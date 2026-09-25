Nền tảng quản lý doanh nghiệp quốc gia: Hướng tới giảm giấy tờ, dùng chung dữ liệu

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Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2624/QĐ-BTC ngày 21/9/2026, quy định phạm vi, nghiệp vụ, dịch vụ, chức năng và tính năng của Nền tảng quản lý doanh nghiệp quốc gia (Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).

Theo đó, nền tảng phục vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên phạm vi toàn quốc, bao gồm đăng ký qua mạng điện tử; giải quyết tập trung các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thành lập, hoạt động của doanh nghiệp và hộ kinh doanh; đồng thời phục vụ quản lý, giám sát doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

Nền tảng cũng thực hiện công bố, công khai và cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc.

Điểm đáng chú ý là Nền tảng quản lý doanh nghiệp quốc gia được xác định là cơ sở dữ liệu gốc, có khả năng chia sẻ thông tin với các cơ sở dữ liệu khác để phục vụ cấp tài khoản định danh điện tử cho tổ chức, xác thực thông tin doanh nghiệp và hỗ trợ quản lý nhà nước.

Việc chia sẻ dữ liệu cũng hướng tới cắt giảm thành phần hồ sơ là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong những thủ tục mà cơ quan nhà nước có thể khai thác trực tiếp thông tin từ hệ thống.

Điều này có ý nghĩa đối với doanh nghiệp trong bối cảnh nhiều thủ tục hành chính hiện vẫn yêu cầu cung cấp lại những thông tin đã được cơ quan nhà nước quản lý.

Khi dữ liệu đăng ký doanh nghiệp trở thành dữ liệu gốc và được chia sẻ giữa các hệ thống, cơ quan tiếp nhận thủ tục có thể xác thực thông tin trực tiếp thay vì yêu cầu doanh nghiệp khai báo hoặc nộp lại cùng một loại giấy tờ.

Theo danh mục nền tảng số dùng chung quốc gia, Nền tảng quản lý doanh nghiệp quốc gia do Bộ Tài chính chủ trì và được triển khai trong năm 2026. Ngoài phục vụ thủ tục đăng ký, dữ liệu của nền tảng còn được sử dụng cho quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh và phục vụ chính sách điều hành kinh tế vĩ mô.

Việc hình thành nền tảng dữ liệu thống nhất vì vậy không chỉ nhằm số hóa thủ tục đăng ký kinh doanh mà còn tạo cơ sở cho phương thức quản lý doanh nghiệp dựa trên dữ liệu.

Với doanh nghiệp, giá trị thực tế của nền tảng sẽ nằm ở khả năng không phải khai báo lại những thông tin Nhà nước đã có, giảm thành phần hồ sơ và rút ngắn quá trình xác thực thông tin khi thực hiện thủ tục hành chính.