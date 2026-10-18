Nền tảng số phải tích hợp VNeID trước ngày 31/12/2026

Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP, tài khoản thuộc 12 lĩnh vực như ngân hàng, chứng khoán, thương mại điện tử, viễn thông và mạng xã hội tại Việt Nam phải liên kết, xác thực với VNeID theo lộ trình quy định. (Ảnh minh họa)

Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về định danh và xác thực điện tử, Chính phủ quy định 12 loại tài khoản giao dịch điện tử phải liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử VNeID, thuộc các lĩnh vực giáo dục, bình dân học vụ số, chứng khoán, viễn thông, ngân hàng, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, kinh doanh du lịch, kinh doanh dược, khám bệnh, chữa bệnh và mạng xã hội tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, quy định áp dụng với tài khoản của người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết.

Đối với các tài khoản đã được tạo lập trước ngày Nghị định có hiệu lực (28/9), thời hạn hoàn thành liên kết, xác thực với VNeID là trước ngày 31/12/2026. Riêng tài khoản thuộc lĩnh vực ngân hàng phải hoàn thành trước ngày 30/6/2027.

Nghị định cũng quy định tài khoản giao dịch điện tử trên các nền tảng số phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh và dịch vụ xuyên biên giới phải liên kết, xác thực với VNeID trước khi sử dụng, nếu các nền tảng số đáp ứng đủ điều kiện.

Đối với những lĩnh vực khác, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ sẽ ban hành danh mục cụ thể các giao dịch trực tuyến bắt buộc phải liên kết, xác thực với VNeID trước khi sử dụng.

Bên cạnh đó, Chính phủ giao các nền tảng số quốc gia tích hợp việc sử dụng VNeID trong xác thực, đăng nhập và thực hiện giao dịch giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ này là trước ngày 31/12/2026.