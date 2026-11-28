Giữa lúc cả nước dồn sức đưa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đi vào cuộc sống, tuyến cáp quang biển VTS vừa được khởi công tại TPHCM. Từ nay, Việt Nam đã có thể tự mở những “con đường” dưới đáy biển để nối dữ liệu, cơ hội và khát vọng ra thế giới.

Lâu nay, Việt Nam chủ yếu tham gia những hệ thống cáp quốc tế, phần nào giống người mua vé trên một chuyến tàu chung, ít khi được góp tiếng, chọn hướng đi. Đây là lần đầu tiên chúng ta đứng ở vị trí người mở đường, khi VTS là tuyến cáp biển do Việt Nam làm chủ, mở hướng kết nối trực tiếp tới Singapore qua Thái Lan.

Viettel giữ vai trò khởi xướng, dẫn dắt; Singtel cùng tham gia những quyết định quan trọng về công nghệ, hướng tuyến và cấu hình kết nối.

Doanh nghiệp Việt đã đủ tự tin để khởi xướng và phối hợp cùng đối tác Singapore, Thái Lan, Nhật Bản trong một công trình hạ tầng chiến lược. Đó cũng là điều Nghị quyết 57-NQ/TW kỳ vọng, khi xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu: từng bước làm chủ công nghệ.

Nói nôm na, nền kinh tế số như một tòa nhà. Trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo hay dịch vụ tài chính số là những tầng lầu; hạ tầng kết nối quốc tế là phần móng. Móng càng vững, tòa nhà càng vươn cao. Khi móng do chính mình đổ, ta càng chủ động hơn trong việc quyết định tòa nhà sẽ cao đến đâu.

Xem như VTS là một sản phẩm nền, nơi nhiều sản phẩm chủ lực khác bắt rễ. Ở tầm quốc gia, VTS là phần móng; với TPHCM, tuyến cáp là một cánh cửa.

Hơn một thế kỷ trước, những con tàu cập bến đã góp phần đưa Sài Gòn thành thương cảng sầm uất của đất phương Nam. Hôm nay, với trạm cập bờ đặt tại thành phố, câu chuyện ấy được viết tiếp theo một cách mới: TPHCM có thêm một bến đón những dòng dữ liệu nối thẳng tới Singapore, trung tâm viễn thông, dữ liệu và tài chính quan trọng của khu vực.

Cánh cửa ấy mở ra đúng lúc thành phố đang hướng tới vai trò trung tâm tài chính, dịch vụ và kinh tế số. Nhà đầu tư hôm nay không chỉ quan tâm thị trường rộng đến đâu, mà còn mong kết nối nhanh, ổn định, an toàn với những trung tâm kinh tế thế giới.

Một cửa ngõ trực tiếp như vậy sẽ tạo lợi thế cạnh tranh lâu dài, mở thêm cơ hội cho trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và kinh doanh xuyên biên giới.

Dĩ nhiên, trạm cập bờ cần được gắn với quy hoạch hạ tầng số của thành phố, từng bước nối đồng bộ tới những trung tâm dữ liệu, khu công nghệ và khu tài chính. Hành lang tuyến cáp, nhất là đoạn ven bờ, cũng nên được gìn giữ cẩn trọng để công trình vận hành bền lâu.

Mục tiêu đưa tuyến cáp vào khai thác năm 2030 cần sự đồng hành bền bỉ của doanh nghiệp, đối tác và nhiều cơ quan chức năng. Từ nay đến đó, TPHCM có thể chuẩn bị hệ sinh thái công nghệ, nguồn nhân lực, dòng vốn đầu tư và các dịch vụ số sẵn sàng khai thác hạ tầng mới.