Nền tảng vững chắc của cộng đồng người Việt tại St. Petersburg (Nga)

Ông Dương Chí Kiên, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại St. Petersburg, phát biểu tại cuộc gặp.

Đây là nền tảng vững chắc để bà con an tâm lạc nghiệp, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa truyền thống. Ông Dương Chí Kiên đưa ra nhận định này khi báo cáo với đoàn công tác do ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, dẫn đầu.

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Diễn đàn ngoại giao nhân dân Nga - Việt lần thứ hai tại St. Petersburg, chiều 14/10 (giờ địa phương), ông Phạm Tất Thắng đã có buổi gặp gỡ, làm việc ấm áp với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố St. Petersburg. Báo cáo với đoàn công tác, ông Dương Chí Kiên đã bày tỏ niềm xúc động và tự hào trước sự quan tâm sâu sắc từ trong nước.

Đại diện cho bà con kiều bào, ông Dương Chí Kiên khẳng định cộng đồng người Việt Nam tại St. Petersburg luôn tự hào vì đất nước ngày càng phát triển và vị thế của Việt Nam ngày càng cao trên trường quốc tế. Chính điều này, cùng với tính cách, sự chăm chỉ và những đóng góp của người Việt tại St. Petersburg mà chính quyền thành phố ngày càng tôn trọng và quý mến cộng đồng người Việt Nam.

Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, phát biểu tại cuộc gặp.

Buổi gặp gỡ diễn ra trong bối cảnh vô cùng đặc biệt, ngay sau Lễ khai mạc Diễn đàn Ngoại giao nhân dân Nga - Việt lần thứ hai và trùng với thời điểm sắc lệnh miễn thị thực của Nga dành cho công dân Việt Nam chính thức có hiệu lực từ ngày 15/10/2026. Tại buổi gặp mặt, ông Phạm Tất Thắng đã thông tin nhanh đến bà con kiều bào về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong nước, cũng như những bước tiến mới trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga, đặc biệt sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến LB Nga vào tháng 9 vừa qua.

Ông Phạm Tất Thắng đã dành nhiều thời gian để quán triệt và lan tỏa tinh thần cốt lõi của Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Chính trị vừa ban hành. Ông nhấn mạnh, Nghị quyết 23 đánh dấu bước chuyển dịch mang tính bước ngoặt, “Đảng và Nhà nước không còn nhìn nhận công tác kiều bào theo hướng vận động, chăm lo một chiều, mà chuyển sang đồng hành, kiến tạo cơ chế và huy động nguồn lực hai chiều” để xây dựng và phát triển đất nước. Lãnh đạo Đảng ủy Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt tại St. Petersburg sẽ phát huy tối đa lợi thế tri thức, tích cực hội nhập và phát triển, đóng góp thiết thực vào mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt - Nga, cũng như góp phần xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu chụp ảnh chung.

Ghi nhận các ý kiến của bà con, ông Phạm Tất Thắng đánh giá cao vai trò cầu nối của cộng đồng và các thế hệ lưu học sinh tại St. Petersburg - trung tâm giáo dục, khoa học lớn của Nga, đồng thời mong muốn bà con sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển cộng đồng người Việt tại St. Petersburg ngày càng lớn mạnh, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của các mối quan hệ song phương.

Cuộc gặp gỡ kết thúc trong không khí ấm áp, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho công tác ngoại giao nhân dân, nơi mỗi người Việt Nam tại St. Petersburg đều trở thành một “đại sứ văn hóa”, một mắt xích quan trọng đóng góp thực chất vào sự phát triển của đất nước.