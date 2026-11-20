Tỉnh Hà Tĩnh xác định phát triển sản xuất vừa là bệ đỡ vừa là đích đến của nông thôn mới. Ảnh: Đậu Hà.

Những thành quả tích lũy qua các giai đoạn, cùng với cơ chế, chính sách mới, sự đồng thuận của nhân dân và định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại đang tạo nền tảng quan trọng để tỉnh mở ra chặng đường phát triển mới.

Điểm sáng toàn quốc

Tính đến thời điểm trước khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành các mục tiêu Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Toàn tỉnh có 169/169 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 100%, cao hơn bình quân cả nước (đạt 79,3%). Trong số các xã được công nhận đạt chuẩn, có 69 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 40,8% (cả nước 42,2%) và 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 10,7% (cả nước 12,2%). Có 12/12 đơn vị cấp huyện (gồm 9 huyện và 3 thành phố, thị xã) đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (đạt 100%, trong khi bình quân cả nước đạt khoảng 51%). Riêng 2 huyện Đức Thọ và Nghi Xuân được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao.

Tỉnh Hà Tĩnh là một trong 19 tỉnh có 100 số xã đạt chuẩn nông thôn mới và 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Địa phương này cũng hoàn thành 8/8 yêu cầu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo Quyết định 321/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đánh giá, với sự phấn đấu không ngơi nghỉ các cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, diện mạo nông thôn ở Hà Tĩnh đã có sự thay đổi căn bản. Chỉ tính trong giai đoạn 2021-2025, thông qua cơ chế hỗ trợ xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh làm được 1.437km đường giao thông nông thôn bằng bê tông xi măng, 563,2km nâng cấp phục hồi mặt đường, 321,9km rãnh thoát nước các loại. Các tuyến đường giao thông nông thôn đã kết nối liên hoàn và thông suốt với mạng lưới đường Quốc lộ, đường tỉnh và đường đô thị về tận thôn, xóm.

Cùng với đó, hệ thống hạ tầng điện, cấp nước, thương mại nông thôn cũng được đầu tư, cải tạo đồng bộ, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Kinh tế nông thôn có bước phát triển khá, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, đạt trên 55 triệu đồng/năm. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân, đến nay toàn tỉnh đánh giá công nhận 410 sản phẩm OCOP, 216 sản phẩm còn hiệu lực chứng nhận OCOP.

Cùng với những bước tiến đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục, dịch vụ y tế nông thôn được quan tâm, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng các chính sách của người dân nông thôn; an ninh trật tự xã hội khu vực nông thôn đảm bảo vững chắc.

Điều đặc biệt, phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục lan tỏa sâu rộng, khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, thiết thực, hiệu quả, tạo điều kiện tối đa cho người dân phát huy vai trò chủ thể của mình, trở thành động lực trực tiếp cho người dân và cộng đồng dân cư tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, bởi lợi ích thiết thực, thiết thân mang lại. Qua đó, kinh tế hộ gia đình phát triển; môi trường sống được cải thiện; tình làng, nghĩa xóm gắn kết mật thiết hơn. Đến nay, toàn tỉnh đã có 1.253/1.512 thôn đạt chuẩn (chiếm 82,8%), góp phần xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, hình thành những vùng quê đáng sống, tạo nền tảng để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới ngày càng thuyết phục và bền vững hơn.

Theo đánh giá, để đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên, bên cạnh nỗ lực không ngơi nghỉ của các tầng lớp nhân dân – những chủ thể của nông thôn mới, quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông mới tỉnh Hà Tĩnh đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Từ đó tạo nên sự đồng thuận, thống nhất cao trong tư duy và hành động đưa các chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống. Đây là nguyên nhân quan trọng để “nông nghiệp, nông thôn có nhiều phát triển đột phá, là điểm sáng của cả nước trong xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục đưa nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đi vào thực chất

Xác định nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tiếp tục có vai trò, vị trí quan trọng - nền tảng ổn định trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Do đó, thời gian tới, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, thúc đẩy phát triển nông thôn toàn diện văn minh, hiện đại, phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn. Nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, đường hướng, quan điểm phát triển của những năm tới vẫn là xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững, thực chất, khắc phục tư tưởng chạy theo thành tích, hình thức. Trong đó lấy người dân làm chủ thể, lấy hiệu quả thụ hưởng của người dân, chất lượng môi trường sống, mức độ hài lòng của người dân và khả năng duy trì các tiêu chí sau công nhận làm thước đo kết quả thực hiện Chương trình. Việc triển khai Chương trình phải bảo đảm cân đối nguồn lực, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp khả năng huy động của từng địa phương, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở Hà Tĩnh tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Ảnh: Đậu Hà

Cùng với việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới theo quy định, xây dựng nông thôn mới phải gắn với đặc điểm, tiềm năng, lợi thế và yêu cầu phát triển của từng nhóm xã, trong đó: Đối với xã Nhóm 1, xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, tiệm cận các tiêu chí đô thị, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng dịch vụ và đời sống dân cư nông thôn, tạo động lực cho quá trình đô thị hóa. Đối với xã Nhóm 2, tập trung phát triển kinh tế nông thôn, nông nghiệp sinh thái, xây dựng nông thôn hiện đại, văn minh, xanh, sạch, đẹp và đáng sống. Đối với xã Nhóm 3, ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu, phát triển sinh kế, giảm nghèo bền vững, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng.

Tỉnh Hà Tĩnh sẽ ưu tiên giải quyết các tiêu chí khó và những vấn đề người dân quan tâm, tập trung vào các lĩnh vực như thu nhập, tổ chức sản xuất, môi trường, nước sạch, chuyển đổi số, y tế, giáo dục và chất lượng dịch vụ công; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa khu vực nông thôn và đô thị.

Đồng thời, chú trọng, tăng cường chỉ đạo xây dựng nông thôn mới từ cấp thôn, xóm, khu dân cư, nhất là xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại, nhằm phát huy tốt hơn vai trò chủ thể của người dân, bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới và phù hợp với tình hình mới. Tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và trách nhiệm người đứng đầu. Gắn kết quả thực hiện Chương trình với trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu địa phương; kịp thời biểu dương các mô hình hiệu quả và chấn chỉnh những địa phương triển khai hình thức, thiếu thực chất.