Nền tảng bản đồ số Việt Nam, đưa di sản đến với du khách | Văn hóa và Sự kiện | 14/11/2026
Nếu như trước đây mỗi du khách đến Việt Nam thường phụ thuộc lịch trình sự kiện bởi các đơn vị lữ hành, hoặc tự tìm kiếm trên mạng với nhiều nguồn khác nhau, nhưng không thể đầy đủ và tiện lợi. Thì đến nay, với chỉ một cú chạm, mọi du khách đã có thể nhanh chóng tìm thấy hàng trăm sự kiện hoặc chuỗi hoạt động văn hóa.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nen-tang-ban-do-so-viet-nam-dua-di-san-den-voi-du-khach-van-hoa-va-su-kien-14-11-2026-246261114132428407.htm