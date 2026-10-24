Nền tảng Bài Tập Số: 'Chìa khóa vàng' cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2027

Đề thi tốt nghiệp THPT 2027 dự kiến tăng độ khó

Tại buổi tọa đàm "Định hướng phát triển giáo dục đào tạo trong kỷ nguyên mới theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước" diễn ra chiều 1/10, GS.TS Lê Quân - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho biết, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2027 dự kiến sẽ tăng độ khó.

Theo Thứ trưởng Lê Quân, 2026 là năm đầu tiên áp dụng ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) trình độ đại học tối thiểu là 15 điểm cho 3 môn thi tốt nghiệp THPT. Đối với kỳ thi năm 2027, mức điểm sàn dự kiến vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, mức độ yêu cầu của đề thi sẽ được nâng lên nhằm tăng tính phân hóa.

"Để đạt được 15 điểm vào năm sau sẽ khó khăn hơn, có khả năng tương đương với mức 17 điểm của năm nay", lãnh đạo Bộ GD-ĐT nhấn mạnh.

Trên các diễn đàn giáo dục, nhiều học sinh và giáo viên bày tỏ sự lo lắng trước tình trạng các đề thi thử hiện nay chủ yếu mang tính tự phát, thiếu kiểm chứng và chưa bám sát ma trận đề thi mẫu của Bộ GD&ĐT.

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