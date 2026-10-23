Nền tảng an toàn cho báo chí Công an nhân dân

Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng ban Tổ chức Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Hồng Giang

Tham dự hội thảo có lãnh đạo Cục Truyền thông CAND; lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố; các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ làm công tác truyền thông trong lực lượng CAND...

Xây dựng nền báo chí số hiện đại, chuyên nghiệp và an toàn

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng ban Tổ chức Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV nhấn mạnh, hội thảo là hoạt động chuyên môn có ý nghĩa thiết thực, tạo diễn đàn trao đổi giữa các cơ quan báo chí, nhà khoa học, chuyên gia công nghệ và đội ngũ những người làm công tác truyền thông trong lực lượng CAND về những cơ hội, thách thức đặt ra trong quá trình chuyển đổi số báo chí. Đồng thời đề xuất các giải pháp khai thác hiệu quả nguồn lực dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), bảo đảm an toàn thông tin và nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ trên không gian mạng.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Giám đốc Truyền hình CAND, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức điều hành Liên hoan tặng hoa các chuyên gia. Ảnh: Hồng Giang

Trong bối cảnh các cơ quan báo chí ngày càng tích lũy khối lượng lớn dữ liệu hình ảnh, âm thanh, video và tư liệu nghiệp vụ, yêu cầu đặt ra không chỉ là số hóa, lưu trữ mà còn phải tổ chức, quản trị và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên này.

Với góc nhìn chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và phòng, chống lừa đảo trực tuyến, các chuyên gia đã cùng làm rõ những vấn đề cấp thiết trong tiến trình xây dựng nền báo chí số hiện đại, chuyên nghiệp và an toàn.

Các chuyên gia tham gia Hội thảo. Ảnh: Hồng Giang

Thạc sĩ Đặng Tuấn Tiến, Viện trưởng Viện Khoa học Quản trị nhân lực và Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (IHRAI) đã trình bày tham luận về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị, bóc tách và tìm kiếm ngữ nghĩa kho tư liệu truyền hình CAND. Những giải pháp như chuyển lời nói thành văn bản, làm giàu thông tin mô tả (metadata), xây dựng bộ từ điển ngữ nghĩa và tìm kiếm theo nội dung được kỳ vọng sẽ hỗ trợ phóng viên, biên tập viên rút ngắn thời gian tìm kiếm, khai thác sâu hơn giá trị của tư liệu, nâng cao hiệu quả sản xuất các tác phẩm báo chí.

Tuy nhiên, ứng dụng AI trong môi trường báo chí, đặc biệt là báo chí CAND, cần được đặt trong khuôn khổ quản trị dữ liệu chặt chẽ, có cơ chế kiểm soát và xác thực. Công nghệ có thể hỗ trợ xử lý nhanh, nhưng không thể thay thế tư liệu gốc, quy trình nghiệp vụ và trách nhiệm của người làm báo đối với tính chính xác của thông tin.

Thạc sĩ Đặng Tuấn Tiến, Viện trưởng Viện Khoa học Quản trị nhân lực và Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (IHRAI) trình bày tham luận. Ảnh: Hồng Giang

Từ góc nhìn chuyên gia an toàn thông tin, ông Nguyễn Minh Đức, người sáng lập và Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần An toàn thông tin CyRadar tập trung phân tích những thách thức và giải pháp bảo đảm an ninh mạng cho hạ tầng truyền hình số. Theo ông Nguyễn Minh Đức, các nguy cơ có thể diễn ra trên toàn bộ chuỗi tác nghiệp, từ thiết bị ghi hình tại hiện trường, kho lưu trữ tư liệu, hệ thống dựng phim đến nền tảng xuất bản, truyền dẫn và phân phối nội dung trên môi trường số.

Các giải pháp được đề cập hướng tới phòng thủ chủ động, phân vùng và kiểm soát truy cập mạng, bảo vệ tài khoản, giám sát phát hiện sớm nguy cơ, sao lưu dữ liệu an toàn và xây dựng phương án dự phòng khi xảy ra sự cố. Qua đó, góp phần nâng cao khả năng bảo vệ tài sản số, duy trì hoạt động liên tục và bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin của các cơ quan báo chí.

Ông Nguyễn Minh Đức, người sáng lập và Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần An toàn thông tin CyRadar trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: Hồng Giang

Báo động tin giả và giải pháp chống deepfake mạo danh

Sự phát triển nhanh chóng của AI tạo sinh đang khiến việc tạo lập hình ảnh, video và giọng nói giả mạo ngày càng dễ dàng, tinh vi. Những sản phẩm deepfake (là sự kết hợp của "deep learning" (học sâu) và "fake" (giả mạo), sử dụng các thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI), để tạo ra hoặc chỉnh sửa hình ảnh, video và âm thanh sao cho giống thật đến mức khó phân biệt) có thể bị lợi dụng để mạo danh cá nhân, tổ chức, phát tán thông tin sai sự thật, thực hiện hành vi lừa đảo hoặc thao túng nhận thức xã hội.

Đối với báo chí, đây là thách thức trực tiếp đối với quy trình xác minh nguồn tin, đặc biệt trong bối cảnh áp lực đưa tin nhanh và cạnh tranh thông tin trên các nền tảng số.

Phân tích chủ đề “Báo động tin giả và giải pháp chống deepfake mạo danh”, ông Ngô Minh Hiếu, người sáng lập và Giám đốc điều hành Công ty trách nhiệm hữu hạn doanh nghiệp xã hội Chống Lừa Đảo, chuyên gia an toàn không gian mạng đã cung cấp góc nhìn về sự tiến hóa của các hình thức lừa đảo trực tuyến, dấu hiệu nhận biết nội dung giả mạo và phương pháp xác minh tư liệu.

Trong đó, quy trình xác minh được tiếp cận qua ba bước: Kiểm tra siêu dữ liệu của tệp, phân tích các dấu hiệu bất thường do AI tạo ra và truy vết nguồn gốc hình ảnh, video. Các công cụ kỹ thuật có thể hỗ trợ nhận diện nguy cơ, nhưng không phải lúc nào cũng đưa ra kết luận tuyệt đối. Việc kiểm chứng chéo, tìm kiếm nguồn gốc, đối chiếu thông tin từ các nguồn độc lập và xác minh trực tiếp vẫn giữ vai trò quan trọng trong quy trình tác nghiệp báo chí.

Ông Ngô Minh Hiếu, người sáng lập và Giám đốc điều hành Công ty Chống Lừa Đảo chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Hồng Giang

Với thông điệp “Lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ số làm động lực, an toàn làm điều kiện tiên quyết và chất lượng thông tin, niềm tin của nhân dân làm thước đo hiệu quả”, hội thảo góp phần thúc đẩy trao đổi tri thức, kết nối nguồn lực công nghệ và lan tỏa những định hướng đổi mới, hướng tới xây dựng nền báo chí CAND hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, làm chủ công nghệ và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động.

Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV - năm 2026 do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 22-10-2026 đến ngày 27-10-2026 tại Thủ đô Hà Nội. Ngoài hội thảo chuyên đề “Dữ liệu và công nghệ số: Nền tảng an toàn cho báo chí Công an nhân dân”, Ban Tổ chức còn tổ chức hội thảo "Hội tụ - Phân phối nội dung đa nền tảng" diễn ra vào chiều 23-10 tại Cục Truyền thông CAND.