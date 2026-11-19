Trong cuộc chiến phòng, chống ma túy đầy cam go, bên cạnh sự vào cuộc của các cấp, ngành và lực lượng chức năng, vai trò của tổ chức Hội Phụ nữ cũng được phát huy. Bằng sự quan tâm, sẻ chia, giáo dục và những việc làm thiết thực, hội viên phụ nữ đang góp phần tạo dựng “lá chắn mềm”, chủ động phòng ngừa ma túy ngay từ gia đình, khu dân cư.

Bà Lưu Thị Vân ở tổ dân phố 19, phường Cam Đường hiện đang chăm sóc 2 người cháu trong độ tuổi vị thành niên. Ở lứa tuổi này, các cháu dễ bị tác động bởi những yếu tố tiêu cực, trong đó có nguy cơ bị rủ rê, lôi kéo vào các tệ nạn xã hội. Bởi vậy, bà Vân luôn dành thời gian trò chuyện, gần gũi, khuyên bảo, giúp các cháu hiểu rõ tác hại và những hệ lụy của ma túy.

Cũng ở tổ dân phố 19, chị Hoàng Thị Thùy Linh luôn gần gũi với con trẻ. Bên cạnh thường xuyên trò chuyện, dạy bảo, chị còn chủ động chia sẻ những video, hình ảnh trực quan về tác hại của ma túy để các con dễ tiếp nhận, ghi nhớ và nâng cao ý thức tự bảo vệ mình.

Với bà Vân, chị Linh, phòng, chống ma túy không phải là điều xa vời mà bắt đầu từ sự quan tâm của người lớn đối với trẻ em mỗi ngày. Khi ông bà, cha mẹ dành thời gian lắng nghe, chia sẻ và trang bị kiến thức, con trẻ sẽ có thêm kỹ năng nhận diện những cám dỗ, biết cách từ chối trước những lời rủ rê, lôi kéo.

Không chỉ là những người bà, người mẹ trách nhiệm trong gia đình, bà Vân và chị Linh còn là những hội viên tích cực của Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 19. Những việc làm ấy đang góp phần lan tỏa ý thức phòng, chống ma túy trong mỗi gia đình, tạo nền tảng xây dựng khu dân cư an toàn, lành mạnh.

Chi hội hiện có hơn 150 hội viên. Tháng 10/2025, chi hội xây dựng mô hình “Chi hội phụ nữ không ma túy” và nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo hội viên. Bà Bùi Thị Quang Vinh - Bí thư Chi bộ, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 19

Với phương châm lấy phòng ngừa là chính, lấy gia đình làm nền tảng, chi hội tập trung tuyên truyền về tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy và trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình trong công tác phòng, chống ma túy.

Cùng với đó, chi hội chú trọng phát huy vai trò của phụ nữ trong giáo dục con em, quan tâm quản lý, nắm tâm tư, tình cảm của các thành viên, không để con em bị lôi kéo vào tệ nạn xã hội. Vận động hội viên và các gia đình ký cam kết thực hiện tốt các quy định về phòng, chống ma túy cũng được triển khai thường xuyên.

Các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì nhằm tạo dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh, gắn kết cộng đồng. Điều này đã góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, xây dựng tổ dân phố không ma túy.

Bà Trần Thị Đông - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Đường cho biết: “Hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường có 45 chi hội tại các tổ dân phố. Đến nay, 100% chi hội đã xây dựng mô hình “Chi hội phụ nữ không ma túy”, thu hút trên 3.100 thành viên tham gia. Thông qua các mô hình, hội viên được nâng cao nhận thức, chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa và tích cực vận động người thân, gia đình cùng thực hiện. Sự tham gia của chị em đã góp phần tạo dựng “lá chắn” cho mỗi gia đình trước nguy cơ ma túy, chung tay cùng địa phương thực hiện mục tiêu xây dựng phường Cam Đường không ma túy”.

Không chỉ ở khu vực đô thị, tại các địa bàn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các cấp Hội phụ nữ cũng linh hoạt triển khai những mô hình phù hợp với điều kiện thực tế.

Tại thôn Phìn Chải, xã Y Tý, mô hình “Chi hội phụ nữ hạnh phúc”, “Chi hội phụ nữ không ma túy” được ra mắt từ tháng 7/2026 thu hút sự tham gia của hơn 150 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số.

Bà Chu Gì Xú - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Y Tý cho biết: “Địa bàn có 100% hội viên là đồng bào dân tộc thiểu số nên việc xây dựng mô hình có ý nghĩa thiết thực trong nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của hội viên. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, mỗi chị em trở thành một tuyên truyền viên tích cực, không chỉ vận động người thân trong gia đình mà còn lan tỏa thông điệp PCMT đến cộng đồng. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm, xây dựng mô hình ở các chi hội khác”.

Thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU của Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng “xã, phường không ma túy” trên địa bàn tỉnh, các cấp hội phụ nữ vào cuộc với quyết tâm cao.

Những con số trên cho thấy sự lan tỏa ngày càng rộng khắp của phong trào phụ nữ tham gia phòng, chống ma túy. Đằng sau mỗi buổi tuyên truyền, mỗi mô hình được duy trì là sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của hội viên, gia đình và cộng đồng. Không dừng ở việc ký cam kết, chị em còn tuyên truyền, vận động người thân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phát hiện, phòng ngừa và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Cuộc chiến phòng, chống ma túy là hành trình lâu dài, cần sự kiên trì và chung tay của toàn xã hội. Trong hành trình ấy, phụ nữ là lực lượng quan trọng góp phần bảo vệ sự bình yên từ mỗi nếp nhà. Bằng tình yêu thương, trách nhiệm và sự chủ động trong tuyên truyền, giáo dục, mỗi hội viên đang là “lá chắn mềm”, tích cực phát huy vai trò để xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh.