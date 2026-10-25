Nền tảng để tuổi trẻ Việt Nam-Trung Quốc cùng kiến tạo tương lai

Đại biểu Diễn đàn Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc năm 2026 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. (Ảnh: LINH PHAN)

Năm nay, “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” trên lãnh thổ Việt Nam của thanh niên hai nước được khởi động với Diễn đàn Thanh niên Việt-Trung (Diễn đàn), diễn ra tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trong bối cảnh kỷ niệm 101 năm lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc mở lớp huấn luyện cán bộ chính trị đầu tiên tại Quảng Châu (Trung Quốc).

Trong khuôn khổ Diễn đàn, các đại biểu đã thảo luận về nhiều khía cạnh cùng quan tâm như: Công tác bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh và tình hữu nghị từ truyền thống cách mạng; tiên phong làm chủ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; khởi nghiệp sáng tạo gắn với phát triển xanh và trách nhiệm cộng đồng; phát triển công nghiệp văn hóa, lan tỏa giá trị dân tộc trong kỷ nguyên số...

Theo Tiến sĩ Phạm Huy Hiệu, Quyền Giám đốc Nghiên cứu và Đổi mới, Trường đại học VinUni, thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đã tạo nền tảng thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thông qua Nghị quyết số 57-NQ/TW và ba luật: Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Luật Công nghiệp công nghệ số; Luật Trí tuệ nhân tạo.

Đây là cơ sở để thế hệ trẻ không chỉ ứng dụng mà còn làm chủ, sáng tạo công nghệ. Đáng chú ý, chiến dịch “Bình dân học AI” lan tỏa rộng rãi cùng sự hình thành của nhiều nhóm nghiên cứu và startup trẻ. Từ những nền tảng sẵn có, nhất là bề dày 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc, Tiến sĩ Phạm Huy Hiệu - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024 trên lĩnh vực khoa học-công nghệ, đề xuất xây dựng “Mạng lưới Trí thức trẻ Việt-Trung”, qua đây triển khai nền tảng số song ngữ và cấp học bổng "Đại sứ công nghệ trẻ"; thành lập Liên minh nghiên cứu trẻ Việt-Trung, hướng tới xây dựng các phòng thí nghiệm chung về AI, bán dẫn, năng lượng xanh... và tổ chức các cuộc thi lập trình thường niên. Cùng đó, Tiến sĩ Phạm Huy Hiệu còn đóng góp ý tưởng về quy trình hỗ trợ ươm tạo chéo để startup hai nước dễ dàng tiến vào thị trường của nhau, cùng giải quyết các bài toán mang tầm khu vực.

Về những chủ đề thảo luận của Diễn đàn, đồng chí Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, nhận định: Đây là các khía cạnh bổ khuyết cho nhau, gợi mở hướng đi để thanh niên hai nước thể hiện trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu, làm chủ khoa học-công nghệ... Mỗi hành động có thể khác nhau, nhưng đều bắt nguồn từ khát vọng dựng xây đất nước, tình yêu Tổ quốc và mục tiêu vun đắp tình hữu nghị, hướng tới cùng kiến tạo một tương lai hòa bình, bền vững.

Từ những cuộc gặp gỡ, sinh viên, nhà khoa học, doanh nhân và nhà sáng tạo trẻ Việt Nam-Trung Quốc có thể duy trì kết nối, đi sâu trao đổi học thuật, chia sẻ kỹ năng số, hợp tác khởi nghiệp xanh, sáng tạo văn hóa. Ở các địa phương có biên giới chung, tuổi trẻ hai nước còn có thể cùng triển khai công tác chuyển đổi số cộng đồng, du lịch, bảo vệ môi trường và giao lưu nhân dân.