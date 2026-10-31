Nên duyên ở vùng công nghiệp

Đơn giản nghi lễ

Gia đình bà Nguyễn Thị Bích ở thôn Yên Lãng, xã Yên Trung vừa có những ngày vui trọn vẹn khi tổ chức đám cưới ấm áp cho cháu gái Nguyễn Thị Trang và chú rể là một chàng trai quê ở tỉnh Tuyên Quang. Cả hai đã nên duyên sau khoảng ba năm quen biết khi cùng làm việc tại Khu công nghiệp Yên Phong.

Đại diện UBND phường Nếnh trao Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho một cặp vợ chồng.

Bà Bích vui vẻ chia sẻ, đám cưới được hai gia đình thống nhất tổ chức gọn nhẹ, chỉ trong một ngày, không câu nệ lễ nghi rườm rà. Khoảng cách địa lý gần 200 km giữa hai quê cùng với quỹ thời gian hạn hẹp thời công nghiệp hóa chính là lý do để hai bên chủ động thu xếp mọi việc chu đáo nhưng thiết thực. Vì đường sá xa xôi, nhà trai chủ động xin phép được kết hợp thăm nhà với lễ dạm ngõ trong cùng một dịp. Đến ngày vui, lễ ăn hỏi và lễ cưới cũng được gộp lại gọn gàng, các bạn trẻ tự lái ô tô con đưa dâu thay vì thuê một đoàn xe lớn rình rang tốn kém.

Cùng làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Siflex (Khu công nghiệp Quang Châu), chị Nguyễn Thanh Tâm (trú tại tổ dân phố Quang Biểu, phường Nếnh) và anh Nguyễn Văn Thuận (trú tại tổ dân phố Nghĩa Tiến, phường Hiệp Hòa) đã gặp gỡ, cảm mến rồi kết hôn. Thấu hiểu đặc thù công việc ca kíp và quỹ thời gian hạn hẹp của đồng nghiệp, đôi trẻ cùng gia đình thống nhất gói gọn các nghi thức cưới hỏi trong hai ngày cuối tuần để tránh phải đi lại nhiều lần hay xin nghỉ làm kéo dài. Sau đó, cặp đôi tổ chức buổi tiệc báo hỷ ấm cúng tại nhà hàng gần khu công nghiệp, giúp bạn bè và đồng nghiệp chung Công ty dễ dàng đến chung vui ngay sau giờ làm.

Với chị Nguyễn Thị Mận (trú tại tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh), mối duyên lành còn vượt qua cả ranh giới quốc gia. Chồng chị là anh Yoon Kuy Hee, một chàng trai Hàn Quốc, hiện làm quản lý sản xuất tại Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn (xã Đại Đồng). Vượt qua khoảng cách địa lý và sự khác biệt về văn hóa, nhà trai hoàn toàn tôn trọng và để phía nhà gái chủ động sắp xếp các lễ nghi truyền thống.

Do chú rể chỉ được nghỉ phép vỏn vẹn 4 ngày, anh chị phải tính toán thời gian thật sát, tổ chức lễ ăn hỏi liền kề ngày cưới. Hai bên gia đình đồng lòng thu xếp các nghi thức gọn gàng, ấm cúng. Chị Mận tâm sự, chính sự cởi mở và đồng thuận từ hai phía đã giúp ngày cưới không còn là áp lực. Trong thời đại hội nhập, sự dung hòa về phong tục chính là nền tảng quan trọng để các cặp đôi khác quốc tịch như vợ chồng chị cùng xây dựng hạnh phúc trên cơ sở tôn trọng, thấu hiểu và sẻ chia.

Vẹn tròn niềm vui

Tại những địa bàn tập trung hàng vạn công nhân từ muôn ngả đổ về, chuyện người từ các tỉnh, thành phố khác trong nước, từ quốc gia khác đến Bắc Ninh làm việc rồi gặp gỡ, kết hôn với người dân địa phương đang trở thành một phần của đời sống cộng đồng. Theo ông Vũ Văn Sơn, Trưởng thôn Yên Lãng (xã Yên Trung), thôn hiện có hơn 20 trường hợp người từ nơi khác đến làm việc rồi nên duyên vợ chồng với người địa phương. Nhiều đôi trong số đó, với mong muốn gắn bó lâu dài, xây dựng tương lai ở Bắc Ninh nên đã đăng ký thường trú tại địa phương.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, phường Nếnh đã tiếp nhận khoảng 900 hồ sơ kết hôn; trong đó có 500 trường hợp dâu hoặc rể là người ngoài phường và khoảng 200 cặp vợ chồng từ nơi khác đến tạm trú, chọn nơi đây làm chốn an cư.

Nhìn nhận về những chuyển biến theo hướng tiến bộ, văn minh trong đời sống làng quê, ông Sơn cho rằng: Hai người ở hai vùng miền khác nhau, khi quyết định về chung một mái nhà, mỗi bên đương nhiên sẽ mang theo phong tục riêng, lối sống riêng, không thể tránh khỏi có những khác biệt về văn hóa. Tuy nhiên, chỉ cần hai bên thực sự yêu thương, tôn trọng lẫn nhau thì mọi khác biệt đều có thể thu xếp. Nhờ đó, những nét đẹp văn hóa phù hợp được giữ gìn, còn những thủ tục rườm rà hay tốn kém được điều chỉnh. “Tôi cho rằng sự linh hoạt ấy không làm mất đi ý nghĩa trọn vẹn của ngày cưới mà ngược lại còn giúp các bạn trẻ bắt đầu cuộc sống hôn nhân nhẹ nhàng hơn”, ông Sơn bộc bạch.

Cùng với những thay đổi trong quan niệm về hôn nhân của người dân, việc triển khai các quy định mới về thủ tục hành chính cũng góp phần tạo thuận lợi cho người dân khi đăng ký kết hôn. Bà Nguyễn Thị Thành Lập, chuyên viên phụ trách lĩnh vực Tư pháp (Văn phòng HĐND và UBND phường Nếnh) cho biết, toàn phường hiện có hơn 200 nghìn người tạm trú. Từ khi triển khai thực hiện các quy định về thủ tục hành chính phi địa giới, việc giải quyết thủ tục đăng ký kết hôn thuận lợi hơn rất nhiều, nhất là với người tạm trú khi họ không cần về quê xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Do đó, lượng hồ sơ đăng ký kết hôn trên địa bàn phường khá cao, đặc biệt vào mùa cưới, có ngày lên tới 10-15 hồ sơ. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, phường Nếnh đã tiếp nhận khoảng 900 hồ sơ kết hôn; trong đó có 500 trường hợp dâu hoặc rể là người ngoài phường và khoảng 200 cặp vợ chồng từ nơi khác đến tạm trú, chọn nơi đây làm chốn an cư.

Giữa vùng công nghiệp năng động, những đám cưới giản dị, linh hoạt cho thấy sự cởi mở, văn minh trong đời sống cộng đồng thời hội nhập. Khi khác biệt được dung hòa bằng sự tôn trọng và sẻ chia, những người từ phương xa đến không chỉ tìm thấy hạnh phúc lứa đôi mà còn có thêm một quê hương để gắn bó lâu dài.