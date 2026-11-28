Theo thông tin từ hãng tin Reuters dẫn lời ba nguồn thạo tin, vụ xâm nhập tại Cloud One được phát hiện trong khoảng một tháng trở lại đây, ngay trong quá trình triển khai nâng cấp hệ thống. Hai trong số các nguồn tin cho biết sự cố này đã gây ra tình trạng gián đoạn trên diện rộng đối với toàn bộ nền tảng.

Hiện chưa thể xác định được danh tính nhóm tin tặc, quy mô toàn diện của cuộc tấn công cũng như việc dữ liệu có bị đánh cắp hay không.

Trong phản hồi gửi tới Reuters, phía Không quân Mỹ cho biết không bình luận về tình trạng an ninh, lỗ hổng bảo mật hay trạng thái vận hành của các hệ thống và mạng lưới cụ thể, đồng thời khẳng định lực lượng này luôn liên tục áp dụng các biện pháp thận trọng nhằm bảo vệ thông tin, hệ thống và năng lực tác chiến.

Cloud One là một trong những hạ tầng đám mây lớn nhất của quân đội Mỹ, vận hành nhiều hệ thống chỉ huy, kiểm soát và quản lý hậu cần trọng yếu.

Nền tảng lưu trữ nhiều dữ liệu quân sự quan trọng

Được khởi xướng từ năm 2017, Cloud One được thiết kế như một điểm cung cấp dịch vụ tập trung ("one-stop shop") đáp ứng toàn diện nhu cầu công nghệ thông tin của Không quân Mỹ. Nền tảng này tích hợp tài nguyên từ bốn tập đoàn công nghệ lớn gồm Microsoft, Amazon, Oracle và Alphabet để vận hành hàng loạt ứng dụng thiết yếu, từ quản lý hồ sơ nhân sự, tiền lương cho đến hậu cần và bảo trì kỹ thuật.

Trong số đó có hệ thống Chỉ huy và Kiểm soát dựa trên đám mây của Không quân Mỹ (Cloud-Based Command and Control), có chức năng tổng hợp dữ liệu từ radar phòng không cùng nhiều nguồn thông tin khác trên khắp Bắc Mỹ. Một hệ thống khác là Hệ thống quản lý đạn dược tác chiến tích hợp (Theater Integrated Combat Munitions System), theo dõi bom và tên lửa tại hơn 200 địa điểm của Không quân Mỹ trên toàn thế giới.

Về mặt vận hành, tập đoàn SAIC từng là nhà thầu chính của Cloud One cho đến năm 2025 trước khi chuyển giao lại cho Leidos.

Được đánh giá là một trong những nền tảng đám mây lớn nhất của quân đội Mỹ, sự cố tại Cloud One được một nguồn tin nhận định là "một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng". Các điều tra viên đã phải huy động Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ (Cyber Command) vào cuộc để đánh giá mức độ thiệt hại.

Nhiều hoạt động trên hệ thống bị đình trệ

Việc phát hiện vụ xâm nhập đã gây ra hàng loạt gián đoạn trong quá trình vận hành hệ thống. Theo các nguồn tin giấu tên, quân đội Mỹ buộc phải tạm dừng kế hoạch chuyển các ứng dụng quản trị nội bộ lên nền tảng Cloud One. Đây vốn là một trong những ưu tiên dài hạn của quân đội nước này.

Bên cạnh đó, hoạt động cập nhật cho các ứng dụng đang chạy trên Cloud One cũng bị chặn. Điều này khiến nhân sự Không quân Mỹ không thể cài đặt các bản vá lỗi ngay đúng thời điểm ngành công nghệ vừa công bố hàng loạt lỗ hổng phần mềm nghiêm trọng mới. Ngoài ra, một số người dùng trên hệ thống cũng đã bị thu hồi quyền quản trị viên.

Đáng chú ý, một nguồn tin khác cho biết các đối tượng tấn công đã khai thác lỗ hổng phần mềm để tiếp cận lớp điều khiển trung tâm (control plane) của hệ thống.Về lý thuyết, nếu kiểm soát được thành phần này, kẻ tấn công có thể tiếp cận thông tin về trạng thái hoạt động của máy bay quân sự hoặc quá trình vận chuyển linh kiện thay thế. Tuy nhiên, hiện chưa rõ tin tặc có thực hiện những hành vi như vậy trong vụ việc hay không.

Mỹ đối mặt làn sóng tấn công mạng nhằm vào cơ quan trọng yếu

Thông tin về vụ xâm nhập Cloud One xuất hiện trong bối cảnh giới chức Mỹ đang gia tăng lo ngại trước các cuộc tấn công mạng có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là mối đe dọa đặc biệt nghiêm trọng đối với các hệ thống mạng dựa trên nền tảng đám mây, do các mô hình AI có khả năng rà soát và phát hiện điểm yếu rất nhanh trên những bề mặt tấn công rộng lớn.

Trước đó, chính phủ Mỹ cũng đang phải căng mình xử lý hậu quả từ ít nhất sáu sự cố an ninh mạng khác mới được tiết lộ gần đây, bao gồm hai vụ tại Cục Điều tra Liên bang (FBI), một vụ tấn công dữ liệu Lầu Năm Góc, vụ rò rỉ thông tin nhân sự của Bộ An ninh Nội địa, một vụ xâm nhập ảnh hưởng đến ít nhất hai cơ quan tình báo cùng một sự cố tấn công mạng nhắm vào Bộ Tài chính.

Thực tế, Cloud One từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của giới tin tặc. Trong bài bình luận đăng trên chuyên trang công nghệ FedScoop năm 2023, ban lãnh đạo nền tảng này từng tuyên bố đạt “tỷ lệ thành công 100%” trong việc ngăn chặn các nỗ lực xâm nhập, bất chấp số lượng cuộc tấn công rất lớn. Khi đó, Cloud One nhấn mạnh nguyên tắc không để xảy ra sai sót trong công tác bảo mật.

Theo Reuters