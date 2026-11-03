Nền tảng hợp đồng lao động điện tử vận hành trước 15/12

Nền tảng hợp đồng lao động điện tử phải được vận hành chính thức chậm nhất ngày 15/12/2026, sau khi có nhà cung cấp eContract đáp ứng đầy đủ điều kiện và hoàn thành thủ tục kết nối theo quy định.

Trong thời gian chuyển tiếp, các nhà cung cấp đã hoạt động trước ngày 1/7/2026 nhưng chưa hoàn thành kết nối được tiếp tục cung cấp dịch vụ đến hết ngày 31/12/2026. Hợp đồng được giao kết trong giai đoạn này có giá trị như hợp đồng bằng văn bản giấy. Từ ngày 1/1/2027, việc giao kết hợp đồng lao động điện tử phải tuân thủ đầy đủ quy định tại Nghị định 337/2025/NĐ-CP.