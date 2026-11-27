Cấu trúc ngân sách của Việt Nam rất vững chắc

Trình bày tham luận “Tài chính cho hạ tầng giai đoạn 2026 - 2030” tại Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam năm 2026 diễn ra ngày 27/11, ông Lê Anh Tuấn nhận định tăng trưởng hai con số liên tục trong 5 năm là mục tiêu phi thường, có thể xem là một “phép màu”.

“Và khi đã hướng tới một phép màu, chúng ta không thể tiếp tục áp dụng những biện pháp, những thói quen đã thực hiện trong 5 hay 10 năm vừa qua”, mà phải có những hành động “phép màu” tương xứng, ông nhấn mạnh.

Ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital, trình bày tại Diễn đàn. Ảnh: Mạnh Tuấn

Từ góc độ tài chính, câu hỏi cốt lõi là nguồn vốn đến từ đâu, khi nền kinh tế vẫn phụ thuộc lớn vào hệ thống ngân hàng, trong khi dư địa cung cấp tín dụng đã thu hẹp so với trước. Theo ông, đầu tư từ ngân sách và chấp nhận bội chi cho phát triển có ý nghĩa quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng.

“Trước hết, phải khẳng định Bộ Tài chính quản lý nợ công rất tốt, rất chắc tay”, ông Lê Anh Tuấn đánh giá. Các chỉ tiêu trong bài trình bày của ông cho thấy nền tảng tài chính quốc gia vững chắc, tạo dư địa chủ động hơn cho giai đoạn mới.

Các ngưỡng nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia năm 2025 đều thấp hơn đáng kể so với các ngưỡng cảnh báo. Tỷ lệ trả nợ được Dragon Capital tính toán ở mức 16,8% thu ngân sách, thấp nhất trong nhóm so sánh; chỉ tiêu này bao gồm cả nợ cho vay lại nên cao hơn chỉ tiêu chính thức.

Ông đặc biệt lưu ý giới tài chính quốc tế coi trọng tỷ lệ chi trả lãi vay so với tổng thu ngân sách. Con số của Việt Nam chỉ ở mức 4,1%, cho thấy khả năng đáp ứng chi phí vay và sự vững chắc của ngân sách so với các nền kinh tế trong khu vực.

Kết quả thu ngân sách cũng củng cố đánh giá này. Việt Nam thu vượt dự toán 5 năm liên tiếp, từ 2021 đến 2025, với mức vượt từ 8% đến 35%. Ngay cả khi loại trừ thu từ đất và dầu thô, tỷ lệ trả lãi so với nguồn thu còn lại vẫn chỉ ở mức 4,7%, thấp nhất nhóm so sánh. “So sánh tương quan khu vực, cấu trúc ngân sách của Việt Nam cực kỳ vững chắc”, ông Lê Anh Tuấn nhận xét.

Về nợ nước ngoài, dư nợ nước ngoài khu vực công cuối năm 2025 khoảng 36 tỷ USD, giảm từ 57 tỷ USD năm 2018. Tỷ lệ nợ nước ngoài khu vực công được ước tính còn 6,7% GDP năm 2026, so với 20% năm 2016; lô trái phiếu quốc tế cuối cùng đã được trả vào năm 2024.

Từ đó, ông cho rằng Việt Nam có dư địa huy động thêm vốn cho phát triển. Theo kịch bản được trình bày, nếu vay thêm 1,5 triệu tỷ đồng cho hạ tầng ngoài kế hoạch, nợ công đến năm 2030 vẫn khoảng 45% GDP, dưới ngưỡng cảnh báo 50%.

Tuy nhiên, dư địa vay cần đi cùng lời giải về nguồn vốn. Nền kinh tế vẫn phụ thuộc lớn vào hệ thống ngân hàng, trong khi khả năng cung cấp tín dụng đã thu hẹp so với 5 - 10 năm trước. Theo Tổng Giám đốc Dragon Capital, đầu tư từ ngân sách và chấp nhận bội chi cho phát triển là điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030 cần vay khoảng 6,5 triệu tỷ đồng, bao gồm bù đắp bội chi và trả nợ gốc. Trong khi đó, nguồn mua trái phiếu chính phủ trong nước chủ yếu đến từ ngân hàng, bảo hiểm và Bảo hiểm xã hội. Nếu cố huy động vượt khả năng hấp thụ, mặt bằng lãi suất sẽ chịu sức ép, làm tăng chi phí vốn của nền kinh tế.

“Lời giải bắt buộc là phải vươn ra thị trường vốn quốc tế”, ông Lê Anh Tuấn nêu quan điểm.

Đa dạng nguồn vay, gắn chi phí vốn với kiểm soát rủi ro

Từ quan điểm này, ông Lê Anh Tuấn đề xuất nghiên cứu thị trường trái phiếu Panda, phát hành bằng nhân dân tệ tại thị trường nội địa Trung Quốc, và trái phiếu Dim Sum, phát hành bằng nhân dân tệ tại Hồng Kông.

Ông phân tích, vay nước ngoài thường khiến nhiều người nghĩ ngay đến USD, nhưng lựa chọn đồng tiền cần dựa trên chi phí và rủi ro. Theo ước tính của Dragon Capital, Việt Nam vay nhân dân tệ kỳ hạn 10 năm có thể có lãi suất khoảng 2,8%/năm, so với lợi suất trái phiếu chính phủ bằng VND khoảng 4,41%.

Toàn cảnh Diễn đàn sáng 27/11. Ảnh: Mạnh Tuấn

Điểm hòa vốn tương ứng mức nhân dân tệ tăng giá khoảng 1,6%/năm so với VND. Trong số liệu lịch sử ông trình bày, VND mất giá so với nhân dân tệ bình quân 1,1%/năm trong 10 năm và 1,6%/năm trong 5 năm. Những tính toán này gợi mở thêm lựa chọn về đồng tiền huy động vốn.

Một điểm được chuyên gia Dragon Capital lưu ý là khoản mục “lỗi và sai sót” (Omission and Mistake - OM) trong cán cân thanh toán, đạt dương 4,6 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2026 sau nhiều năm âm. Theo ông, nếu xu hướng này tiếp tục, tỷ giá có thể ổn định hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho vay nước ngoài.

Dù vậy, quy mô thị trường Panda và Dim Sum không thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu. “Chúng ta cần luôn luôn vay theo một rổ tiền tệ đa dạng, tuyệt đối không thể chỉ tập trung vào một đồng tiền duy nhất dù đồng tiền đó có chi phí rẻ nhất”, ông nhấn mạnh.

Vị chuyên gia đề xuất kết hợp USD, nhân dân tệ, yen Nhật và đô la Australia, với chi phí quy về VND ước khoảng 6,4 - 6,6%/năm theo các giả định tính toán. Đây là hướng cần tiếp tục nghiên cứu về cơ cấu và tỷ trọng.

Để triển khai hiệu quả, ông Lê Anh Tuấn nhấn mạnh kiểm soát giới hạn từng đồng tiền; có nguồn vốn dài hạn tương thích với đầu tư hạ tầng; thận trọng với điều kiện ràng buộc của khoản vay. Hạ tầng không thể phát huy ngay hiệu quả trong năm đầu, nên kỳ hạn vốn phải phù hợp thời gian tạo giá trị.