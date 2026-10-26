Nên thay dầu xe trước hay sau chuyến đi dài?

Việc thay dầu xe đúng lịch trình là yếu tố quan trọng để duy trì hiệu suất vận hành. Nếu chuyến đi dài trùng với thời điểm cần thay dầu, tài xế nên thực hiện trước để tránh phải bảo dưỡng giữa hành trình.

Thay dầu xe đúng thời điểm giúp bảo vệ động cơ, đặc biệt trước những chuyến đi dài để tránh sự cố giữa đường. Ảnh: SlashGear

Việc thay dầu xe đúng hạn giúp duy trì hiệu quả vận hành và tuổi thọ động cơ, tuy nhiên không phải lúc nào cũng dễ dàng sắp xếp thời gian đến gara bảo dưỡng, đặc biệt khi đang trong chuyến đi dài. Nếu chuyến đi trùng với thời điểm cần thay dầu dựa trên quãng đường hoặc thời gian sử dụng, nên thực hiện thay dầu trước khi khởi hành để tránh phát sinh nhu cầu bảo dưỡng trên đường.

Thay dầu trước chuyến đi cũng giúp tiết kiệm thời gian và công sức sau này. Trong hành trình, tài xế có thể không biết chính xác vị trí hoặc chất lượng gara bảo dưỡng, đồng thời việc tìm hiểu đánh giá dịch vụ cũng mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Do đó, chuẩn bị kỹ càng trước khi đi là lựa chọn hợp lý.

Ngược lại, nếu chuyến đi kết thúc trước khi đến kỳ thay dầu, tài xế có thể đợi và thực hiện bảo dưỡng khi thuận tiện. Quan trọng là luôn tuân thủ khuyến nghị của nhà sản xuất về lịch thay dầu phù hợp với từng dòng xe để đảm bảo hiệu quả và an toàn vận hành.

Ngoài việc thay dầu, trước chuyến đi dài, người lái nên kiểm tra các loại dung dịch quan trọng khác như nước làm mát, dầu phanh, dầu trợ lực lái và dầu hộp số để đảm bảo tất cả đều ở mức quy định của nhà sản xuất.

Kiểm tra áp suất lốp cũng rất cần thiết, đảm bảo lốp được bơm đủ áp suất theo hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng hoặc trên nhãn dán ở cửa xe. Đồng thời, quan sát kỹ lốp để phát hiện các dấu hiệu hư hỏng như phồng, nứt, cắt hoặc mòn không đều để kịp thời thay thế trước chuyến đi.

Kiểm tra hệ thống chiếu sáng bên ngoài xe gồm đèn pha, đèn phanh và đèn xi nhan giúp đảm bảo an toàn khi di chuyển trong điều kiện thiếu sáng hoặc thời tiết xấu. Ngoài ra, nên quan sát dưới nắp capo để phát hiện các dấu hiệu hư hỏng của dây curoa, ống dẫn hoặc các bộ phận khác.

Tình trạng ắc quy cũng cần được kiểm tra kỹ càng, nếu có dấu hiệu yếu hoặc hư hỏng nên được kiểm tra và thay thế bởi chuyên gia để tránh sự cố trên đường.

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng trước chuyến đi dài không chỉ giúp tránh những trục trặc không mong muốn mà còn nâng cao sự an toàn và thoải mái cho hành trình phía trước.