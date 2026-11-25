Sàn giao dịch USDT nở rộ đặt ra yêu cầu mở rộng phạm vi giám sát thị trường ngoại hối. Ảnh: Duy Linh.

Sáng 25/11/2026, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức 25.679 đồng/USD, tăng 11 đồng so với ngày 23/11. Với biên độ giao dịch +/- 5%, tỷ giá trần và tỷ giá sàn áp dụng tại các ngân hàng thương mại lần lượt là 26.962 đồng/USD và 24.396 đồng/USD.

Giá mua USD do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục duy trì ở mức 25.500 đồng/USD, trong khi giá bán tăng lên 26.912 đồng/USD.

GIÁ USD TỰ DO CAO HƠN NGÂN HÀNG TỚI 3,3%

Trái chiều với diễn biến tỷ giá trung tâm, giá USD tại ngân hàng thương mại giảm nhẹ. Vietcombank niêm yết giá mua USD tiền mặt ở mức 25.560 đồng/USD, mua chuyển khoản 25.590 đồng/USD và bán ra 25.970 đồng/USD, cùng giảm 20 đồng so với ngày 23/11.

Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng mạnh, lên mức 26.400 – 26.490 đồng/USD (mua – bán), tăng lần lượt 75 đồng và 115 đồng so với ngày 24/11; tăng 150 đồng và 200 đồng so với ngày 23/11.

Tính từ ngày 16 – 25/11, giá mua USD tự do tăng 570 đồng/USD, tương đương 2,21%, trong khi giá bán tăng 610 đồng/USD, tương đương 2,36%.

Diễn biến trái chiều giữa hai thị trường trong những ngày gần đây khiến chênh lệch tỷ giá nới rộng nhanh chóng. Sáng 25/11, giá mua USD trên thị trường tự do cao hơn giá mua tiền mặt tại Vietcombank 840 đồng/USD, trong khi chênh lệch giá bán lên tới 520 đồng/USD.

Chênh lệch giữa tỷ giá tự do và ngân hàng tăng mạnh kể từ giữa tháng 11/2026. Nguồn: WiGroup, NHTM.

Chỉ tính từ ngày 23/11, chênh lệch giá bán USD giữa hai thị trường đã tăng 73,3%, từ 300 đồng lên 520 đồng/USD, gấp 4 lần so với ngày 17/11. Đáng chú ý, giá mua USD trên thị trường tự do hiện cao hơn cả giá bán USD tại Vietcombank tới 430 đồng/USD. Khoảng chênh lệch lớn giữa hai thị trường có thể làm gia tăng động cơ đầu cơ và mua bán ngoại tệ trái phép.

BA NGÂN HÀNG BÁN USD TIỀN MẶT VƯỢT 26.000 ĐỒNG

Khảo sát bảng niêm yết tỷ giá trên website chính thức của 19 ngân hàng thương mại sáng 25/11 cho thấy giá mua USD tiền mặt mệnh giá lớn dao động từ 25.510 – 25.620 đồng/USD, giá mua chuyển khoản từ 25.560 – 25.670 đồng/USD. Trong khi đó, giá bán USD tiền mặt dao động từ 25.940 – 26.120 đồng/USD, giá bán chuyển khoản từ 25.940 – 26.020 đồng/USD.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại sáng 25/11/2026 (Đơn vị: VND).

Trong số 19 ngân hàng được khảo sát, 18 ngân hàng niêm yết giá bán USD chuyển khoản dưới 26.000 đồng/USD. Tuy nhiên, ba ngân hàng đã niêm yết giá bán USD tiền mặt vượt ngưỡng này, gồm NCB (26.120 đồng/USD), ABBank (26.100 đồng/USD) và Bac A Bank (26.050 đồng/USD). Tại ba ngân hàng trên, giá bán USD tiền mặt cao hơn giá bán chuyển khoản từ 100 – 130 đồng/USD.

Bên cạnh sự khác biệt về mặt bằng tỷ giá, chênh lệch giá mua – bán USD giữa các ngân hàng cũng khá lớn.

NCB có chênh lệch giá mua – bán USD cao nhất trong nhóm khảo sát ở cả hai hình thức giao dịch, với 610 đồng/USD đối với tiền mặt và 460 đồng/USD đối với chuyển khoản. Trong khi đó, chênh lệch giá mua – bán USD chuyển khoản tại Bac A Bank chỉ ở mức 280 đồng/USD.

GIÁ USDT NGANG BẰNG TỶ GIÁ USD TỰ DO

Theo ghi nhận của phóng viên, thời gian gần đây, hoạt động mua bán USD tại các điểm giao dịch ngoại tệ truyền thống trên thị trường tự do không còn sôi động như trước. Trái lại, hoạt động chào mua, chào bán USDT bằng VND trên các nền tảng giao dịch tài sản số diễn ra khá nhộn nhịp.

Khảo sát trên nền tảng giao dịch ngang hàng (P2P) của Binance vào khoảng 11h ngày 25/11/2026 cho thấy giá chào mua USDT phổ biến dao động từ 26.418 – 26.432 đồng/USDT, giá chào bán từ 26.465 – 26.469 đồng/USDT.

Nhiều bên chào mua, chào bán công bố giới hạn giao dịch lên tới hàng trăm triệu đồng, cá biệt lên tới 1,5 tỷ đồng mỗi lệnh, với phương thức thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng.

USDT là một loại tài sản số ổn định (stablecoin) do Tether phát hành, được thiết kế để duy trì giá trị tương đương 1 USD. Theo cơ chế do Tether công bố, lượng USDT lưu hành được bảo chứng bằng tài sản dự trữ. USDT được sử dụng rộng rãi làm phương tiện trao đổi và lưu giữ giá trị trên thị trường tài sản số.

Mặc dù được neo giá theo USD, USDT không phải là USD. Giá trị của USDT có thể biến động quanh mức 1 USD tùy thuộc vào quan hệ cung – cầu, thanh khoản và mức độ tin cậy đối với tổ chức phát hành.

Đáng chú ý, tại thời điểm khảo sát, giá mua USDT cao hơn giá mua mỗi USD trên thị trường tự do từ 18 – 32 đồng, trong khi giá bán thấp hơn từ 21 – 25 đồng.

Như vậy, mặt bằng giá trên hai thị trường gần như ngang bằng. Tuy nhiên, khoảng chênh lệch giữa giá chào mua và chào bán USDT chỉ từ 33 – 51 đồng, thấp hơn đáng kể so với mức 90 đồng trên thị trường ngoại tệ tự do.

So với ngân hàng, giá chào mua USDT cao hơn giá mua USD tiền mặt tại Vietcombank từ 858 – 872 đồng, tương đương khoảng 3,4%. Giá chào bán USDT cũng cao hơn giá bán USD tại ngân hàng này gần 500 đồng, tương đương khoảng 1,9%.

NGUY CƠ ĐẦU CƠ NGOẠI TỆ TỪ THỊ TRƯỜNG TÀI SẢN SỐ

Chênh lệch tỷ giá giữa thị trường ngân hàng và thị trường tự do lâu nay là một trong những chỉ báo tham khảo để đánh giá cung – cầu ngoại tệ và kỳ vọng tỷ giá. Tuy nhiên, sự phát triển của thị trường tài sản số, đặc biệt là các tài sản neo giá theo USD, đặt ra yêu cầu mở rộng phạm vi theo dõi.

Sự tương đồng về mặt bằng giá giữa USD tự do và USDT gợi mở khả năng một phần nhu cầu này đang được đáp ứng thông qua thị trường tài sản số.

Việc mua bán USD tại các điểm giao dịch ngoại tệ tự do kém sôi động hơn trước không nhất thiết đồng nghĩa với nhu cầu nắm giữ tài sản định giá bằng USD suy giảm. Sự tương đồng về mặt bằng giá giữa USD tự do và USDT gợi mở khả năng một phần nhu cầu này đang được đáp ứng thông qua thị trường tài sản số. Tuy nhiên, cần có thêm dữ liệu về quy mô giao dịch và dòng tiền thực tế để kiểm chứng.

Do đó, bên cạnh tỷ giá ngân hàng và tỷ giá tự do, việc theo dõi diễn biến giá và khối lượng giao dịch các tài sản số neo theo USD có thể giúp cơ quan quản lý nhận diện đầy đủ hơn kỳ vọng tỷ giá, xu hướng dịch chuyển dòng tiền và nguy cơ đầu cơ ngoại tệ.