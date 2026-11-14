Nền tảng bản đồ số Việt Nam, đưa di sản đến với du khách | Văn hóa và Sự kiện | 14/11/2026

Cách đây hơn 4.000 năm, trên những doi cát trải dài ven biển xứ Thanh, một cộng đồng cư dân cổ đã sinh sống, lao động và sáng tạo nên những giá trị văn hóa đặc sắc. Những dấu tích còn lại đến hôm nay đã hé mở diện mạo của văn hóa Hoa Lộc – một trong những nền văn hóa tiêu biểu thời Tiền Đông Sơn ở lưu vực sông Mã.