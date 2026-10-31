Nền tảng ERP đầu tiên 'đo ni đóng giày' quản lý vận hành tòa nhà, chung cư và khu đô thị

Quản lý vận hành tòa nhà, chung cư hay khu đô thị nay đã vượt khỏi vai trò hậu cần để trở thành "chìa khóa" gia tăng giá trị tài sản và đáp ứng tiêu chuẩn ESG khắt khe từ dòng vốn quốc tế. Thế nhưng, nhiều doanh nghiệp vẫn đang tự trói mình trong những quy trình thủ công khiến dữ liệu phân mảnh.

Ông Lê Thế Hùng, chuyên gia phân tích nghiệp vụ, nền tảng Demepro giới thiệu các tính năng của ứng dụng.

Theo ông Tuấn Nguyễn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ Thần Nông, ứng dụng Demepro hội tụ đầy đủ các phân hệ nghiệp vụ trên một nền tảng hợp nhất, giúp liên thông dữ liệu, tự động hóa quy trình và xóa bỏ hầu hết các thao tác thủ công. Đây là trợ thủ đắc lực giúp Chủ đầu tư, Công ty quản lý vận hành và Ban quản lý tối ưu hiệu quả, hiệu suất làm việc, từ đó nâng tầm chất lượng dịch vụ và trải nghiệm sống cho cư dân.

So với các ứng dụng hiện nay, Demepro sở hữu nhiều giá trị để tạo nên sự khác biệt như tự động hóa xuyên suốt, giải phóng sức lao động. DemePro thiết lập dòng chảy công việc thông minh hoàn toàn tự động: Từ tiếp nhận yêu cầu, điều phối công việc, gửi thông báo, cảnh báo đến tổng hợp báo cáo theo kịch bản riêng của từng dự án… Mọi nghiệp vụ đều vận hành nhịp nhàng nhằm tối ưu hóa năng suất, triệt tiêu sai sót thủ công và nâng tầm chất lượng dịch vụ.

Được xây dựng trên kiến trúc dữ liệu 3 lớp (Unit - Đối tượng - Tổng hợp), DemePro biến những con số thành "la bàn" chiến lược. Nhà quản lý có thể dễ dàng nắm bắt từ từng chi tiết nhỏ nhất cho đến bức tranh toàn cảnh vận hành của toàn dự án và xu hướng dịch chuyển của thị trường.

Hệ thống cấu hình mở giúp người dùng dễ dàng điều chỉnh từ giai đoạn bàn giao, vận hành ổn định đến mở rộng quy mô mà không cần thay đổi phần mềm hay can thiệp kỹ thuật phức tạp. Hướng tới năm 2027, nền tảng sẵn sàng tích hợp các giải pháp công nghệ: camera an ninh AI, Bãi đỗ xe thông minh, nhận diện Face ID & Intercom, Nền tảng giao dịch bất động sản (Listing) cùng công nghệ thực tế ảo VR 360… từng bước dệt nên không gian sống và vận hành số hóa đồng bộ, liền mạch.

DemePro tích hợp toàn bộ hệ sinh thái dành cho Chủ đầu tư, Ban quản lý cũng như công dân trong ứng dụng.

"Khi nhà vệ sinh bị rò rỉ, chủ căn hộ tạo phản ánh trên ứng dụng, tải ảnh hiện trường sau đó bấm gửi đến Ban quản lý. Bộ phận kỹ thuật của Ban quản lý sẽ đánh giá mức độ, thông báo thời gian xử lý và tiến hành sửa chữa, khắc phục sự cố. Việc kết nối trực tiếp giữa Ban quản lý và cư dân giúp rút ngắn đáng kể thời gian, thay cho việc cư dân phải xuống tìm lễ tân, rồi mới kết nối với Ban quản lý và chờ đợi", ông Lê Thế Hùng, chuyên gia phân tích nghiệp vụ, nền tảng Demepro chia sẻ.

Bên cạnh tác vụ trên, Demepro còn tích hợp hệ thống module như quản trị hệ thống, kế toán - tài chính với 13 tính năng bao trùm toàn bộ các dịch vụ vận hành, quản lý căn hộ, chung cư và khu đô thị. Người dùng có thể lựa chọn sử dụng các hệ thống riêng biệt phù hợp với nhu cầu nhờ tính linh hoạt của ứng dụng.