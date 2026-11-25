Đường Ngự Bình đoạn ngang qua chân núi Bân, Tượng đài Quang Trung

Rồi ông kể, đúng là trước đây, đường Ngự Bình chỉ là một con đường đất nhỏ, chủ yếu phục vụ giao thông nội vùng và... đưa tang. Một gánh đám đi qua là đã chật cả con đường. Vậy mà, vào một buổi sáng đầu những năm 1970, ông bỗng thấy xe công binh của quân đội Sài Gòn tập trung đến. Một chiếc máy ủi quân đội nghiêng lưỡi cày, mở một đường rãnh men theo vệ đường phía nam, chạy từ ngoẹo Giàng Xay lên phía Nam Giao. Lát sau, một chiếc máy khác tiếp tục ủi rãnh dọc theo vệ đường phía bắc từ hướng Nam Giao chạy về. Sau đó là đổ đá, lu lèn, rải nhựa…, một thời gian ngắn thì xong. Và gần như lập tức, đường vừa xong là thấy thấy xe GMC chở lính hành quân lên phía tây. Đường Ngự Bình được rải nhựa là từ hồi đó, vì nhu cầu phục vụ chiến tranh của chế độ cũ.

Dù đã được mở rộng, đường Ngự Bình bây giờ đã quá tải

Sau năm 1975, đường Ngự Bình thỉnh thoảng được duy tu sửa chữa phục vụ dân sinh. Tuy nhiên, việc đầu tư cũng chỉ ở mức độ nhất định, bởi kinh tế đất nước đang còn khó khăn, nhu cầu đi lại của tuyến đường này cũng không lớn. Dần dà, cùng với quá trình đô thị hóa, tuyến đường từng bước được hoàn thiện, mở rộng mặt cắt và thảm nhựa để kết nối dân cư với các tuyến Hoàng Thị Loan, Đặng Huy Trứ, Phan Bội Châu, Điện Biên Phủ… ở miệt trên.

Năm 2019, đường Ngự Bình tiếp tục được nâng cấp, mở rộng thêm theo xu thế chỉnh trang đô thị Huế. Tuy nhiên, với áp lực của đô thị hóa và gia tăng tăng dân số, lưu thông trên tuyến đường này cũng ngày càng tấp nập hơn. Và đến bây giờ thì thực sự quá tải. Thậm chí tình trạng ùn tắc hầu như xảy ra như cơm bữa, nhất là vào giờ cao điểm, càng nghiêm trọng hơn khi có xe lửa chạy qua. Những lúc ấy, dù xe cứu hỏa hay xe cứu thương có đang làm nhiệm vụ thì chắc cũng đành bó phép (!).

Không chỉ chịu áp lực từ mật độ phương tiện giao thông ngày càng tăng, dọc theo tuyến đường này, nhất là từ “ngã tư bánh bèo”, tức từ điểm giao Ngự Bình - Duy Tân - Nguyễn Khoa Chiêm về đến điểm giao Ngự Bình - An Dương Vương, các điểm kinh doanh, dịch vụ, hàng quán… mở gần như dày đặc. Người mua kẻ bán, xe cộ nghênh ngang càng làm cho tình trạng ùn tắc thêm trầm trọng.

Ngã tư bánh bèo (giao lộ Ngự Bình - Duy Tân - Nguyễn Khoa Chiêm)

Đường Ngự Bình trong ký ức của ba tôi, tuy chỉ là một con đường đất nhỏ, nhưng yên bình dễ thương, đầy cây xanh bóng mát. Đường Ngự Bình bây giờ thì lổn nhổn bê tông hóa, lổn nhổn quán xá và ồn ào chật chội với xe cộ suốt ngày.

Có lẽ đã đến lúc phải có kế hoạch để nâng cấp, sắp đặt lại tuyến đường này. Bởi đường Ngự Bình không chỉ là một tuyến giao thông huyết mạch ngay tại trung tâm thành phố, mà còn là con đường dẫn lên nhiều danh thắng và di tích lịch sử: Chùa Viên Thông - một trong những nơi phát tích dòng thiền Liễu Quán; núi Ngự Bình, ngọn núi thiêng, cảnh đẹp thứ 12 trong 20 cảnh đẹp xứ Thần kinh; núi Bân - Nơi Quang Trung Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế và xuất quân thần tốc đánh tan 29 vạn quân Thanh; Đàn Nam Giao nhà Nguyễn, nơi vua cáo yết trời đất hàng năm. Qua khỏi Nam Giao là tiếp nối với các tuyến Minh Mạng, Lê Ngô Cát dẫn lên các danh lam thắng tích quan trọng, nổi tiếng khác của Huế như đồi Vọng Cảnh, các lăng: Tự Đức, Minh Mạng, Khải Định, Thiệu Trị...

Nâng cấp, sắp đặt lại đường Ngự Bình là điều rất nên được đặt ra

Giải pháp thế nào và bắt đầu từ đâu, những người dân Huế như chúng tôi hy vọng và rất mong chính quyền cùng các cơ quan chuyên môn tích cực nghiên cứu, triển khai để Huế có một tuyến đường được đầu tư ngang tầm với đô thị di sản, đô thị trực thuộc Trung ương.