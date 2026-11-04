Neo đậu cản trở giao thông đường thủy sẽ bị phạt nặng

Nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, Đội Cảnh sát đường thủy số 4 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP.HCM tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn được phân công phụ trách.

Qua đó, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về neo đậu phương tiện.

Trọng tâm kiểm tra là các phương tiện thủy nội địa, tàu biển, tàu cá neo đậu trái phép trong luồng chạy tàu, tại khu vực cầu, cảng, bến thủy nội địa và những vị trí có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông của các phương tiện khác.

CSGT TP.HCM kiểm tra phương tiện trên tuyến đường thủy.

Theo lực lượng chức năng, việc neo đậu không đúng nơi quy định có thể làm thu hẹp không gian lưu thông, che khuất tầm nhìn, gây khó khăn cho việc quan sát và điều động phương tiện.

Nguy cơ mất an toàn càng lớn tại những đoạn luồng hẹp, khu vực có mật độ phương tiện qua lại cao hoặc nơi thường xuyên diễn ra hoạt động giao nhận hàng hóa.

Đáng chú ý, các phương tiện neo đậu sai quy định, không bảo đảm khoảng cách an toàn hoặc thiếu biện pháp cảnh báo cần thiết có thể khiến phương tiện khác gặp khó khăn khi tránh, vượt, chuyển hướng, làm gia tăng nguy cơ va chạm và tai nạn giao thông đường thủy.

Trong điều kiện thời tiết bất lợi, tầm nhìn hạn chế hoặc dòng chảy thay đổi, những nguy cơ này càng trở nên đáng lo ngại, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của người điều khiển phương tiện, thuyền viên và hoạt động vận tải.

Bên cạnh tuần tra, kiểm soát, CSGT kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp neo đậu phương tiện không đúng quy định.

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, Đội Cảnh sát đường thủy số 4 chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm, góp phần duy trì luồng tuyến thông thoáng, bảo đảm giao thông đường thủy an toàn, thông suốt.

Cùng với việc xử lý vi phạm, lực lượng chức năng cũng tuyên truyền, nhắc nhở chủ phương tiện, thuyền trưởng và người điều khiển phương tiện nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 139/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 80/2026/NĐ-CP ngày 19/3/2026, hành vi neo đậu phương tiện tại nơi cấm neo đậu, không thực hiện đúng quy định về neo đậu hoặc neo đậu gây cản trở giao thông có thể bị phạt tiền đến 7 triệu đồng, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Đội Cảnh sát đường thủy số 4 khuyến cáo các tổ chức, cá nhân có phương tiện hoạt động trên đường thủy nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật, chủ động kiểm tra điều kiện an toàn trước và trong quá trình neo đậu.

Các chủ phương tiện không vì sự thuận tiện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mà vi phạm quy định, ảnh hưởng đến an toàn giao thông chung.

Mọi hành vi vi phạm khi được phát hiện sẽ bị kiểm tra, xử lý theo quy định. Việc siết chặt tuần tra, kiểm soát và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông đường thủy là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và giữ gìn trật tự, an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn TP.HCM.