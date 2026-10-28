Nên để trà lá ổi trong tủ lạnh bao lâu?

Nước lá ổi thường được nấu hoặc hãm để uống trong ngày. Khi pha nhiều hơn nhu cầu, một số người chọn cách giữ lại để dùng sau. Tuy nhiên, việc bảo quản trà tự pha không chỉ phụ thuộc vào thời gian cất trong tủ lạnh mà còn liên quan đến vệ sinh nguyên liệu, dụng cụ và cách xử lý sau khi pha. Làm lạnh đúng cách giúp hạn chế sự phát triển của nhiều vi sinh vật nhưng không thể thay thế các nguyên tắc vệ sinh trong chế biến.

1. Vì sao không nên để trà lá ổi ở nhiệt độ phòng quá lâu?

Sau khi pha, trà lá ổi có thể bị nhiễm vi sinh vật từ lá, dụng cụ, tay người chế biến hoặc môi trường xung quanh. Nếu để trà ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài, một số vi sinh vật có thể sinh sôi, làm tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Nguy cơ này có thể cao hơn trong điều kiện thời tiết nóng.

Theo hướng dẫn an toàn thực phẩm nói chung, thực phẩm dễ hỏng không nên để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ. Nếu nhiệt độ môi trường trên 32°C, thời gian này giảm xuống còn 1 giờ. Đây là nguyên tắc tham khảo chung đối với thực phẩm dễ hỏng, không phải mốc thời gian đã được xác lập riêng cho trà lá ổi.

Việc để trà ngoài quá lâu trước khi làm lạnh cũng khiến người dùng khó kiểm soát mức độ an toàn của đồ uống. Đưa trà vào tủ lạnh sau đó không bảo đảm loại bỏ nguy cơ đã phát sinh, bởi nhiệt độ thấp chủ yếu làm chậm sự phát triển của nhiều vi sinh vật chứ không tiệt trùng đồ uống.

Ngoài ra, không nên chỉ dựa vào mùi hoặc màu sắc để đánh giá trà còn sử dụng được hay không. Một số nguy cơ vi sinh vật không làm thay đổi rõ rệt đặc điểm cảm quan. Nếu trà có mùi chua, xuất hiện nấm mốc hoặc màng bất thường, cần bỏ đi, không nếm thử để kiểm tra.

Nước lá ổi thường được nấu hoặc hãm để uống trong ngày. Ảnh minh họa AI

2. Để trà lá ổi trong tủ lạnh bao lâu thì an toàn?

Hiện chưa có thời hạn bảo quản được xác lập riêng cho trà lá ổi trong mọi điều kiện chế biến và bảo quản. Vì vậy, người dùng nên ưu tiên pha lượng vừa đủ uống trong ngày, thay vì mặc định trà có thể giữ an toàn trong một số ngày nhất định.

Nếu cần bảo quản phần trà còn lại, nên đưa trà vào tủ lạnh kịp thời sau khi pha và duy trì nhiệt độ ở mức 4°C hoặc thấp hơn. Trà cần được đựng trong bình sạch, có nắp kín để hạn chế nhiễm bẩn từ môi trường và các thực phẩm khác.

Mốc 3 - 4 ngày đôi khi được áp dụng trong hướng dẫn bảo quản một số loại thức ăn đã nấu chín và làm lạnh đúng cách. Tuy nhiên, không nên mặc định đây là thời hạn an toàn đã được chứng minh cho trà lá ổi. Đặc điểm nguyên liệu, cách pha, mức độ vệ sinh và thời gian để trà ở nhiệt độ phòng trước khi làm lạnh đều có thể ảnh hưởng đến chất lượng và độ an toàn.

Do đó, không thể chỉ căn cứ vào số ngày bảo quản trà trong tủ lạnh để quyết định có tiếp tục uống hay không. Nếu không biết trà đã được pha từ khi nào, từng để ngoài bao lâu hoặc điều kiện bảo quản có bảo đảm hay không, người dùng nên thận trọng và không cố sử dụng phần trà còn lại.

Cách phù hợp nhất là pha trà lá ổi với lượng vừa đủ dùng trong ngày. Nếu cần giữ lại, hãy sử dụng bình sạch, đậy kín và làm lạnh kịp thời. Tủ lạnh giúp hạn chế sự phát triển của nhiều vi sinh vật nhưng không bảo đảm trà luôn an toàn bất kể thời gian bảo quản.

3. Cách bảo quản trà lá ổi an toàn khi uống dần

Để hạn chế nguy cơ nhiễm bẩn, cần chú ý ngay từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến khi cất trà vào tủ lạnh.

- Chọn và làm sạch lá: Nên dùng lá ổi được nhận diện đúng, có nguồn gốc rõ ràng, không bị mốc hoặc dập nát. Rửa lá dưới vòi nước sạch trước khi nấu hoặc hãm trà. Không sử dụng nguyên liệu có dấu hiệu hư hỏng.

- Vệ sinh dụng cụ: Nồi, bình đựng, nắp và dụng cụ lọc trà cần được rửa sạch trước khi dùng. Bình có cặn trà, mùi lạ hoặc không được vệ sinh kỹ có thể làm tăng nguy cơ nhiễm bẩn đồ uống.

- Chia trà thành phần nhỏ: Sau khi pha, có thể chia trà vào các bình sạch, có nắp kín để thuận tiện khi sử dụng. Không nên để trà trong một vật chứa mở lâu hoặc thường xuyên tiếp xúc với tay và dụng cụ không sạch.

- Đặt trà đúng vị trí: Bảo quản trà trong ngăn lạnh, tránh cánh cửa tủ vì nhiệt độ tại đây thường biến động khi đóng mở. Nên kiểm tra nhiệt độ tủ lạnh để duy trì mức 4°C hoặc thấp hơn.

- Tránh nhiễm bẩn trở lại:Chỉ rót lượng trà cần uống bằng dụng cụ sạch. Không đổ phần trà đã rót ra cốc trở lại bình và không trộn trà mới với phần trà cũ, vì cách làm này có thể đưa thêm vi sinh vật vào đồ uống.

- Không cố sử dụng khi nghi ngờ trà hỏng: Nếu trà có dấu hiệu bất thường hoặc không xác định được thời gian, điều kiện bảo quản, nên bỏ phần còn lại. Không nên cố đun sôi lại để tiếp tục uống, bởi làm nóng không bảo đảm khắc phục mọi nguy cơ do bảo quản sai cách.