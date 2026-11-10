Nền tảng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành ở cơ sở

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu về mục đích, yêu cầu, định hướng xây dựng Bộ cơ sở dữ liệu xã, phường; đồng thời trao đổi, thảo luận về nội dung, cấu trúc, phạm vi và phương thức thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác dữ liệu.

Trong đó, tập trung vào các nhóm thông tin cơ bản như: dữ liệu về tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức; địa giới hành chính; dân cư; kinh tế - xã hội; đất đai, tài nguyên, môi trường; cơ sở hạ tầng; giáo dục, y tế, văn hóa; an sinh xã hội; cải cách hành chính và các lĩnh vực khác phục vụ công tác quản lý nhà nước tại cơ sở.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu cũng tập trung đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình rà soát, tổng hợp và chuẩn hóa dữ liệu tại cơ sở.

Một số ý kiến đề nghị cần xác định rõ danh mục dữ liệu, biểu mẫu thống nhất, đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp và cập nhật thông tin; bảo đảm dữ liệu chính xác, đầy đủ, có tính liên thông, đồng bộ giữa các cấp, các ngành; hạn chế tình trạng trùng lặp thông tin, phát sinh thêm thủ tục và công việc hành chính cho cấp xã.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong nêu rõ: Dữ liệu được xác định là cốt lõi, có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong công tác điều hành tác nghiệp, đặc biệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Dữ liệu không chỉ đóng vai trò trong chuyển đổi số mà bắt đầu ra những sản phẩm cụ thể.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu kết luận hội nghị.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống dữ liệu, đặc biệt đối với cấp xã sẽ giúp giảm thời gian tác nghiệp, giảm thời gian họp hành, giảm thời gian báo cáo và tăng cường tính khách quan, tính minh bạch, tính đầy đủ, tính chính xác trong hệ thống dữ liệu, đặc biệt trong điều hành ở các cơ quan, đơn vị.

Việc hình thành Bộ cơ sở dữ liệu xã, phường có hiệu quả tác dụng rất lớn trong việc thống kê, báo cáo và chỉ đạo điều hành, đồng thời sẽ trở thành kho dữ liệu dùng chung cho tất cả các sở, ngành, các ban và các cơ quan cần nghiên cứu.

Các đại biểu dự hội nghị.

Do đó, việc xây dựng cơ sở dữ liệu này không trùng lắp với hệ thống dữ liệu đang triển khai. Quá trình triển khai sẽ giải được bài toán đó là tránh tình trạng điều hành dựa trên trí nhớ, dựa trên báo cáo. Làm tăng tốc, nhưng phải theo đúng hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và Ban Chỉ đạo 57 cấp tỉnh, tránh trường hợp sau khi dữ liệu làm xong không đấu nối và tái sử dụng vì bị lệch chuẩn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cơ quan chủ trì xây dựng Bộ cơ sở dữ liệu nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp, nghiên cứu và hoàn thiện dự thảo trên cơ sở bảo đảm tính khoa học, thực tiễn, thống nhất và khả thi, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến.

Cùng với đó, cần rà soát, hoàn thiện các danh mục và nội dung công việc; bám sát kế hoạch, xác định cụ thể khối lượng nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, đồng thời bảo đảm đầy đủ kinh phí, phương tiện và lộ trình triển khai thực hiện..