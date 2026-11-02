Nền tảng Bản đồ số Văn hóa: Kênh thông tin số hóa toàn diện dữ liệu văn hóa

Tối 1/11/2026, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình Nghệ thuật số "Tinh hoa đạo học" và Lễ ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP).

Được triển khai chính thức tại địa chỉ cmap.vn, CMAP được định vị là kênh thông tin số hóa toàn diện, cho phép cập nhật liên tục các sự kiện văn hóa nghệ thuật, các lễ hội truyền thống, các giải đấu thể thao quần chúng cũng như các hành trình du lịch di sản theo thời gian thực.

Việc tích hợp đa dạng các trường thông tin này giúp hình thành một hệ sinh thái dữ liệu văn hóa số vừa rộng mở, vừa chuyên sâu. CMAP mang lại giá trị thiết thực cho nhiều nhóm đối tượng.

Đối với người dân và du khách, nền tảng cung cấp kênh tra cứu trực quan, cho phép định vị và tìm kiếm các sự kiện văn hóa diễn ra ngay chung quanh tọa độ địa lý của mình.

Người dùng dễ dàng tiếp cận thông tin về các tour trải nghiệm, chương trình nghệ thuật, đồng thời nắm bắt các chính sách ưu đãi dịch vụ để chủ động thiết lập hành trình, tối ưu hóa chi phí và nâng cao mức độ thụ hưởng văn hóa tinh thần.

Sự kiện hướng tới kết nối thông tin văn hóa trên môi trường số, phục vụ người dân, du khách, cơ quan quản lý và doanh nghiệp; góp phần nâng cao khả năng tiếp cận, quảng bá và khai thác hiệu quả các nguồn lực văn hóa Việt Nam./.