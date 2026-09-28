Nền tảng phát trực tuyến của Trung Quốc thử nghiệm truyền hình sử dụng 'AI lai'

Nền tảng video trực tuyến Trung Quốc iQiyi chuẩn bị phát hành một series phim truyền hình mà hãng gọi là tác phẩm “hybrid AI” đầu tiên, kết hợp diễn xuất của người thật với hình ảnh được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Đây được xem là bước thử nghiệm mới của công nghệ AI trong lĩnh vực sản xuất nội dung dài tập, có thu phí.

TỪ MICRODRAMA ĐẾN PHIM DÀI TẬP CÓ AI

Tác phẩm có tên Immortals Over Mortal Love, với sự tham gia của hai diễn viên chuyên nghiệp, trong khi phần hình ảnh và đồ họa được tạo bằng nền tảng AI NadouPro của iQiyi. Mùa đầu tiên dự kiến phát hành trong quý IV/2026, gồm 16 tập, mỗi tập dài khoảng 20 phút.

Trailer của bộ phim được iQiyi giới thiệu tại hội nghị thường niên diễn ra ở Thượng Hải hôm 23/9, cho thấy hai diễn viên nam và nữ xuất hiện trong nhiều bối cảnh giả tưởng, từ các cảnh chiến đấu, bay lượn cho tới những phân cảnh tình cảm.

Việc iQiyi đưa AI vào một series có thời lượng tương đối dài cho thấy công nghệ này đang được mở rộng từ các thử nghiệm ngắn sang những sản phẩm nội dung có quy mô và yêu cầu sản xuất cao hơn.

Tại Trung Quốc, AI đã được sử dụng khá phổ biến trong sản xuất microdrama – những bộ phim thường chỉ dài từ một đến hai phút mỗi tập và chủ yếu được phát miễn phí trên các ứng dụng dành cho điện thoại thông minh.

Theo những người làm nội dung, các công cụ tạo video bằng AI đang cho phép sản xuất những đoạn phim có hình ảnh ngày càng chân thực trong thời gian ngắn hơn, với chi phí thấp hơn đáng kể so với phương thức quay phim người thật truyền thống. Trong số các công cụ được nhắc đến có Seedance của ByteDance.

Tuy nhiên, Immortals Over Mortal Love đặt ra một bài toán khác. Thay vì sử dụng AI để tạo ra những đoạn nội dung rất ngắn, iQiyi đang thử nghiệm khả năng ứng dụng công nghệ này trong một chương trình dài tập, có chất lượng hình ảnh cao và hướng tới nhóm khán giả sẵn sàng trả tiền để xem.

Điều này đặc biệt đáng chú ý với iQiyi khi nền tảng này, tương tự Netflix, có nguồn doanh thu chủ yếu đến từ phí thuê bao của người dùng. Vì vậy, khả năng AI tạo ra nội dung đủ chất lượng để giữ chân người xem và thuyết phục họ trả phí sẽ là một trong những yếu tố quan trọng đối với thử nghiệm lần này.

AI THAY ĐỔI QUY TRÌNH NHƯNG CHƯA THAY THẾ DIỄN VIÊN

CEO Gong Yu cho biết ba đến bốn tháng qua chứng kiến sự bùng nổ trong việc ứng dụng AI vào sản xuất phim người đóng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh mục tiêu của iQiyi không phải sử dụng AI để biến quy trình sản xuất phim thành một “dây chuyền lắp ráp” nhằm tạo ra những sản phẩm mang tính công nghiệp hàng loạt, cũng không đánh đổi chất lượng để đổi lấy hiệu quả sản xuất.

Trong Immortals Over Mortal Love, diễn viên thật vẫn giữ vai trò trung tâm trong quá trình ghi hình. Đạo diễn Wei Zheng cho biết ê-kíp đã thực hiện nhiều buổi quay tại Thượng Hải và Hoành Điếm, sử dụng hơn 100 camera để ghi lại phần trình diễn thực tế của các diễn viên.

Sau đó, hình ảnh được tạo và xử lý bằng công nghệ AI được sử dụng để xây dựng thế giới giả tưởng xung quanh các nhân vật. Cách tiếp cận này khác với việc hoàn toàn tạo nhân vật bằng AI, đồng thời cho phép ê-kíp vẫn duy trì phần diễn xuất của con người trong quá trình sản xuất.

Theo Nikkei, thử nghiệm của iQiyi diễn ra trong bối cảnh việc sử dụng AI trong sản xuất nội dung đang tạo ra nhiều tranh luận tại ngành công nghiệp giải trí. Sự phát triển nhanh của công nghệ tạo video đặt ra câu hỏi về khả năng AI thay thế một phần công việc của diễn viên, đạo diễn và những người tham gia vào quá trình sản xuất phim.

Tác động này đã bắt đầu được nhìn thấy rõ hơn ở lĩnh vực microdrama. Khi các công cụ AI có khả năng tạo video nhanh và chi phí thấp hơn, nhu cầu đối với hoạt động quay phim người thật trong một số phân khúc microdrama đã chịu ảnh hưởng.

Tuy nhiên, cùng với những thay đổi đó, AI cũng tạo ra những mô hình kinh doanh mới. Một trong số đó là việc cấp phép hình ảnh khuôn mặt của con người để sử dụng trong các nội dung do AI tạo ra. Đây có thể trở thành một nguồn thu mới đối với những diễn viên không còn ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp.

Với Immortals Over Mortal Love, iQiyi đang thử nghiệm một mô hình nằm giữa hai cách làm: giữ lại diễn xuất của con người nhưng sử dụng AI để xây dựng phần thế giới và hình ảnh của tác phẩm. Việc bộ phim có thể duy trì chất lượng ở quy mô 16 tập và thuyết phục khán giả trả tiền hay không sẽ là một phép thử đáng chú ý đối với khả năng ứng dụng AI vào sản xuất nội dung dài tập.