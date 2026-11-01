Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam: Kết nối giá trị văn hóa trên môi trường số

Cùng với Lễ ra mắt nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) là Chương trình Nghệ thuật số “Tinh hoa đạo học”.

Kênh thông tin số hóa hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch

Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) triển khai tại địa chỉ www.cmap.vn, hướng tới việc số hóa và kết nối các nguồn lực văn hóa trên cùng một nền tảng. Tại đây, người dân và du khách có thể dễ dàng tra cứu, khám phá chuỗi sự kiện, di sản, hệ thống bảo tàng cũng như các hoạt động văn hóa đặc sắc trải dài trên 34 tỉnh, thành phố.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh và các đại biểu thực hiện nghi thức công bố chính thức ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở vai trò một công cụ tra cứu địa điểm, CMAP được định vị là kênh thông tin số hóa hạ tầng văn hóa, thể thao và du lịch toàn diện, cho phép cập nhật liên tục các sự kiện văn hóa nghệ thuật, các lễ hội truyền thống, các giải đấu thể thao quần chúng cũng như các hành trình du lịch di sản theo thời gian thực. Việc tích hợp đa dạng các trường thông tin này giúp hình thành một hệ sinh thái dữ liệu văn hóa số vừa rộng mở, vừa chuyên sâu.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại lễ ra mắt nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP).

Đối với người dân và du khách, CMAP cung cấp thêm kênh tìm hiểu thông tin về di sản, sự kiện, hoạt động văn hóa và các điểm đến, qua đó hỗ trợ lựa chọn hành trình tham quan, trải nghiệm. Bên cạnh đó, việc nền tảng cung cấp các thông tin và chính sách ưu đãi sẽ giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận các gói dịch vụ tham quan, trải nghiệm hoặc các chương trình hỗ trợ thiết thực. Tính năng này giúp công chúng tối ưu hóa chi phí và chủ động lựa chọn các dịch vụ phù hợp, đồng thời tạo cầu nối hiệu quả để các đơn vị quảng bá sản phẩm, kích thích tiêu dùng và thu hút du khách đến với các giá trị văn hóa truyền thống.

Đối với các cơ quan quản lý, dữ liệu được tổ chức theo không gian và các thuộc tính liên quan có thể cung cấp thêm cơ sở tham khảo về phân bố, hiện trạng và tiềm năng của các nguồn lực văn hóa, phục vụ công tác quản lý và hoạch định chính sách. Hạ tầng dữ liệu số của CMAP hỗ trợ đắc lực cho công tác theo dõi mật độ sự kiện, đánh giá sức chứa du lịch, quản lý bảo tồn di sản và điều phối các nguồn lực phát triển ngành một cách khoa học, hiệu quả.

Với các địa phương, thiết chế văn hóa và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, nền tảng mở ra thêm kênh giới thiệu thông tin, sự kiện và hoạt động đến công chúng một cách chính thống, nhanh chóng. Nền tảng cũng góp phần cung cấp thông tin chuẩn xác về phân bố và tiềm năng phát triển của các lĩnh vực công nghiệp văn hóa, hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu thị trường, lựa chọn địa bàn và tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các chuỗi sản phẩm, dịch vụ văn hóa sáng tạo.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh và các đại biểu tham quan, trải nghiệm không gian di sản tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Mở thêm cơ hội phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, Bản đồ số Văn hóa Việt Nam được xây dựng với mong muốn giúp người dân và du khách dễ dàng tìm kiếm các hoạt động văn hóa theo địa điểm, thời gian, chủ đề; từ đó lựa chọn những trải nghiệm phù hợp cho mình và gia đình, bạn bè. Sự tham gia của mỗi người mang đến những trải nghiệm riêng. Một em nhỏ lần đầu đến với bảo tàng, một gia đình cùng xem biểu diễn nghệ thuật, một người trẻ tìm hiểu về nghề truyền thống, về nghệ thuật truyền thống của quê hương mình.

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ một thông tin trên bản đồ, chúng ta mong có thêm những bước chân đến với di sản, thêm khán giả đến với nhà hát, thêm những cuộc gặp gỡ với nghệ nhân và những câu chuyện văn hóa được tiếp tục kể, được viết tiếp trên mọi nẻo hành trình. Những kết nối ấy cũng mở thêm cơ hội phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa, du lịch, tạo sinh kế cho người dân, cho cộng đồng và giới thiệu vẻ đẹp Việt Nam với bạn bè quốc tế. Đó chính là mục tiêu mà chúng ta hướng tới.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh và các đại biểu tham dự Lễ ra mắt nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) chụp ảnh lưu niệm.

“Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương, các đơn vị văn hóa trên cả nước chủ động, thường xuyên cập nhật thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời; xác định rõ người chịu trách nhiệm và duy trì công việc này hằng ngày. Mỗi thông tin được công bố cần giúp người dân biết rõ có hoạt động gì, diễn ra ở đâu, khi nào và có thể tham gia như thế nào”, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ mong muốn các nghệ sĩ, nghệ nhân, người sáng tạo và doanh nghiệp cùng mang đến những hoạt động, sản phẩm có chất lượng; kể câu chuyện Việt Nam bằng sự am hiểu, lòng tự hào và tinh thần sáng tạo. Chất lượng trải nghiệm sẽ hấp dẫn công chúng muốn quay trở lại và mong muốn giới thiệu, chia sẻ với những người khác.

Đồng thời, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị đơn vị vận hành nền tảng thường xuyên lắng nghe người sử dụng, tiếp tục hoàn thiện để bản đồ thực sự dễ tìm, dễ dùng và hữu ích. Hiệu quả cần được thể hiện bằng việc người dân tiếp cận văn hóa thuận tiện hơn, các hoạt động văn hóa thu hút ngày càng nhiều người tham gia.

Chương trình Nghệ thuật số “Tinh hoa đạo học”.

Lễ ra mắt nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) và Chương trình Nghệ thuật số “Tinh hoa đạo học” là hoạt động thiết thực hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) kỳ vọng trở thành cầu nối giữa các giá trị văn hóa với công chúng, góp phần đổi mới phương thức quản lý, quảng bá và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa trong giai đoạn mới.