Nền tảng thương mại điện tử 'thuần Việt' được vinh danh tại Singapore

Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op Diệp Hồng Di (thứ 2 từ trái, đại diện Co.op Online) nhận giải thưởng “Chiến lược Thương mại Điện tử của Năm-Việt Nam” (E-commerce Strategy of the Year-Vietnam). (Ảnh: MINH ANH)

Theo đó, kênh mua sắm online “thuần Việt” này đã xuất sắc đoạt giải thưởng “Chiến lược Thương mại điện tử của năm-Việt Nam” (E-commerce Strategy of the Year-Vietnam).

Đột phá công nghệ bằng “đơn hàng thông minh”

Giải thưởng FMCG Asia Awards do Retail Asia tổ chức nhằm tôn vinh sự xuất sắc của những đơn vị bán lẻ trên toàn cầu, luôn nỗ lực mang đến các sản phẩm đặc biệt, thúc đẩy các sáng kiến đổi mới và thực hiện các dự án nổi bật. Giải thưởng FMCG Asia Awards 2026 là minh chứng sắc nét cho những nỗ lực đổi mới không ngừng của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) trong kỷ nguyên số.

Chính thức ra mắt vào tháng 7/2025, nền tảng Co.op Online (bao gồm website cooponline.vn và ứng dụng di động Co.op Online) đã tạo ra bước ngoặt lớn bằng việc kết nối liền mạch không gian mua sắm trực tuyến với mạng lưới bán lẻ vật lý rộng lớn hiện hữu, bao gồm hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Finelife, Co.op Food, Co.op Smile và Cheers.

Các đơn vị nhận Giải thưởng FMCG Asia Awards 2026 trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm​. (Ảnh: MINH ANH)

Điểm khác biệt cốt lõi làm nên thành công của Co.op Online là đã tối ưu hóa chính hệ thống siêu thị sẵn có làm trung tâm hoàn tất đơn hàng (Fulfillment Center). Các đơn hàng trực tuyến được xử lý trực tiếp bằng nguồn hàng phong phú và đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp tại điểm bán gần khách hàng nhất. Thông qua ứng dụng nội bộ chuyên dụng, hệ thống quét mã vạch xác minh sản phẩm và tối ưu hóa tuyến đường lấy hàng, giúp quá trình xử lý đơn diễn ra tốc độ, chính xác và linh hoạt.

Chiến lược này nhanh chóng mang lại những “con số biết nói”. Hiện tại, hệ thống tiếp nhận và xử lý mượt mà trung bình khoảng 5.000 đơn hàng trực tuyến mỗi ngày. Co.op Online không chỉ chăm sóc chu đáo khách hàng truyền thống mà còn chinh phục thành công thế hệ người tiêu dùng trẻ, hoàn thiện bức tranh hệ sinh thái bán lẻ đa kênh (Omnichannel) toàn diện của Saigon Co.op.

Nền tảng mua sắm “thuần Việt”

Co.op Online hiện cung cấp danh mục hơn 60.000 sản phẩm đa dạng, từ thực phẩm tươi sống, hóa mỹ phẩm đến đồ dùng thiết yếu. Nền tảng luôn kiên định với cam kết cung cấp hàng Việt Nam chính hãng, minh bạch xuất xứ và kiểm soát chất lượng chặt chẽ.

Trải nghiệm người dùng liên tục được nâng tầm qua các tính năng đột phá như “Mua sắm theo công thức nấu ăn”, khám phá sản phẩm bằng AI, mua sắm qua video tương tác (Shoppertainment) và các chiến dịch săn voucher được game hóa (Gamification). Những cải tiến này biến việc mua sắm trực tuyến truyền thống thành một hành trình năng động, tiện lợi và đầy cảm hứng.

Phó Tổng ​Giám đốc Saigon Co.op Diệp Hồng Di (giữa) và đại diện Co.op Online tại sự kiện​. (Ảnh: MINH ANH)

Để đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa, Co.op Online đã ra mắt các không gian mua sắm kỹ thuật số chuyên biệt. Tiêu biểu như Co.op Online Beauty (Làm đẹp) và Co.op Online Home & Kitchen (Nhà cửa & Bếp núc), mang đến các bộ sưu tập sản phẩm được tuyển chọn kỹ lưỡng cùng các chương trình khuyến mãi mục tiêu, tất cả được tích hợp mượt mà trong hệ sinh thái Co.op Online.

Bên cạnh đó, quyền lợi của người tiêu dùng được tối ưu hóa tối đa thông qua việc đồng bộ Chương trình Khách hàng thành viên Saigon Co.op. Việc tích điểm diễn ra tự động và liền mạch trên ứng dụng. Đặc biệt, tính năng mới cho phép khách hàng quy đổi điểm tích lũy thành E-voucher để sử dụng chéo trên toàn hệ sinh thái Saigon Co.op, như thanh toán tại Trung tâm Thương mại Sense City hay khu nghỉ dưỡng cao cấp Charmant Suite.

Trải nghiệm mua sắm thông minh tại siêu thị Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi​, phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: MINH ANH)

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op Diệp Hồng Di, chặng đường phía trước, Co.op Online đặt mục tiêu tiếp tục nâng cấp nền tảng công nghệ, chuẩn hóa quy trình vận hành và tối ưu hóa năng lực giao nhận. Đồng thời, Saigon Co.op sẽ không ngừng mở rộng hệ sinh thái số qua các mô hình đột phá như Cửa hàng ưu tiên trực tuyến (Online First Stores), Sàn thương mại điện tử (Marketplace) và dịch vụ B2B trực tuyến; qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu bán lẻ hàng đầu luôn đồng hành cùng mọi gia đình Việt.

MINH ANH-HÀ CHÂU