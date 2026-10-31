Nền kinh tế số Malaysia có thể tăng trưởng sánh ngang Việt Nam

Nền kinh tế số của Malaysia được dự báo sẽ tăng trưởng 20% đạt 48 tỷ USD tổng giá trị hàng hóa (GMV) trong năm nay, vươn lên sánh ngang với Việt Nam trở thành thị trường kỹ thuật số phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á.

Theo báo cáo e-Conomy SEA lần thứ 11 do Google, Temasek và Bain & Company công bố, sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi hoạt động thương mại điện tử sôi động cùng việc gia tăng áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Đà tăng trưởng hiện diện trên tất cả các lĩnh vực kỹ thuật số chính, trong đó thương mại điện tử dẫn đầu nhờ các doanh nghiệp tăng cường áp dụng công cụ AI, thương mại qua video và các dịch vụ người bán tự động.

Cụ thể, lĩnh vực thương mại điện tử của Malaysia dự kiến đạt 25 tỷ USD tổng giá trị hàng hóa, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi du lịch trực tuyến dự báo tăng 15% đạt 12 tỷ USD.

Truyền thông trực tuyến được dự báo mở rộng 20% lên 5 tỷ USD, còn dịch vụ di chuyển và giao đồ ăn ước tính tăng 18% đạt 5 tỷ USD.

Thị trường thanh toán kỹ thuật số của Malaysia cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ với tổng giá trị giao dịch tăng 17% lên 261 tỷ USD, đưa Malaysia trở thành thị trường lớn thứ hai Đông Nam Á sau Indonesia.

Bên cạnh đó, mảng cho vay kỹ thuật số tăng 22%, đạt dư nợ 18 tỷ USD nhờ việc mở rộng ứng dụng kỹ thuật số giúp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp nhỏ.

Với tiêu đề "Xây dựng nền kinh tế thông minh," báo cáo cho biết nền kinh tế số Đông Nam Á dự kiến tăng 17% đạt 368 tỷ USD tổng giá trị hàng hóa trong năm nay và có thể chạm mốc 1.000 tỷ USD vào năm 2035.

Hoạt động ứng dụng AI đang tăng tốc khắp khu vực với khoảng 243 triệu người tại 6 nền kinh tế lớn Đông Nam Á đang sử dụng AI tạo sinh.

Tại Malaysia, quốc gia này hiện có khoảng 17 triệu người dùng AI tạo sinh, tương đương 68% lực lượng lao động, xếp thứ hai trong khu vực về tỷ lệ chấp nhận.

Người dân Malaysia thể hiện mức độ tương tác sâu hơn với AI khi đạt trung bình 13,9 lượt trao đổi mỗi phiên, cao hơn 22% so với mức trung bình khu vực, đồng thời ước tính các khối lượng công việc của doanh nghiệp chiếm từ 45% đến 50% lượng sử dụng token AI của cả nước.

Ông Ben King, Giám đốc điều hành Google Malaysia và Singapore, nhận định sự tăng trưởng của Malaysia phản ánh sức bền của hệ sinh thái kỹ thuật số, đồng thời mức độ trưởng thành trong sử dụng AI của doanh nghiệp tạo ra nhiều cơ hội tích hợp tự động hóa vào vận hành.

Trong khi đó, ông Dhruva Murugasu, đối tác tại Bain & Company, lưu ý rằng thách thức tiếp theo là chuyển hóa việc ứng dụng AI thành các kết quả kinh doanh đo lường được thông qua việc thiết kế lại quy trình làm việc và cấu trúc tổ chức.

Báo cáo cũng nhấn mạnh hệ sinh thái trung tâm dữ liệu đang phát triển của Malaysia và Luật Lao động Gig 2025, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 31/3/2026, giúp thiết lập cơ chế bảo vệ pháp lý cho hơn 1,6 triệu lao động tự do./.