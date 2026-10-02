Nếp học mới trên xã đảo duy nhất của Thủ đô

Bước vào năm học 2026-2027, Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu chính thức đi vào hoạt động với khối nhà 5 tầng kiên cố, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 4.600m². Sau 30 ngày vận hành thực tế, cơ sở vật chất mới đã đáp ứng trọn vẹn quy mô đào tạo cho toàn bộ 970 học sinh của 3 cấp học trên địa bàn xã đảo duy nhất của Thủ đô.

Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu khang trang. Ảnh: PV

Đặc biệt, năm học này là lần đầu tiên 76 học sinh khối 10 được học tập ngay tại quê hương. Thay vì phải dậy từ sáng sớm để di chuyển sang các trường THPT ở các xã lân cận như các thế hệ trước, khóa học sinh cấp ba đầu tiên của xã đảo nay đã hoàn toàn chủ động thời gian, bắt nhịp với chương trình giáo dục phổ thông mới trong điều kiện lớp học đồng bộ, khang trang.

76 học sinh lớp 10 - khóa THPT đầu tiên của xã đảo Minh Châu học tập ổn định ngay tại địa phương. Ảnh: PV

Bên cạnh khối phòng học văn hóa, nhà trường đã đưa vào khai thác phòng máy tính và không gian trải nghiệm STEM. Việc đưa các thiết bị công nghệ và đồ dùng trực quan vào tiết học môn Toán, Khoa học tự nhiên hay Tin học giúp học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức, từng bước làm quen với kỹ năng số ngay từ bậc học nền tảng.

Phòng STEM được đưa vào sử dụng, giúp học sinh làm quen với công nghệ số. Ảnh: PV

Dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo, các em học sinh vốn chỉ quen với bảng đen phấn trắng nay đã hào hứng làm quen với việc thao tác trên máy tính, quan sát mô hình thí nghiệm và chủ động thảo luận nhóm. Đây là bước chuyển biến quan trọng giúp học sinh xã bãi tiếp cận phương pháp học tập trực quan, phát triển tư duy logic và kỹ năng thực hành từ sớm.

Hiện tại, các phòng học bộ môn chuyên biệt khác cũng đang được đơn vị chức năng tiếp tục hoàn thiện lắp đặt thiết bị để sớm đưa vào phục vụ đồng bộ.

Học sinh thao tác qua màn hình thông minh tại phòng học STEM. Ảnh: PV

Đánh giá về chặng đường một tháng đầu tiên, thầy giáo Đinh Anh Tú, Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS & THPT Minh Châu cho biết, toàn bộ hệ thống của nhà trường đã đi vào guồng quay nền nếp nhờ sự chủ động trong phân bổ thời khóa biểu và duy trì kỷ cương học đường.

"Mục tiêu trọng tâm của nhà trường trong năm học này là giáo dục toàn diện, tập trung nâng cao chất lượng môn Tiếng Anh và đẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ STEM, thể chất, nghệ thuật để các em học sinh có điều kiện phát triển tốt nhất", thầy Tú nhấn mạnh.

Không gian phòng Tin học tại Trường Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu. Ảnh: PV

Nền nếp học đường được thiết lập vững chắc sau tháng đầu tiên là bước khởi đầu thuận lợi cho Trường liên cấp Minh Châu. Cơ sở vật chất hoàn thiện cùng sự chủ động, quyết tâm của thầy và trò đang tạo nền tảng vững chắc để xã đảo duy nhất của Thủ đô từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.