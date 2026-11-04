Nên làm gì khi người yêu cũ bất ngờ liên lạc lại?

Người yêu cũ bất ngờ liên lạc lại có thể khơi lên những cảm xúc tưởng chừng đã qua, khiến nhiều người phân vân về việc có nên nối lại mối quan hệ. Ảnh: Lê Minh/Pexels.

Sau một thời gian chia tay, bạn bất ngờ nhận được tin nhắn từ người yêu cũ. Họ hỏi thăm, nhắc lại kỷ niệm hoặc thậm chí ngỏ ý muốn gặp mặt. Những liên lạc như vậy có thể khiến nhiều người bối rối, đặc biệt khi tình cảm dành cho đối phương vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Người cũ quay lại vì còn tình cảm, cảm thấy cô đơn hay chỉ muốn tìm lại cảm giác thân thuộc? Không phải mọi lời hỏi thăm đều đồng nghĩa với mong muốn bắt đầu lại một mối quan hệ. Đôi khi, việc duy trì liên lạc sau chia tay cũng khiến hai người khó thực sự bước tiếp.

Các chuyên gia tâm lý cho biết trước khi quyết định nối lại tình cảm hoặc chấm dứt liên lạc, mỗi người cần hiểu rõ cảm xúc và lý do khiến mình muốn quay lại với đối phương, theo VICE.

Vì sao người yêu cũ quay lại?

Người yêu cũ có thể quay lại vì nhiều lý do, chẳng hạn muốn tìm cảm giác thân thuộc, cần người chia sẻ hoặc đơn giản là nhớ tình yêu mà bạn từng dành cho họ.

Tuy nhiên, cách hai người duy trì mối quan hệ sau chia tay cũng có thể ảnh hưởng đến việc này. Bạn có tiếp tục giữ liên lạc và để ngỏ khả năng quay lại? Hai người có thực sự ngừng liên hệ sau khi chia tay? Bạn có tiếp tục xem người cũ là bạn bè nhưng không đặt ra những giới hạn rõ ràng?

Theo Stephanie Lewis, chuyên gia công tác xã hội lâm sàng, Phó chủ tịch phụ trách hoạt động chuyên môn tại Epiphany Wellness, việc thường xuyên liên lạc có thể khiến sự gắn bó tình cảm giữa hai người kéo dài.

Những tin nhắn hoặc cuộc gặp lại đôi khi giúp họ tạm quên cảm giác cô đơn và bất an. Bên cạnh đó, mạng xã hội và các tài khoản xem phim trực tuyến cũng có thể gợi lại những kỷ niệm về mối quan hệ đã kết thúc.

Những cảm xúc còn sót lại sau chia tay cũng được tác giả Tào Tuyết Mẫn đề cập trong Tâm Lý Học Chia Tay. Dựa trên kiến thức tâm lý học và khoa học thần kinh, cuốn sách phân tích những phản ứng thường gặp khi một mối quan hệ kết thúc, đồng thời giúp người đọc nhìn nhận lại bản thân, người cũ và những vấn đề từng tồn tại giữa hai người.

Không khó để một người bị cuốn vào cảm xúc khi người yêu cũ bất ngờ xuất hiện, đặc biệt trong những lúc cô đơn hoặc cảm thấy yếu lòng. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến chuyện quay lại, bạn nên dành thời gian nhìn nhận cảm xúc của chính mình.

Sau chia tay, giữ khoảng cách và hạn chế liên lạc có thể giúp mỗi người có thêm thời gian nhìn nhận cảm xúc của mình. Ảnh: Ron Lach/Pexels.

Lewis gợi ý mỗi người tự hỏi liệu họ thực sự nhớ người cũ và muốn tiếp tục mối quan hệ, hay chỉ đang cần một người trò chuyện, một gương mặt quen thuộc để cảm thấy được an ủi.

Theo chuyên gia, sự gắn bó với người yêu cũ không phải lúc nào cũng là điều lành mạnh. Vì vậy, mỗi người cần thành thật với bản thân khi trả lời những câu hỏi trên. Nếu không, cả hai có thể lặp lại những vấn đề từng khiến mối quan hệ đổ vỡ, đồng thời tiếp tục mất thời gian và tổn thương.

Nếu vẫn còn tình cảm, đồng thời cả hai đã có thời gian nhìn nhận lại bản thân và thay đổi sau chia tay, việc mở lại cánh cửa tình yêu có thể là điều đáng cân nhắc.

Tuy nhiên, Lewis lưu ý nhiều cặp đôi dù quyết định cho nhau cơ hội thứ hai vẫn phải đối mặt với những mâu thuẫn cũ. Để xây dựng lại mối quan hệ, cả hai cần cùng hành động một cách nhất quán và đáng tin cậy nhằm khôi phục niềm tin.

Những lời hứa đơn thuần sẽ khó tạo ra khác biệt nếu không đi kèm sự thay đổi thực tế. Trong một số trường hợp, giữ khoảng cách mới là lựa chọn phù hợp hơn cho cả hai.

Cách buông bỏ tình cảm và bước tiếp sau chia tay

Đôi khi, việc người cũ bất ngờ liên lạc lại khiến quá trình hồi phục sau chia tay trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, mỗi người vẫn có thể lựa chọn không tiếp tục mối quan hệ nếu nhận thấy cả hai không còn phù hợp.

Nếu muốn thoát khỏi sự gắn bó với người cũ, điều quan trọng là tạo khoảng cách cả về thể chất lẫn cảm xúc.

Lewis cho rằng một khoảng thời gian không tiếp xúc sẽ giúp mỗi người tránh những tác động khiến họ muốn quay lại mối quan hệ cũ. Dù nỗi buồn sau chia tay đôi khi có thể kéo dài và gây cảm giác quá sức, mỗi người vẫn có thể áp dụng một số cách để giảm bớt ảnh hưởng của nó.

Chẳng hạn, nếu chưa sẵn sàng chặn người yêu cũ trên mạng xã hội, bạn có thể tạm ẩn bài viết, hạn chế tương tác với họ hoặc bạn bè của họ. Một lựa chọn khác là tạm ngừng sử dụng mạng xã hội trong một thời gian.

Cuốn Hóa Giải Nỗi Đau Tình Yêu của Lodro Rinzler gợi ý cách đối diện với những tổn thương sau chia tay, chấp nhận cảm xúc và từng bước tìm lại sự cân bằng. Ảnh: Fahasa.

Trong Hóa Giải Nỗi Đau Tình Yêu, tác giả Lodro Rinzler cũng đưa ra góc nhìn về cách đối diện với những tổn thương trong tình cảm. Cuốn sách khuyến khích người đọc chấp nhận những cảm xúc như buồn bã, hụt hẫng và mất mát thay vì cố gắng phủ nhận hoặc ép bản thân phải vượt qua ngay lập tức.

Bên cạnh việc tạo khoảng cách với người cũ, mỗi người cũng nên dành sự quan tâm và năng lượng cho bản thân. Khi cảm thấy nhớ người cũ hoặc mong chờ sự chú ý từ họ, hãy thử tập trung vào sức khỏe, sở thích cá nhân và những hoạt động chăm sóc bản thân.

Chuyên gia Lewis khuyến khích mỗi người chủ động sắp xếp thời gian trong tuần cho những điều quan trọng với mình, trong đó có việc dành thời gian ở một mình để làm những hoạt động yêu thích.

Thay vì để cảm xúc xoay quanh người cũ, việc xây dựng lại nhịp sống, duy trì những mối quan hệ tích cực và tìm niềm vui từ các hoạt động riêng có thể giúp mỗi người từng bước thích nghi với cuộc sống sau chia tay.