Nên dùng chế độ giặt đồ nhanh như thế nào để quần áo vẫn sạch, thơm?

Giặt nhanh hay giặt thường: Khi nào nên chọn?

Với nhịp sống bận rộn, chế độ giặt nhanh (Quick Wash) ngày càng được nhiều gia đình sử dụng. Chu trình chỉ khoảng 15 - 30 phút phù hợp với những mẻ quần áo số lượng ít, ít bẩn và cần làm sạch để mặc lại trong thời gian ngắn.

Trong khi đó, chu trình giặt đồ thường có thể kéo dài khoảng 45 - 60 phút, phù hợp hơn với lượng đồ lớn, quần áo dày hoặc những món có vết bẩn khó xử lý.

Có thể hiểu đơn giản: đồ mặc hằng ngày, ít bẩn có thể chọn giặt nhanh; đồ dày, bẩn nhiều hoặc có vết bẩn lâu ngày nên ưu tiên chu trình tiêu chuẩn.

Điều quan trọng là không nên xem thời gian ngắn đồng nghĩa với hiệu quả làm sạch thấp. Một chu trình giặt nhanh vẫn có thể đáp ứng nhu cầu hằng ngày nếu người dùng chọn đúng loại đồ, đúng lượng và sử dụng sản phẩm giặt tẩy phù hợp.

Với nhịp sống bận rộn, chế độ giặt nhanh ngày càng được nhiều gia đình sử dụng

Giặt nhanh có sạch không?

Đây là băn khoăn phổ biến của nhiều người khi chuyển sang sử dụng Quick Wash. Do thời gian giặt, xả và vắt đều được rút ngắn, chế độ này không phù hợp để “nhồi” thật nhiều quần áo hoặc xử lý những món quá bẩn.

Jeans dày, khăn, chăn ga hay quần áo có vết bẩn lâu ngày nên được xử lý trước và đưa vào chu trình tiêu chuẩn để có thời gian làm sạch kỹ hơn. Ngược lại, áo sơ mi, đồ công sở, đồng phục hoặc quần áo mặc thường ngày ít bẩn là những trường hợp phù hợp hơn với chu trình nhanh.

Lượng nước giặt đồ cũng cần được điều chỉnh. Dùng quá nhiều sản phẩm trong một chu trình ngắn không đồng nghĩa với quần áo sạch hơn, thậm chí có thể khiến chất giặt tẩy không được xả hết, để lại cảm giác nhớt hoặc cặn trên vải. Với mẻ khoảng 2-3 kg, người dùng nên tham khảo liều lượng được nhà sản xuất khuyến nghị thay vì áp dụng máy móc lượng dùng của chu trình giặt thường.

Quick Wash thường được kỳ vọng giúp tiết kiệm thời gian, điện nước. Tuy nhiên, không phải mọi chương trình giặt nhanh đều mặc định tiêu thụ ít hơn chu trình thông thường, bởi mức sử dụng còn phụ thuộc vào loại máy, lượng quần áo và chương trình cụ thể.

Vì vậy, lợi ích rõ ràng nhất của giặt nhanh là rút ngắn thời gian làm việc nhà. Còn để thực sự hiệu quả, điều quan trọng là quần áo phải sạch ngay từ lần đầu, tránh phát sinh thêm một chu trình giặt lại.

Khả năng khử mùi và lưu hương cũng không chỉ phụ thuộc vào việc chọn chu trình 15 hay 60 phút. Theo chuyên trang về giặt là In The Wash, nếu người dùng vẫn giữ lượng nước giặt như chu trình thông thường khi chuyển sang chương trình ngắn, sản phẩm có thể không được hòa tan và xả hết, làm tăng nguy cơ tồn dư trên quần áo.

Bởi vậy, với chu trình nhanh, ngoài việc giảm lượng đồ, người dùng cũng nên cân nhắc sản phẩm có công thức phù hợp với thời gian giặt - xả ngắn.

Chọn nước giặt thế nào để phù hợp với chu trình nhanh?

Với chu trình 15 - 30 phút, người dùng nên chú ý đến khả năng hòa tan và xả sạch của nước giặt, thay vì đơn giản nghĩ rằng “cho nhiều sẽ sạch hơn”.

Nước giặt nên được sử dụng đúng liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì và khối lượng quần áo thực tế. Nếu máy chỉ giặt một lượng đồ nhỏ, không nên giữ nguyên lượng nước giặt dành cho một mẻ đầy tải. Việc dùng quá liều vừa gây lãng phí, vừa có thể khiến quần áo còn cặn hoặc mùi chất giặt tẩy sau khi xả.

Ngoài ra, nên phân loại quần áo trước khi giặt. Đồ ít bẩn, chỉ cần làm mới và khử mùi có thể dùng chu trình nhanh; quần áo dính dầu mỡ, bùn đất, vết thức ăn hoặc đã để lâu nên được xử lý vết bẩn trước và chọn chương trình phù hợp hơn.

Một mẹo đơn giản khác là không nhồi đầy lồng giặt khi chọn Quick Wash. Quần áo cần có đủ không gian để đảo đều và tiếp xúc với nước, chất giặt tẩy. Nếu quá tải, dù máy chạy đủ thời gian, hiệu quả làm sạch vẫn có thể giảm.

Về lâu dài, cách sử dụng hiệu quả không phải lúc nào cũng là chọn chương trình ngắn nhất. Hãy căn cứ vào lượng đồ, chất liệu, mức độ bẩn và nhu cầu sử dụng. Khi chọn đúng chu trình ngay từ đầu, người dùng vừa hạn chế lãng phí điện nước, vừa tránh tình trạng quần áo phải giặt lại.