộ VHTTDL đưa nghề gốm Thanh Hà vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Từ đôi bàn tay chuốt đất, những sân phơi đầy nắng đến ánh lửa đỏ trong lò nung, mỗi khuôn hình là một câu chuyện về con người, nếp sống và tình yêu nghề được gìn giữ qua bao thế hệ

Bàn xoay trong các nhà làm gốm nay cũng là nơi đón khách. Dưới sự hướng dẫn của người thợ, khách có thể thử giữ khối đất ở giữa bàn xoay rồi dùng tay nâng dần thành một món đồ. Hiện làng có 37 hộ với 69 lao động trực tiếp sản xuất, trình diễn nghề và phục vụ khách tham quan. Trong tám tháng đầu năm 2026, Thanh Hà đón khoảng 184.000 lượt khách, trong đó khoảng 141.000 lượt khách quốc tế.

Người làng cùng du khách xem triển lãm

Ngày 27.9.2025, tại lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam do Bộ VHTTDL tổ chức, Thanh Hà được vinh danh ở hạng mục “Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất”. Một phần tiền vé được trích để bồi dưỡng định kỳ cho thợ nghề theo tay nghề và mức đóng góp vào hoạt động du lịch.

Từ đường làng Thanh Hà đến bờ sông Hoài Dịp Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), Hội An tổ chức nhiều hoạt động từ làng nghề tới phố cổ. Một số sự kiện nổi bật như: “Đêm Hoài Giang” tái hiện sinh hoạt ven sông với chủ đề “Trên bến - Dưới thuyền” lúc 19 giờ ngày 23.11 trên sông Hoài. Ngày 24.11, chương trình giao lưu nghệ thuật đường phố “Hội An - Góc phố dịu dàng” diễn ra lúc 19 giờ tại Công viên Kazik. Hình ảnh và tư liệu về Đô thị cổ Hội An được giới thiệu từ ngày 20.11 đến 7.12 tại Công viên Hội An. Trưng bày “Không gian xưa” mở từ ngày 23.11 đến 23.12 tại Bảo tàng Văn hóa dân gian. Từ ngày 1 đến 5.12, đình Hội An giới thiệu tư liệu văn khắc Hán Nôm. Chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 27 năm Đô thị cổ Hội An được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới (4.12.1999).