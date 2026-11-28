Theo hãng tin Reuters, dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề, tin tặc đã xâm nhập Cloud One – nền tảng điện toán đám mây chủ chốt của Không quân Mỹ, được triển khai từ năm 2017. Hệ thống này tích hợp các dịch vụ của Microsoft, Amazon, Oracle và Google, hỗ trợ nhiều ứng dụng phục vụ quản lý hồ sơ nhân sự, tiền lương, bảo dưỡng máy bay, hậu cần, thông tin phòng không và theo dõi đạn dược.

Vụ xâm nhập được phát hiện trong quá trình nâng cấp hệ thống hồi tháng trước. Hiện các nhà điều tra chưa xác định được danh tính thủ phạm, phạm vi đầy đủ của vụ việc cũng như liệu dữ liệu có bị đánh cắp hay không.

Một nguồn tin cho biết tin tặc có thể đã khai thác lỗ hổng phần mềm để tiếp cận khu vực điều khiển trung tâm của nền tảng, qua đó có khả năng xâm nhập sâu hơn vào hạ tầng hệ thống. Tuy nhiên, chưa có xác nhận về việc dữ liệu liên quan đến hoạt động quân sự hoặc vũ khí bị truy cập.

Sự cố đã ảnh hưởng đến hoạt động của Cloud One, khiến việc cập nhật một số ứng dụng bị đình chỉ, một số quyền quản trị bị thu hồi và kế hoạch chuyển thêm các ứng dụng lên nền tảng này phải tạm dừng.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh nhiều cơ quan của Mỹ cũng ghi nhận các sự cố an ninh mạng. Đầu tháng này, một mạng lưới tình báo nguồn mở không mật được Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) sử dụng đã bị xâm nhập. Bộ Tài chính Mỹ cũng đang điều tra vụ việc liên quan đến một số hệ thống trực tuyến của cơ quan này. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) gần đây ghi nhận hai sự cố riêng biệt, trong đó có vụ xâm nhập cơ sở dữ liệu thông tin tội phạm quốc gia phục vụ lực lượng thực thi pháp luật và vụ việc liên quan đến cổng thông tin tuyển dụng của cơ quan này. Washington khẳng định các vụ việc trên không có liên hệ với nhau và hiện chưa có bằng chứng cho thấy đây là những cuộc tấn công mạng do nhà nước bảo trợ. Vụ xâm nhập Cloud One tiếp tục đặt ra những câu hỏi về khả năng bảo vệ các hệ thống kỹ thuật số trọng yếu của Mỹ trước những mối đe dọa an ninh mạng ngày càng phức tạp.