'Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam' khai thác các nguồn lực văn hóa Việt Nam

“Chương trình "Nghệ thuật số Tinh hoa đạo học" và Lễ ra mắt "Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP)” diễn ra tối ngày 01/11/2026, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) do Bộ VH-TT& DL tổ chức.

Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) được triển khai tại địa chỉ www.cmap.vn, hướng tới việc số hóa và kết nối các nguồn lực văn hóa trên cùng một nền tảng. Tại đây, người dân và du khách có thể dễ dàng tra cứu, khám phá chuỗi sự kiện, di sản, hệ thống bảo tàng cũng như các hoạt động văn hóa đặc sắc trải dài trên 34 tỉnh, thành phố.

Không chỉ dừng lại ở vai trò một công cụ tra cứu địa điểm, CMAP được định vị là kênh thông tin số hóa hạ tầng văn hóa, thể thao và du lịch toàn diện, cho phép cập nhật liên tục các sự kiện văn hóa nghệ thuật, các lễ hội truyền thống, các giải đấu thể thao quần chúng cũng như các hành trình du lịch di sản theo thời gian thực. Việc tích hợp đa dạng các trường thông tin này giúp hình thành một hệ sinh thái dữ liệu văn hóa số vừa rộng mở, vừa chuyên sâu.

Sự kiện diễn ra tối ngày 01/11/2026 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) do Bộ VH-TT& DL tổ chức (Ảnh: P.V).

Chương trình “Nghệ thuật số Tinh hoa đạo học" và Lễ ra mắt nền tảng “Bản đồ số Văn hóa Việt Nam” (CMAP) mở ra giai đoạn vận hành chính thức và nâng cấp dài hạn cho nền tảng. CMAP sẽ bao quát toàn bộ các nhóm đối tượng: từ hệ thống di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, các thiết chế bảo tàng, thư viện, nhà hát, cho đến các không gian sáng tạo, cơ sở thể dục thể thao và các điểm đến du lịch trọng điểm trên cả nước.

Để CMAP phát huy hiệu quả, sự tham gia cung cấp, cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa có ý nghĩa quan trọng. Dữ liệu cần bảo đảm các yêu cầu “đúng - đủ - sạch - sống”: chính xác, có nguồn rõ ràng; được cập nhật thường xuyên, phản ánh kịp thời những thay đổi trong thực tiễn; đồng thời có khả năng kết nối và khai thác.

Đây cũng là cơ sở để CMAP từng bước hình thành nguồn dữ liệu thông tin văn hóa có tính hệ thống, hỗ trợ kết nối nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý và mở rộng khả năng tiếp cận các giá trị văn hóa Việt Nam trên môi trường số, đóng góp thực chất vào sự nghiệp phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.