Nội dung này được nhấn mạnh tại Tọa đàm khoa học “Phát triển mô hình Khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức mới đây - diễn đàn tham vấn chính sách có ý nghĩa vô cùng quan trọng giúp thành phố tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định tiêu chí và cơ chế, chính sách phát triển khu đô thị khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Đại biểu phát biểu tại Toạ đàm khoa học “Phát triển mô hình Khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Lan Phương

Phát huy sức mạnh mô hình “song mã”

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội thay đổi vị thế phát triển. Đô thị khoa học, công nghệ Bắc thành phố đã được phê duyệt tại Quyết định 315/QĐ- UBND ngày 14/1/2026; với một trong những mối liên kết mang tính quyết định với trung tâm tài chính quốc tế. Cùng với khuôn khổ trung tâm tài chính được xác lập trong năm 2025, lựa chọn này mở ra khả năng tổ chức lại quan hệ giữa tri thức, sản xuất và vốn trên một không gian kinh tế lớn hơn. Việc thiết lập mối liên hệ này đã thay đổi tầm chiến lược của nhiệm vụ đặt ra: làm thế nào để hai trung tâm cộng hưởng sức mạnh tạo ra một năng lực tăng trưởng mới vượt trội cho thành phố?

Tham luận tại Toạ đàm khoa học “Phát triển mô hình Khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”, với chủ đề phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm đổi mới sáng tạo toàn cầu - Mô hình song mã tài chính và đổi mới sáng tạo gắn với Đô thị Khoa học công nghệ Bắc Thành phố, PGS.TS. Trần Đình Thiên, Viện Kinh tế Việt Nam đặt câu hỏi: Thành phố Hồ Chí Minh phải tổ chức mô hình “Tài chính - Đổi mới sáng tạo” như thế nào để Đô thị Khoa học công nghệ Bắc Thành phố trở thành hạt nhân của một trung tâm đổi mới sáng tạo toàn cầu, tiến tới cạnh tranh trực tiếp với Singapore ở những hoạt động có giá trị cao?

Luận điểm trung tâm là: sức mạnh của mô hình “song mã” nằm ở khả năng cùng tạo lập, lựa chọn và phát triển những tài sản có năng suất cao, đồng thời giữ lại năng lực nghiên cứu, quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp tại thành phố. Cấu trúc kinh tế này là mới ở Việt Nam, cần được kiến tạo bằng tổ hợp “thể chế, thị trường và con người”.

Đặt mục tiêu cạnh tranh với Singapore có ý nghĩa khi mục tiêu đó buộc thành phố lựa chọn một chuẩn phát triển cao hơn. Cuộc cạnh tranh thực chất diễn ra trong quyết định của doanh nghiệp và nhà đầu tư: đặt nhóm nghiên cứu ở đâu, thử nghiệm tại đâu, huy động vốn qua trung tâm nào, giữ quyền khai thác công nghệ và điều hành thị trường tại địa điểm nào. Thu hút được nhiều những hoạt động ấy mới tạo nên vị thế của một thủ phủ đổi mới sáng tạo. Danh hiệu sẽ đi sau năng lực.

Đô thị khoa học, công nghệ Bắc Thành phố và Trung tâm tài chính quốc tế phải cùng tạo ra năng lực tăng trưởng mới: phát triển tài sản có năng suất cao, làm lớn doanh nghiệp và tái đầu tư cho đổi mới. Trách nhiệm, khách hàng, vốn và chất lượng đô thị phải được giải quyết trong một chương trình thống nhất. Cạnh tranh với Singapore đòi hỏi tích lũy thực lực ở những chức năng có giá trị cao. Thành phố sẽ có nền tảng trở thành thủ phủ đổi mới sáng tạo khi doanh nghiệp chọn nơi đây để nghiên cứu, phát triển sản phẩm và điều hành thị trường - PGS.TS. Trần Đình Thiên nhấn mạnh.

Hệ sinh thái đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Cũng tại Tọa đàm khoa học, đề xuất mô hình hệ sinh thái đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho thành phố, GS, TS. Nguyễn Đông Phong, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất mô hình gồm 6 cấu phần có quan hệ tương tác: (1) hạt nhân tri thức và R&D; (2) liên kết và thương mại hóa; (3) sản xuất công nghệ cao; (4) đô thị đáng sống và bao trùm; (5) hạ tầng xanh và số; (6) quản trị tích hợp và thích ứng.

Sáu cấu phần được tổ chức theo hai lớp chức năng. Lớp thứ nhất là chu trình tạo lập và chuyển hóa giá trị, gồm nghiên cứu phát triển công nghệ, liên kết thương mại hóa và sản xuất, cung ứng. Lớp thứ hai là các điều kiện nền tảng bảo đảm hệ sinh thái vận hành ổn định, gồm chất lượng đô thị, hạ tầng xanh - số và quản trị tích hợp. Cách phân lớp này nhằm khắc phục hạn chế của cách tiếp cận chỉ tập trung vào xây dựng hạ tầng nghiên cứu hoặc thu hút doanh nghiệp công nghệ mà chưa giải quyết đầy đủ cơ chế chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành sản phẩm, năng suất và giá trị gia tăng.

Về định hướng không gian, mô hình hệ sinh thái cần được đặt trong cấu trúc phát triển đa cực của Thành phố Hồ Chí Minh, không đồng nhất với một khu đô thị độc lập. Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm được HĐND thành phố thông qua ngày 30/10/2026 định hướng tổ chức không gian theo năm cực động lực.

Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất mô hình mạng lưới gồm ba khu đô thị khoa học, công nghệ hạt nhân và hai nút chức năng chuyên ngành. Khu Bắc là hạt nhân ưu tiên về sản xuất công nghệ cao, công nghiệp tri thức và nghiên cứu ứng dụng; Khu Đông tập trung nghiên cứu liên ngành, công nghệ số, AI và khởi nghiệp dựa trên tri thức; Khu Tây phát triển các lĩnh vực y tế, giáo dục, công nghệ sinh học và đổi mới xã hội. Nút Trung tâm đảm nhiệm chức năng tài chính đổi mới sáng tạo, dịch vụ chuyên gia, thị trường công nghệ và kết nối đầu tư; nút phía Nam tập trung công nghệ cảng biển, logistics thông minh, năng lượng sạch và kinh tế biển. Đây là phương án phân vai chức năng do nghiên cứu đề xuất, không phải tuyên bố thành lập năm khu đô thị có địa vị pháp lý độc lập.