Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, tạo bước đột phá trong tiến trình chuyển đổi số ngành văn hóa.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh: “Ngày 24/11/2026 là Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên. Bản đồ số Văn hóa Việt Nam được xây dựng với mong muốn giúp người dân và du khách dễ dàng tìm kiếm các hoạt động văn hóa theo địa điểm, thời gian, chủ đề; từ đó lựa chọn những trải nghiệm phù hợp cho mình và gia đình, bạn bè.

Từ một thông tin trên bản đồ, chúng ta mong có thêm những bước chân đến với di sản, thêm khán giả đến với nhà hát, thêm những cuộc gặp gỡ với nghệ nhân và những câu chuyện văn hóa được tiếp tục kể, được viết tiếp trên mọi nẻo hành trình.”

Bà Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch phát biểu. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhắn gửi: “Với mỗi người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, tôi xin gửi một lời mời: hãy truy cập vào Bản đồ số Văn hóa Việt Nam ( cmap.vn ), lựa chọn một hoạt động văn hóa để tham gia cùng gia đình, bạn bè và chia sẻ những trải nghiệm đẹp của mình. Hãy bắt đầu từ một di sản, một làng nghề, một sự kiện văn hóa ở gần chúng ta. Hãy là những đại sứ lan tỏa tình yêu với văn hóa Việt Nam, cùng làm cho mỗi điểm đến trên bản đồ trở thành một cuộc gặp gỡ văn hóa sống động; để mỗi hành trình khám phá sẽ bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước.”

Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam được triển khai tại địa chỉ cmap.vn, hướng tới việc số hóa và kết nối các nguồn lực văn hóa trên cùng một nền tảng, cho phép người dùng tra cứu, khám phá thông tin về các di sản, bảo tàng, sự kiện, lễ hội và các điểm đến văn hóa trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP). Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Không chỉ là công cụ tra cứu địa điểm, nền tảng được định vị là kênh thông tin số hóa hạ tầng văn hóa, thể thao và du lịch toàn diện, cho phép cập nhật liên tục các sự kiện văn hóa nghệ thuật, các lễ hội truyền thống, các giải đấu thể thao quần chúng cũng như các hành trình du lịch di sản theo thời gian thực. Việc tích hợp đa dạng các trường thông tin này giúp hình thành một hệ sinh thái dữ liệu văn hóa số vừa rộng mở, vừa chuyên sâu.

Thông qua nền tảng, người dân và du khách có thể chủ động tìm kiếm các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra gần vị trí của mình; tìm hiểu thông tin về các điểm đến, lựa chọn hành trình tham quan, trải nghiệm phù hợp. Các đơn vị, địa phương cũng có thêm một kênh thông tin chính thống để giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa và sản phẩm du lịch đến công chúng.

Đối với cơ quan quản lý, hệ thống dữ liệu được tổ chức theo không gian địa lý và các nội dung liên quan sẽ góp phần cung cấp thông tin về hiện trạng, sự phân bố và tiềm năng của các nguồn lực văn hóa, hỗ trợ công tác quản lý, bảo tồn di sản, điều phối hoạt động và hoạch định chính sách. Đây cũng là nguồn thông tin tham khảo hữu ích đối với doanh nghiệp trong nghiên cứu thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư và phát triển các sản phẩm, dịch vụ thuộc lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) được triển khai tại địa chỉ https://cmap.vn. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Đặc biệt, sự kiện công bố ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam, cùng chương trình nghệ thuật số "Tinh hoa đạo học" diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026), đã thể hiện rõ tinh thần kế thừa, góp phần đưa dòng chảy tri thức và văn hóa truyền thống, di sản lan tỏa trên không gian số.

Văn Miếu- Quốc Tử Giám không chỉ là biểu tượng tôn vinh đạo học và hiền tài quốc gia, mà còn là đơn vị tiên phong của Hà Nội trong việc chủ động ứng dụng công nghệ để tạo ra các sản phẩm văn hóa sáng tạo, tiêu biểu như tour đêm "Tinh hoa đạo học" cùng chuỗi các hoạt động trải nghiệm gắn kết với làng nghề truyền thống và ẩm thực địa phương. Điểm nhấn từ chương trình nghệ thuật số “Tinh hoa đạo học” tại sự kiện đã khẳng định mối liên kết giữa công nghệ trình diễn với hạ tầng dữ liệu văn hóa số. Những mô hình sáng tạo này không chỉ gia tăng sức hấp dẫn cho di sản, thúc đẩy kinh tế du lịch Thủ đô, mà còn trở thành hình mẫu thực tiễn để các địa phương tham khảo trong phát triển công nghiệp văn hóa.

Việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam vào vận hành là bước hiện thực hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Bộ về công tác bảo tồn, bảo tàng , diễn ra chiều 19/8/2026, yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần thiết lập Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia theo hướng thống nhất, liên thông, có thể kiểm chứng và sử dụng lâu dài; có thể chế, chính sách đặc thù, vượt trội để phát triển dữ liệu, trí tuệ nhân tạo trong bảo tồn, chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế để phát triển công nghiệp văn hóa.

Biểu diễn nghệ thuật tại chương trình. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Đây cũng là bước thực hiện triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới, trong đó nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong lĩnh vực văn hóa.

Thời gian tới, nền tảng sẽ tiếp tục được hoàn thiện tính năng, mở rộng kết nối với hệ thống định danh điện tử VNeID và các nền tảng số liên quan; từng bước tích hợp dữ liệu về di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, bảo tàng, thư viện, nhà hát, không gian sáng tạo, cơ sở thể dục thể thao và các điểm đến du lịch trên cả nước.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tính đến 12 giờ ngày 1/11/2026, Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam đã công bố 391 sự kiện được tổ chức tại 34/34 tỉnh, thành phố. Các thiết chế văn hóa thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã công bố 33 sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Việc ra mắt và đưa vào vận hành Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam được kỳ vọng tạo thêm công cụ kết nối các nguồn lực văn hóa, nâng cao hiệu quả quản lý, quảng bá và mở rộng cơ hội để người dân thụ hưởng các giá trị văn hóa trong đời sống hiện đại.