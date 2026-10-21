Nền tảng phát trực tuyến Netflix đối mặt bài toán 'giữ chân' khán giả

Biểu tượng của Công ty dịch vụ truyền hình trực tuyến Netflix tại studios ở Albuquerque, New Mexico, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trái ngược với kết quả tài chính khả quan trong quý 3, công ty dịch vụ phát trực tuyến Netflix đang phải đối mặt với tình trạng tăng trưởng thời lượng xem bị chững lại và làn sóng biến động nhân sự cấp cao lớn chưa từng có.

Trong báo cáo tài chính công bố vào ngày 20/10, Netflix ghi nhận doanh thu quý 3 tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 12,9 tỷ USD, dù đây là mức tăng trưởng doanh thu theo quý thấp nhất của công ty trong ba năm qua.

Lợi nhuận ròng của gã khổng lồ phát trực tuyến tăng 44%, đạt gần 3,7 tỷ USD. Dự kiến trong cả năm, doanh thu của Netflix sẽ tăng khoảng 13%, đúng với các dự báo trước đó.

Mặc dù vậy, giá cổ phiếu của Netflix vẫn giảm hơn 5% trong phiên giao dịch ngoài giờ. Báo cáo tài chính này xuất hiện sau một tuần đầy biến động khi công ty cắt giảm 1.000 nhân sự (tương đương 6% lực lượng lao động) và sa thải hàng loạt lãnh đạo cấp cao.

Dù sở hữu 325 triệu thuê bao và là dịch vụ phát trực tuyến trả phí được xem nhiều nhất thế giới, Netflix thừa nhận thời gian theo dõi của người dùng đang chững lại, đặc biệt là tại thị trường Mỹ và Canada.

Tại khu vực Mỹ và Canada, doanh thu quý 3 chỉ tăng 11%, giảm đáng kể so với mức 17% của cùng kỳ năm ngoái. Theo dữ liệu từ Nielsen, Netflix chiếm 7,8% tổng thời lượng xem truyền hình tại Mỹ vào tháng 7, giảm 1% so với một năm trước, trong khi đối thủ YouTube đã vươn lên chiếm hơn 14%.

Chuyên gia phân tích Jesse Cohen nhận định người dùng đang dịch chuyển sang TikTok và YouTube, buộc Netflix phải tìm kiếm thêm những nội dung đột phá mới. Mặc dù vậy, báo cáo từ Antenna ngày 20/10 cho thấy Netflix vẫn duy trì được tỷ lệ hủy dịch vụ thấp nhất trong số các nền tảng phát trực tuyến.

Để giải quyết bài toán "giữ chân" khán giả, Giám đốc điều hành Netflix Ted Sarandos khẳng định công ty không cần thay đổi chiến lược cốt lõi mà cần nâng cao hiệu quả thực thi tại Mỹ.

Sau khi sa thải cựu Giám đốc nội dung Bela Bajaria - người đã gắn bó một thập kỷ và có công mở rộng nền tảng sang các chương trình thực tế, thể thao cùng podcast - Netflix đã bổ nhiệm Peter Rice vào vị trí này.

Bên cạnh đó, cựu Chủ tịch mảng điện ảnh Netflix Dan Lin cũng bị sa thải vào ngày 16/10 sau hai năm rưỡi làm việc do định hướng giảm chi phí sản xuất gặp phải sự phản đối từ các tài năng sáng tạo, khiến những nhà làm phim lớn như các đạo diễn Noah Baumbach và David Fincher chấm dứt hợp tác.

Tân Giám đốc nội dung Peter Rice sẽ đảm nhận nhiệm vụ tái thiết lập mối quan hệ của Netflix với các tài năng sáng tạo và duyệt danh mục dự án điện ảnh lẫn truyền hình mới.

Về mảng điện ảnh, Netflix chuẩn bị ra mắt tác phẩm "The Mis-Adventures of Cliff Booth" (tạm dịch Những chuyến phiêu lưu đầy rắc rối của Cliff Booth) do đạo diễn David Fincher thực hiện, cùng các dự án lớn như "Narnia: The Magician's Nephew" (Cháu trai của Pháp sư) của đạo diễn Greta Gerwig. Netflix cũng thử nghiệm chiếu rạp các bộ phim như "La Bola Negra" trong 45 ngày trước khi phát sóng trực tuyến.

Ở mảng truyền hình, Netflix đã đặt hàng các dự án chất lượng cao như phim truyền hình "The Corrections" (tạm dịch Sửa chữa) có sự tham gia của diễn viên Meryl Streep và do nhà biên kịch kiêm đạo diễn Cord Jefferson thực hiện, phim giật gân "Rabbit, Rabbit" với các diễn viên Adam Driver và Regina Hall, cùng dự án chuyển thể từ tiểu thuyết của Dan Brown "The Secret of Secrets" (tạm dịch Bí mật của những bí mật) do nhà sản xuất chương trình Carlton Cuse phụ trách và diễn viên Morgan Spector đóng chính./.