Nền tảng số mở đường cho đặc sản Hà Tĩnh vươn xa

Cách làm này không chỉ mở thêm kênh tiêu thụ mà còn giúp các chủ thể OCOP quảng bá vùng nguyên liệu, nâng nhận diện thương hiệu và tiếp cận người tiêu dùng trong nước, từng bước hướng tới thị trường quốc tế.

Với hơn 200 sản phẩm OCOP, Hà Tĩnh có nguồn sản phẩm đặc trưng đa dạng để phát triển thị trường. Thông qua các phiên Mega Live, livestream được tổ chức ngay tại vùng sản xuất, sản phẩm được giới thiệu trực tiếp đến khách hàng, gắn hoạt động quảng bá với kết nối và tiêu thụ.

Tại xã Phúc Trạch, những sản phẩm đặc trưng như bưởi Phúc Trạch và trầm hương đang được các hợp tác xã chủ động khai thác kênh bán hàng trực tuyến. Hợp tác xã Nông nghiệp Choa đã năm thứ hai tham gia các phiên Mega Live, qua đó giới thiệu sản phẩm từ vùng trồng, quá trình chăm sóc đến thu hoạch.

Theo chị Trần Huyền Ân, đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp Choa, việc quảng bá xuyên suốt mùa vụ giúp người tiêu dùng có điều kiện tìm hiểu nguồn gốc, quá trình sản xuất và tương tác trực tiếp với hợp tác xã. Qua đó, sản phẩm bưởi Phúc Trạch được nhận diện rõ hơn, góp phần mở rộng thị trường và tăng cơ hội tiêu thụ.

Trong khi đó, Hợp tác xã Trầm hương Hiền Linh xác định livestream và các sàn thương mại điện tử là kênh quan trọng để mở rộng khách hàng. Hợp tác xã đã đưa sản phẩm lên TikTok, Shopee, Lazada và tham gia nhiều phiên livestream bán hàng.

Ông Bùi Thức Chính, Giám đốc Hợp tác xã Trầm hương Hiền Linh, cho biết doanh số từ các kênh bán hàng trực tuyến hiện tăng khoảng 20% so với phương thức tiêu thụ truyền thống. Việc tham gia các phiên livestream cũng giúp hợp tác xã có thêm kinh nghiệm trong quảng bá, bán hàng và tiếp cận các nền tảng thương mại điện tử.

Cùng với mở rộng kênh tiêu thụ, xã Phúc Trạch chú trọng nâng chất lượng sản phẩm và kiểm soát quy trình từ vùng nguyên liệu đến chế biến nhằm giữ vững thương hiệu. Địa phương định hướng phát triển sản phẩm theo hướng hữu cơ, nâng chất lượng các sản phẩm OCOP và tăng cường ứng dụng nền tảng số trong quảng bá.

Ông Hoàng Quốc Nhã, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch, cho biết địa phương đang phối hợp với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tập trung vào các khâu sản xuất, chế biến, quảng bá và tiêu thụ. Cùng với tập huấn kỹ năng số cho người dân và các chủ thể sản xuất, địa phương kết nối với cơ quan báo chí, nền tảng TikTok và các nhà sáng tạo nội dung để tăng khả năng nhận diện sản phẩm.

Theo ông Hoàng Quốc Nhã, chất lượng là yếu tố quan trọng để xây dựng thương hiệu và tạo niềm tin với người tiêu dùng. Một số sản phẩm trầm hương Phúc Trạch đã được tiêu thụ tại các thị trường như các nước Arab, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu, tạo cơ sở để địa phương tiếp tục mở rộng hoạt động quảng bá trên môi trường số.

Từ các vùng sản xuất, sản phẩm OCOP Hà Tĩnh đang từng bước chuyển từ cách quảng bá truyền thống sang kết hợp trực tiếp với bán hàng trên nền tảng số. Ngành Công Thương Hà Tĩnh đang đẩy mạnh mô hình này thông qua các phiên chợ và Mega Live tại nhiều địa phương, giúp sản phẩm tiếp cận khách hàng ngay từ vùng nguyên liệu.

Ông Lê Xuân Từ, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh, cho biết từ nay đến hết tháng 10/2026, đơn vị dự kiến triển khai 4 phiên Mega Live giới thiệu sản phẩm trên nền tảng số. Thời gian tới, Sở tiếp tục tăng cường kết nối với các nền tảng số, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu và sản phẩm Hà Tĩnh trên các kênh thương mại điện tử, hướng tới mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Việc kết hợp giữa chất lượng sản phẩm, câu chuyện vùng nguyên liệu và các phương thức bán hàng số đang tạo thêm cơ hội để đặc sản Hà Tĩnh tiếp cận người tiêu dùng rộng hơn, đồng thời giúp các chủ thể OCOP từng bước thích ứng với xu hướng thương mại và tiêu dùng mới.