Bước chuyển trong tư duy phát triển thể thao quần chúng

Trong hành trình phát triển của thể thao Việt Nam, những tấm huy chương, kỷ lục và thành tích trên đấu trường quốc tế luôn là niềm tự hào, khẳng định sự tiến bộ của nền thể thao nước nhà. Tuy nhiên, thước đo của một nền thể thao phát triển bền vững không chỉ nằm ở thành tích đỉnh cao mà còn ở sức khỏe, thể lực và thói quen rèn luyện thân thể của mỗi người dân.

Người dân sẽ theo dõi được việc tập luyện và chăm sóc sức khỏe khi dùng ứng dụng “Sức bền Việt Nam”

Nhận thức rõ ý nghĩa đó, trong năm 2026, Bộ VHTTDL đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng, thực hiện chủ trương mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Một trong những điểm nhấn là Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026, được tổ chức với quy mô toàn quốc, tạo khí thế mới, khơi dậy tinh thần rèn luyện thân thể trong các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, để phong trào không chỉ dừng lại ở những đợt phát động, những sự kiện đông người tham gia mà thực sự trở thành thói quen thường xuyên, cần có những giải pháp mang tính lâu dài, đồng bộ và phù hợp với xu thế phát triển của xã hội hiện đại.

Từ yêu cầu thực tiễn đó, Bộ VHTTDL đã giao Cục Thể dục thể thao Việt Nam chủ trì triển khai xây dựng nền tảng số thể dục thể thao toàn dân, hướng tới hình thành hệ sinh thái thể thao số thống nhất, có khả năng kết nối, liên thông trên phạm vi toàn quốc. Đây không đơn thuần là việc xây dựng một ứng dụng công nghệ phục vụ người tập luyện, mà còn thể hiện bước chuyển trong tư duy phát triển thể thao quần chúng: Từ vận động người dân tham gia phong trào sang đồng hành, hỗ trợ, duy trì động lực tập luyện và từng bước đánh giá hiệu quả bằng những dữ liệu cụ thể.

Theo Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt, nền tảng số được xây dựng theo hướng thống nhất, kết nối và liên thông trên phạm vi toàn quốc, nhằm từng bước hình thành, duy trì thói quen hoạt động thể chất thường xuyên của người dân. Đồng thời, đây cũng là công cụ hỗ trợ các cơ quan quản lý, địa phương, tổ chức thể thao và đơn vị cung cấp dịch vụ trong việc tổ chức, quản lý các chương trình vận động, phong trào và sự kiện thể thao.

Điểm đáng chú ý là nền tảng được định hướng xây dựng không chỉ để phục vụ nhu cầu của người tập luyện mà còn hỗ trợ công tác quản lý, điều hành phong trào thể dục thể thao từ Trung ương đến địa phương.

Nếu trước đây, việc thống kê, đánh giá phong trào chủ yếu dựa trên các báo cáo định kỳ, thì việc ứng dụng công nghệ số mở ra khả năng theo dõi thường xuyên hơn, với những chỉ số cụ thể về hoạt động tập luyện. Từ đó, các cơ quan chức năng có thêm cơ sở để đánh giá thực trạng, xác định những địa bàn, nhóm đối tượng cần được quan tâm và đề xuất giải pháp phát triển phong trào phù hợp.

Đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa của chuyển đổi số trong thể thao: Không chỉ hiện đại hóa phương tiện quản lý, mà còn hướng tới nâng cao hiệu quả thực chất của các chính sách phát triển thể dục thể thao quần chúng.

“Sức bền Việt Nam” - Kết nối cộng đồng, tạo động lực rèn luyện

Một trong những sản phẩm nổi bật của quá trình xây dựng nền tảng số thể dục thể thao toàn dân là ứng dụng “Sức bền Việt Nam” (Vietnam Endurance), được phát triển trên thiết bị di động, hỗ trợ cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Đông đảo người dân hưởng ững Lễ phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, do Bộ VHTTDL tổ chức ngày 10.10 tại Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hiếu

Với định hướng gần gũi, dễ sử dụng, ứng dụng hướng tới phục vụ nhiều nhóm đối tượng, từ thanh thiếu niên, người trưởng thành đến người cao tuổi, giúp mỗi người chủ động lựa chọn môn thể thao và hình thức vận động phù hợp với điều kiện, nhu cầu của bản thân.

Điểm nổi bật của “Sức bền Việt Nam” là khả năng hỗ trợ người dùng theo dõi quá trình tập luyện một cách cụ thể, khoa học. Thông qua công nghệ định vị GPS, ứng dụng được thiết kế để ghi nhận quãng đường, thời gian, tốc độ và kết quả tập luyện đối với các môn thể thao ngoài trời, đồng thời hỗ trợ nhiều hình thức vận động trong nhà.

Người tập có thể lưu trữ nhật ký vận động, theo dõi tiến trình, xây dựng kế hoạch tập luyện hằng tuần và ghi nhận những cột mốc thành tích cá nhân. Ngay cả khi mất kết nối Internet, ứng dụng được thiết kế để tiếp tục ghi nhận dữ liệu và tự động đồng bộ khi có mạng trở lại. Đặc biệt, hệ thống các thử thách vận động, bảng xếp hạng, huy hiệu thành tích và cơ chế tích điểm được kỳ vọng sẽ góp phần tạo động lực để người dân duy trì sự kiên trì, biến quá trình rèn luyện thân thể thành hoạt động gần gũi, hấp dẫn trong đời sống hằng ngày.

Không chỉ phục vụ nhu cầu cá nhân, “Sức bền Việt Nam” còn hướng tới xây dựng cộng đồng thể thao thông qua các tính năng kết nối bạn bè, tham gia nhóm, câu lạc bộ, đăng ký giải đấu, sự kiện và chia sẻ kết quả tập luyện. Ứng dụng cũng có định hướng hỗ trợ người cao tuổi bằng giao diện đơn giản, dễ sử dụng; đồng thời tạo điều kiện để các thành viên trong gia đình theo dõi, động viên nhau tập luyện.

Đây là những tiện ích có ý nghĩa thiết thực, bởi để hình thành thói quen tập luyện thường xuyên, ngoài ý thức tự giác, mỗi người còn cần có môi trường, sự khuyến khích và động lực duy trì lâu dài.

Ở phạm vi rộng hơn, nền tảng số còn mở ra phương thức tổ chức phong trào thể dục thể thao mới tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thông qua hệ thống quản trị, các đơn vị có thể tổ chức chương trình thi đua, thử thách vận động, theo dõi mức độ tham gia và kết quả tập luyện của các thành viên.

Khi được triển khai đồng bộ, những dữ liệu này sẽ góp phần khắc phục hạn chế trong công tác thống kê, đánh giá phong trào hiện nay. Thay vì chỉ quan tâm đến số lượng hoạt động hay quy mô những đợt phát động, cơ quan quản lý có thêm điều kiện đánh giá mức độ duy trì tập luyện và hiệu quả thực chất của phong trào. Từ đó, việc xây dựng kế hoạch, phân bổ nguồn lực, tổ chức các chương trình phát triển thể thao quần chúng cũng có thể dựa trên những căn cứ khoa học và sát với nhu cầu thực tế hơn.

Theo Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt, hiện tỷ lệ người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, theo tiêu chí ba buổi mỗi tuần, mỗi buổi khoảng 45 phút, ước đạt 40% dân số. Với việc triển khai nền tảng số thể dục thể thao toàn dân, ngành Thể thao kỳ vọng góp phần thực hiện mục tiêu nâng tỷ lệ này lên 45% vào năm 2030.

Để đạt được mục tiêu đó, bên cạnh việc hoàn thiện nền tảng công nghệ, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Thể thao với các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng, đưa hoạt động tập luyện đến gần hơn với từng người dân.

Có thể khẳng định, việc Bộ VHTTDL chỉ đạo, Cục Thể dục thể thao Việt Nam chủ trì triển khai xây dựng nền tảng số thể dục thể thao toàn dân là một trong những kết quả đáng ghi nhận của ngành Thể thao trong năm 2026. Dù đang trong quá trình hoàn thiện, nền tảng đã mở ra hướng tiếp cận mới, kết hợp phát triển phong trào với đổi mới phương thức quản lý và ứng dụng khoa học, công nghệ. Nếu những tấm huy chương là biểu tượng cho khát vọng vươn tới đỉnh cao, thì sức khỏe và thói quen rèn luyện của hàng triệu người dân chính là nền móng tạo nên sức mạnh bền vững của thể thao quốc gia.

Từ những bước chạy, những buổi tập luyện giản dị hằng ngày, được kết nối, khuyến khích và ghi nhận bằng công nghệ số, phong trào thể dục thể thao toàn dân có thêm điều kiện để phát triển sâu rộng, thực chất và bền vững. Đó cũng là đích đến lâu dài của nền tảng “Sức bền Việt Nam”: không chỉ xây dựng một ứng dụng công nghệ, mà góp phần hình thành văn hóa rèn luyện thân thể, nâng cao thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống của nhân dân, vì một Việt Nam khỏe mạnh, năng động và phát triển bền vững.